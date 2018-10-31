印尼狮航空难：波音全新畅销机型面临审视

图片版权 Getty Images Image caption 苦等消息的家属痛哭。

印尼狮子航空一架载有189人的波音客机，星期一（29日）在雅加达出发后不久在海上坠毁，机上所有人相信已经遇难，当局称已掌握客机失事位置，估计客机坠入了几十米深的水底，救援人员已在现场找到客机残骸、遗体及乘客个人物品。

这架只投入服务两个多月、只飞了约800小时的波音客机，出事前一天已经出现问题，据BBC获得的技术日志显示，客机出事前一天从巴里前往雅加达时，因为正机长位置显示航速的仪器出现问题，一度改由副机长驾驶飞机。

狮航承认客机出事前一天出现问题，但称已按程序解决有关问题。印尼交通部长表示，已把狮航的技术总监及多名技术人员革职。

这架波音737 Max 8型号客机属新款机型，该机型2017年才正式交付作商业用途。新机型出现坠机，引发外界对这款客机安全性的忧虑。

最新调查

根据BBC得到的文件，客机出事前一天从巴里前往雅加达时，正机长位置显示航速的仪器就出现过问题。

该航班的乘客投诉，客机空调及灯光出现问题，引擎传出怪声，最后延迟三小时起飞，具体原因不明。

根据航班侦测网站FlightRader24，这班客机当时在头几分钟的航速和飞行高度出现异常，在27秒内下降875呎──这个时间通常是向上升高的时间。

图片版权 AFP Image caption 狮子航空资料图片

之后飞行员保持在28,000呎高空飞行，有别于前一周的36,000呎高空。

这班客机最终在周日晚上近11时抵达雅加达，并在约7小时后再度出发，原定1小时后到达加邦槟港，但起飞后不久，飞行员要求折返，但之后与控制塔失联，其后证实坠海。

目前不清楚客机在这7小时时间里进行的维修检查中，有没有发现问题，印尼当局称已接触该飞行员及技术人员了解情况，之后在周三，印尼交通部宣布，把狮航的技术总监及多名技术人员革职，他们有份签署客机可以安全起飞的文件。

但路透社引述专家认为，目前太早去确定客机发生甚么事，要等待当局觅得俗称黑匣子的飞行纪录仪，才能够推断事故原因。

图片版权 EPA Image caption 客机乘客家属在当局打捞的物品中寻找遗物。

图片版权 Reuters Image caption 坠机现场打捞上岸的鞋子。

波音的问题？

今次空难是波音737 Max 8型号首次发生的事故，波音标榜这款客机更节省燃油。狮航作为印尼最大规模的廉航在购买这款型号客机时表示，公司“非常骄傲”成为全印尼首间引入这款新型客机的航空公司。

原本，狮航计划再向波音购买更多Max型号客机，但现在称对波音这间公司有“很多问题”，将重新讨论是否继续购买同型号客机。事实上，波音去年首次交付737 Max型号客机，曾因引擎问题要延期，但最后仍然通过测试，向全球过百买家交付数以千计客机。

印尼当局已下令要调查Max 8型号客机的安全问题。澳洲政府建议政府人员暂停使用狮航。

波音强调愿意为调查提供技术援助。

根据中国媒体报道，印尼失事飞机是中国的“中民投航空融资租赁有限公司”购买，今年8月租赁给狮航。

“中民投”对中国媒体称，对事件表示悲痛，会与狮航、波音等机构了解，强调“各航空公司通过租赁形式获得大型航空器是世界航空业通常作法，航空器会由保险公司全额承保。”

波音这个Max系列有四款型号，包括Max 7、Max 8、Max 9 和Max 10，它们是波音历来“卖得最快”的客机型号，现在已收到4,700架订单。

根据波音公司，截至今年9月，大中华区多间航空公司向波音订购了300多架波音737 Max型飞机，其中50多架已经交付。

航空专家苏亚特曼（Gerry Soejatman）对BBC表示，一般旧飞机事故风险较高，但新飞机同样可能会有问题，这些问题通常是开始运作首三个月便会出现，虽然目前未找到黑匣子，但他认为事故涉及技术故障的可能性较高。