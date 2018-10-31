斯里兰卡现“两个总理”危机 中印“龙象之争”忧虑再起

图片版权 Getty Images Image caption 斯里兰卡危机加深了外界对于这个印度洋岛国未来外交政策的担忧。（图为2017年底，斯里兰卡官员视察首都科伦坡的一个中资项目）

斯里兰卡近日陷入政治危机，两名不同政治派别的领导人都自称是“合法总理”。这加深了外界对于这个印度洋岛国未来外交政策的担忧。

事件源于上周五（10月26日），斯里兰卡总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）突然宣布罢免总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）职务，并解散内阁。他随后邀请前任总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）接任总理一职。

多名内阁部长声称总统的做法“违宪”，维克勒马辛哈也拒绝搬离总理府，他表示自己仍是合法总理。

曾实行铁腕统治的前总统拉贾帕克萨被外界视为“亲中派”。而总理维克勒马辛哈上任后则试图重新平衡斯里兰卡与印度的关系。分析人士认为，尽管导致目前危机的因素更多的是斯里兰卡国内因素，但新总理的任命无疑将加剧中印在该国的影响力博弈。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年10月30日，科伦坡民众在支持维克勒马辛哈的集会上表达抗议。

“联姻破裂”

2015年，当斯里兰卡迎来大选时，已统治该国10年的总统拉贾帕克萨败给了和自己同属一个政党的西里塞纳。而后者的获胜则源于他与反对党领导人维克勒马辛哈组成政治联盟。

人们或许没有想到，这段标志着斯里兰卡两个斗争近70年的主要政党间相互和解、联合执政的“政治联姻”，在短短三年内便迅速破裂。

总统西里塞纳周六在电视讲话中称，他与总理维克勒马辛哈的政策三年来一直存在很大差异，其中包括一起饱受争议的中央银行国债发行案，维克勒马辛哈被指导致了6500万美元的损失。他另称，维克勒马辛哈领导的内阁还卷入了一起刺杀他的阴谋。

西里塞纳宣布罢免维克勒马辛哈的同时，他还宣布自己领导的统一人民自由联盟（UPFA）退出与维克勒马辛哈领导的统一国民党（UNP）组成的联合政府，并暂停议会直至11月16日。

《纽约时报》报道称，在拉贾帕克萨就职新任总理后，有多名内阁部长和议员开始投靠新政府。

图片版权 Getty Images Image caption 西里塞纳（左）突然宣布罢免维克勒马辛哈（右）

财政部长萨马拉维拉（Mangala Samaraweera）则发布推特称，拉贾帕克萨被任命是“违宪和非法的”，他还指总统的行为是一次“反民主的政变”。

政治上的分裂也蔓延到两者的支持者当中，甚至酿成了流血冲突。

周六，一名隶属被解职内阁的石油部长保镖向办公室外的一群抗议者开枪，导致一人死亡，两人受伤。前总统拉贾帕克萨的支持者还冲入国家电视台，并强行中断电视播出。

“亲中派”前总统

新被任命为总理的拉贾帕克萨曾在2005年至2015年间任斯里兰卡总统，他在任内对泰米尔分离组织猛虎组织（LTTE）进行打击，结束了该国长达26年的内战，这使得他的民望大幅度上升。

但拉贾帕克萨的强人统治也为很多自由人士所诟病。他在任内修改宪法，取消了总统两个任期的限制，并取得选举和受贿调查委员会官员的任命权。

据《华盛顿邮报》 报道，拉贾帕克萨对异议人士的无情打压以及他的兄弟们利用裙带关系染指多个国家重要职位让其后期声誉受损。

图片版权 Getty Images Image caption 2013年5月，时任斯里兰卡总统拉贾帕克萨（左）与中国国家主席习近平（右）。

《印度时报》周六称，2015年大选期间，印度积极利用其影响力促成时任卫生部长的西里塞纳与维克勒马辛哈结盟，让拉贾帕克萨下台。

长期以来，拉贾帕克萨被视为是一名“亲中派”，从而引发印度忧虑。上海大学南亚研究中心执行主任郎荣吉（Rajiv Ranjan）对BBC中文说，拉贾帕克萨从根本上改变了斯里兰卡的外交政策方向，偏离了地缘与文化上联系更密切的印度，而向中国靠拢。

