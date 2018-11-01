印度总理莫迪揭幕世界最高塑像 耗资巨大争议犹在

  • 2018年 11月 1日
Indian policemen stand guard near the 'Statue Of Unity', the world's tallest statue dedicated to Indian independence leader Sardar Vallabhbhai Patel. 图片版权 Getty Images
Image caption 印度官员称，“团结塑像”有望成为当地主要的旅游景点。

世界最高塑像周三（10月31日）在印度揭幕，但这座高度约为美国自由女神像两倍的塑像，曾因耗资巨大而引发争议。

这尊高达182米的青铜像名为“团结塑像”（Statue of Unity），位于该国西部的古吉拉特邦，总耗资299亿卢比（约4.3亿美元）。

该塑像被用于纪念印度开国元勋萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔（Sardar Vallabhbhai Patel）。印度总理莫迪称，“团结塑像”有望成为当地主要的旅游景点。

问鼎第一高

“团结塑像”位于印度古吉拉特邦纳尔马达河的岛上，距该邦最大城市艾哈迈达巴德（Ahmedabad）约200公里。

塑像中的帕特尔身着印度传统腰布、披着披肩，衣服的褶皱也被刻画的栩栩如生。

帕特尔是谁？

图片版权 Universal History Archive
Image caption 萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔（1875-1950）

萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔（Sardar Vallabhbhai Patel）是印度独立运动领袖、国大党领导人。1947年他出任印度首任副总理和内政部长。

在帕特尔的努力下，500多个独立土邦最终并入印度，他因此被誉为“印度的钢铁人”，这段历史亦是塑像名称“团结”的来源。

帕特尔曾与被誉为国父的圣雄甘地紧密合作，但他与首任总理尼赫鲁却常有分歧。

这尊塑像高约182米，超过128米的中国河南中原大佛成为现今世界第一高塑像。

不过，这个记录可能很快会被打破。印度马哈拉施特拉邦政府正计划为马拉塔帝国开国君主希瓦吉（Shivaji）建造一座纪念像，预计高190米。

图片版权 Getty Images
Image caption 塑像底座是一座博物馆，游客还可以乘坐内部电梯登上高153米的观景台。

“团结塑像”重约6.7万吨，其中，外部的1.2万块青铜片重约1850吨，可以抵御强震和飓风。

该塑像底座是一座博物馆，游客还可以乘坐内部电梯登上高153米的位于塑像胸部的观景台。印度官员们预计，该塑像将每年吸引250万游客。

“中国制造”和耗资争议

“团结塑像”由印度雕刻家拉姆·V·萨尔（Ram V Sutar）设计，有超过2000名印度工人和数百名中国工人参与建造。

莫迪说，大型项目需要国际供应商来合作完成，并且中国公司仅负责塑像的镀铜工艺。

据美国网络媒体《石英》（Quartz）报道，该塑像的镀铜工作被建造商拿丁集团（Larsen & Toubro）外包予中国的江西桐青金属工艺品公司。

此外，也有很多民众认为该塑像耗资巨大，浪费公共资金。

“政府不应该把钱用来建一座巨型雕像，而是该把它用在这个地区的农民身上，”一名在雕像项目担任司机的农民对BBC说。

据当地媒体报道，民众对塑像的抗议活动还演变成为暴力事件，警方在该地区部署数千名警力，并拘留了农民和活动人士。

这座塑像已成为当地农民的“集合地点”，他们要求政府对被收购的土地进行补偿。

有报道指，古吉拉特邦政府为这座雕像支付了半数以上资金，其余部分来自联邦政府和公众捐款。

背后意义

印度总理莫迪周三为“团结塑像”举行盛大的揭幕仪式，空军出动飞机向雕像洒下鲜花。莫迪说，该塑像是“印度统一与和解的象征”。

这座塑像被视为莫迪的得意之作，他和帕特尔一样，出生于古吉拉特邦。2010年，时任古吉拉特邦首席部长的莫迪宣布了这个宏大的项目。

图片版权 Getty Images
Image caption 有分析认为，莫迪高调建造帕特尔的塑像，有敲打长期执掌国大党的尼赫鲁-甘地家族之嫌。

有分析人士认为，莫迪高调建造“老乡”帕特尔的塑像，有敲打长期执掌国大党的尼赫鲁-甘地家族之嫌。

莫迪2013年竞选总理时曾表示，“每个印度人都对帕特尔未能成为首位总理感到遗憾”。

近年来，莫迪所在的民族主义政党印度人民党（Bharatiya Janata Party）多次公开赞扬帕特尔。虽然国大党表示帕特尔是该党成员，但人民党称，自由斗士的遗产“应属于每个人”。

相关主题内容

更多有关此项报道的内容