生育二胎最佳时间 欧美提出新建议中国可借鉴

图片版权 Getty Images Image caption 欧美科学家建议，生育二胎最好是上次分娩和再次怀孕间隔时间一年以上。

中国希望生育二胎的父母们要注意了：加拿大和美国科学家们对生育二胎的最佳时间做出了建议，如何做有利于包括大龄产妇母子保持健康。

加拿大不列颠哥伦比亚大学和美国哈佛大学研究人员合作，对15万名新生儿及其不同年龄阶段母亲进行了研究，认为从分娩到下次受孕时间最好间隔至少一年。

他们发现，这将有利于减少对母婴双方的健康风险。

在中国，根据中国国家统计局的数据，自从2015年全面废除独生子女政策后，2017年出生的二孩（883万人）已经超过独生孩子（724万）的人数。

可见在中国，只要家庭经济条件允许，在育龄产妇中，二胎生育的意愿不低。

上述研究成果已经获得英国医疗卫生部门专家的好评，但这项研究仅以加拿大的妇女为研究对象，因此研究人员指出，这一指南提供的数据经验是否适用于全球其它地区的妇女尚不清楚。它是否可以为中国女性提供借鉴呢？

大龄产妇

这项研究的科研人员认为，不必要等待到目前世界卫生组织指南中建议的将分娩与下次受孕时间间隔18个月以上。

这一已经发表在《美国医学会杂志·内科学卷》上的研究不仅包括年轻的父母，还特别指出了35岁以上大龄产妇的问题。

报告的高级研究作者之一、雯迪·诺曼女士表示，这个研究成果对于35岁以上计划生育养家的女性来说，是个"令人鼓舞的消息"。

她说，这是首次对大龄产妇的怀孕生育间隔做出这种指南，希望这个结果能够让大龄产妇"放心"。

降低风险

对各个年龄组的产妇来说，如果怀孕间隔时间太短，可能会导致早产，婴儿较小以甚至婴儿和母亲死亡率增高。

对年龄在20岁到34的产妇来说，如果分娩与下次受孕间隔时间太短，婴儿的早产或死亡率大增。

孕妇分娩与下次受孕间隔仅6个月的话，自发性早产的风险为8.5%。

如果间隔18个月，这一风险率下降为3.7%。

图片版权 Getty Images Image caption 这一研究发现对大龄妇女来说更有重要指导意义。

对于35岁以上的产妇来说，如果分娩后6个月就再次怀孕的话，孕产妇死亡或罹患重症的风险率高达1.2%。

而如果间隔18个月，这一风险率下降到0.5%。

综合考虑

上述报告的领衔作者劳拉·舒默斯说，这一研究发现对大龄妇女来说更有重要指导意义，因为大龄妇女在计划安排多胎生育和多子家庭时，常有意缩短前一次分娩和之后怀孕的时间。

这一报告的其它研究人员指出，该研究指出了不同年龄阶段怀孕可能面临的不同风险。

报告作者之一索尼亚·赫南德兹-迪亚兹博士说："怀孕间隔时间短，对年轻女性来说，可能是意外怀孕。"

她指出："母亲在分娩后身体恢复正常所需要的时间不够，或者在新的怀孕期间母亲需要的产前护理无法做到。结果是一样的，即怀孕间隔时间短导致母婴面临的危险增大。"

英中生育情况比较

从网上信息可见，中国医学生育专家们普遍建议24-29岁是妇女最佳生育年龄，原因也是根据女性的生理特点、母婴健康、优生优育等多方面因素来考虑的。

但在西方，妇女晚生晚育已经成为一个社会潮流，因此大龄产妇要二胎的研究具有现实指导意义。

BBC的医学健康和科学事务记者卡勒赫根据英国国家统计局数据报道说，英国英格兰和威尔士地区生育第一个孩子的产妇平均年龄是30.3岁。

他指出，2015年，由40岁以上的妇女怀孕出生的婴儿人数在70年以来首次超过20岁以下妇女生的孩子人数。

英国国家统计局指出，生育医学和科技改善，妇女接受更高等教育，养育孩子成本上升，都是导致生育平均年龄上升的因素。

在中国，特别是在东部经济发达地区，生育率下降，而平均初婚年龄甚至已上升到了30岁以上，平均生育年龄也随初婚年龄推迟，与西方社会趋势类同。