在拉贾帕克萨任内，斯里兰卡向中国贷款了数十亿美元用于基础设施建设。批评人士认为，这导致该国陷入了债务泥潭，政府财政的大部分被用来偿还贷款。

由于资不抵债，斯里兰卡还将该国南部的汉班托塔深水港（Hambantota）及周边15000英亩土地转租给中国，租期为99年。

新加坡国立大学南亚研究所访问研究员楚兰尼·阿塔纳亚克（Chulanee Attanayake）对BBC中文表示，这种靠近中国的外交转变是由于当时斯里兰卡刚结束内战，急需基础设施建设，中国是当时唯一愿意在斯里兰卡投资的国家。

印度因素

与拉贾帕克萨时期不同，联合政府执政三年来，斯里兰卡开始重新注重平衡与印度的关系。

一个典型的例子便是今年4月，斯里兰卡政府宣布取消与中国中铁北京工程集团的一个价值3亿美元的合同，转交由印度公司。该项目原计划在北部贾夫纳（Jaffna）建造4万套住房。

图片版权 Getty Images Image caption 被罢免的总理维克勒马辛哈对其支持者讲话。

郎荣吉对BBC中文介绍说，中国目前在斯里兰卡投资的汉班托塔开发区、科伦坡港口城和普特拉姆煤电站等项目，都主要集中于该国首都和南部，而印度的项目则主要集中于北部泰米尔人聚集区。

“中国在贾夫纳的房屋项目地处印度在斯里兰卡唯一的势力范围。如果该项目的取消涉及到任何政治考量的话，它只会是因为斯里兰卡为了平衡两个地区大国而做出的抉择，”郎荣吉说。

分析人士认为，斯里兰卡危机的主要原因虽是总统与总理就国内问题产生的不同路线冲突，但印度起到的诱导作用不容小觑。

图片版权 Reuters Image caption 斯里兰卡民众观看总统西里塞纳讲话。

《华盛顿邮报》报道称，西里塞纳与维克勒马辛哈之间的紧张关系在10月16日达到顶峰，原因是维克勒马辛哈希望将一个港口开发项目交予印度，但西里塞纳反对。

本月中旬，维克勒马辛哈访问了印度新德里，与莫迪在内的多名印度高官会面。莫迪曾抱怨斯里兰卡当局对印度投资的基建项目进行拖延。

《日本经济新闻》援引科伦坡一名外交人士的话说，这场政治争斗中的“印度角度”“似乎是导致总统采取行动的显而易见的原因”。

博弈继续？

在西里塞纳宣布任命拉贾帕克萨为总理后两天，印度外交部发布一份措辞谨慎的声明称，“印度正密切关注斯里兰卡近期的政治事态发展。作为一个民主和亲密的友好邻邦，我们希望民主价值与宪法程序能获得尊重。”

与之对比明显的是，在拉贾帕克萨被任命后不到一天，中国驻斯里兰卡大使程学源便与他会面，并转达中国政府的祝贺。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @AzzamAmeen Chinese Ambassador in Colombo meets newly appointed PM Mahinda Rajapaksa with a congratulatory message from Chinese Government pic.twitter.com/YdbeyQYrwN — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) 2018年10月27日

楚兰尼·阿塔纳亚克对BBC中文说，中印会对斯里兰卡政局变动高度关注，不失时机地推动战略和外交政策议程。

“为了保证无论谁掌权后都能有助两国关系发展，这种推动将更多地以软实力政治进行，而不是采取硬实力干预。例如引导外商直接投资、增加或削减贷款，”阿塔纳亚克说。

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郎荣吉认为，拉贾帕克萨成为总理对中国来说是一个利好消息，但考虑到印度的地理位置，科伦坡的任何政客都不会完全忽视印度。“印度洋正在掀起一场新的伟大博弈，”郎荣吉说。

上个月，同为印度洋岛国的马尔代夫政局“变天”，反对派候选人易卜拉欣·穆罕默德·萨利赫（Ibrahim Mohamed Solih）击败被认为是亲华派的总统亚明成功当选新一届总统。

“中印的竞争并不可怕，但需要保证的是良性竞争。”郎荣吉说。“把一个饱受战争蹂躏的国家重建成一个繁荣稳定的国家，这种竞争有利于地区稳定。”