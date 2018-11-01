图片版权 Getty Images Image caption 印度官员称，“团结塑像”有望成为当地主要的旅游景点。

世界最高塑像周三（10月31日）在印度揭幕，但这座高度约为美国自由女神像两倍的塑像，曾因耗资巨大而引发争议。

这尊高达182米的青铜像名为“团结塑像”（Statue of Unity），位于该国西部的古吉拉特邦，总耗资299亿卢比（约4.3亿美元）。

该塑像被用于纪念印度开国元勋萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔（Sardar Vallabhbhai Patel）。印度总理莫迪称，“团结塑像”有望成为当地主要的旅游景点。

问鼎第一高

“团结塑像”位于印度古吉拉特邦纳尔马达河的岛上，距该邦最大城市艾哈迈达巴德（Ahmedabad）约200公里。

塑像中的帕特尔身着印度传统腰布、披着披肩，衣服的褶皱也被刻画的栩栩如生。

帕特尔是谁？

图片版权 Universal History Archive Image caption 萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔（1875-1950）

萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔（Sardar Vallabhbhai Patel）是印度独立运动领袖、国大党领导人。1947年他出任印度首任副总理和内政部长。

在帕特尔的努力下，500多个独立土邦最终并入印度，他因此被誉为“印度的钢铁人”，这段历史亦是塑像名称“团结”的来源。

帕特尔曾与被誉为国父的圣雄甘地紧密合作，但他与首任总理尼赫鲁却常有分歧。

这尊塑像高约182米，超过128米的中国河南中原大佛成为现今世界第一高塑像。

不过，这个记录可能很快会被打破。印度马哈拉施特拉邦政府正计划为马拉塔帝国开国君主希瓦吉（Shivaji）建造一座纪念像，预计高190米。

图片版权 Getty Images Image caption 塑像底座是一座博物馆，游客还可以乘坐内部电梯登上高153米的观景台。

“团结塑像”重约6.7万吨，其中，外部的1.2万块青铜片重约1850吨，可以抵御强震和飓风。

该塑像底座是一座博物馆，游客还可以乘坐内部电梯登上高153米的位于塑像胸部的观景台。印度官员们预计，该塑像将每年吸引250万游客。

“中国制造”和耗资争议

“团结塑像”由印度雕刻家拉姆·V·萨尔（Ram V Sutar）设计，有超过2000名印度工人和数百名中国工人参与建造。

莫迪说，大型项目需要国际供应商来合作完成，并且中国公司仅负责塑像的镀铜工艺。

据美国网络媒体《石英》（Quartz）报道，该塑像的镀铜工作被建造商拿丁集团（Larsen & Toubro）外包予中国的江西桐青金属工艺品公司。

此外，也有很多民众认为该塑像耗资巨大，浪费公共资金。

“政府不应该把钱用来建一座巨型雕像，而是该把它用在这个地区的农民身上，”一名在雕像项目担任司机的农民对BBC说。

据当地媒体报道，民众对塑像的抗议活动还演变成为暴力事件，警方在该地区部署数千名警力，并拘留了农民和活动人士。

这座塑像已成为当地农民的“集合地点”，他们要求政府对被收购的土地进行补偿。

有报道指，古吉拉特邦政府为这座雕像支付了半数以上资金，其余部分来自联邦政府和公众捐款。

背后意义

印度总理莫迪周三为“团结塑像”举行盛大的揭幕仪式，空军出动飞机向雕像洒下鲜花。莫迪说，该塑像是“印度统一与和解的象征”。

这座塑像被视为莫迪的得意之作，他和帕特尔一样，出生于古吉拉特邦。2010年，时任古吉拉特邦首席部长的莫迪宣布了这个宏大的项目。

图片版权 Getty Images Image caption 有分析认为，莫迪高调建造帕特尔的塑像，有敲打长期执掌国大党的尼赫鲁-甘地家族之嫌。

有分析人士认为，莫迪高调建造“老乡”帕特尔的塑像，有敲打长期执掌国大党的尼赫鲁-甘地家族之嫌。

莫迪2013年竞选总理时曾表示，“每个印度人都对帕特尔未能成为首位总理感到遗憾”。

近年来，莫迪所在的民族主义政党印度人民党（Bharatiya Janata Party）多次公开赞扬帕特尔。虽然国大党表示帕特尔是该党成员，但人民党称，自由斗士的遗产“应属于每个人”。