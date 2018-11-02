纯素食主义——这个饮食潮流你不可不知

图片版权 PA Image caption 纯素食者除了不吃肉类、鱼类、禽蛋、奶制品和蜂蜜等含动物产品的食物，还不用含动物原料的产品。

最近，英国广播公司BBC的一个大牌主持人透露，自从他宣布自己"多多少少"改成纯吃素vegan之后，就再也没有人约他吃饭了。

要知道，他可不是普普通通的主持人，而是BBC著名主持人阿德里安·齐里斯（Adrian Chiles），曾多年主持热播电视节目《今日体坛风云》（Match of the Day），如今仍然活跃在英国的电视和广播行业。

齐里斯的遭遇，在英国这样一个多元文化融合，包容度相当高的社会中，却并不是少数。

纯素食

11月1日，是世界纯素食日（World Vegan Day）。这个自1994年由英国人路易絲·渥利斯（Louise Wallis）定下的日子，随着纯素食者人数越来越多，也越来越为世界各地的人们所知。

图片版权 PA Image caption 英国工党领袖科尔宾早年曾在养猪场工作。这让他从20多岁起开始转为吃素。

那么，究竟什么是纯素食呢？所谓纯素食，就是完全杜绝食、用含动物原料的食品和产品。纯素食者奉行的生活信条是：不应为得到食物或其他任何目的压榨动物。

纯素食与素食（vegetarian）的最大不同之处在于：素食只是不吃肉不吃鱼，纯素食除此之外还不吃奶制品、鸡蛋、蜂蜜等任何产自动物的食品。

因此，有人将此称为"只吃植物"的饮食。而在生活层面，如果是一个严格的纯素者，那么也不买含动物成分的产品，如化妆品、皮、毛制成的衣服等。

由纯素协会所做的研究发现，仅在英国，纯素饮食者的人数从2006年的15万人，增加到2016年的54万。很多人认为，自称是纯素食者的人数，很有可能上百万。

纯素流行

西方越来越多人加入纯素食者的行列，与很多政界人士和明星公开谈论纯素食不无关系。美国前总统比尔·克林顿（Bill Clinton） 2010年因健康原因，开始转向纯素食。英国工党领袖杰罗米·科尔宾（Jeremy Corbyn）在吃素多年后转向纯素食。

美国网坛常青树维纳斯·威廉姆斯（Venus Williams）、著名女歌星阿丽亚娜·格兰德（Ariana Grande）都是纯素食者。

近年来，随着越来越多的纯素食咖啡馆和餐馆因势而开，纯素食者们的选择也越来越多，为这一饮食潮流大开方便之门。

英国最火的一档电视竞技节目《英国烘焙大赛》（The Great British Bake Off）甚至将有一期特别节目，为纯素食者烘烤没有奶酪、奶油、鸡蛋等原材料的糕点。大赛评判之一说，纯素食主义似乎越来越流行，“我们希望能反映这样的趋势”。

纯素原因

图片版权 Reuters Image caption 在大规模工业化生产过程中，动物被残忍对待，是很多人转向纯素食的原因。

让人们追求纯素食主义的原因可谓五花八门，但主要包括以下几点：

1）于心不忍

有人成为纯素食者，与热爱动物有关，他们认为伤害宰杀动物是非常残忍的行为。除此之外，他们也关心动物的饲养环境，特别是工业化的养殖场内奶牛和蛋鸡的待遇。

2）环境保护

联合国表示，牲畜业生成的温室气体排放占全世界人类活动总排放量的近15%。这相当于世界上所有汽车、火车、轮船和飞机排放量的总和。

一头奶牛每天排放的有害甲烷气体约有400升，对环境造成破坏。

另外，为生产肉类和奶制品，也需要更多的农地用于畜牧业。

3）追求健康

有纯素食者表示，他们是因为健康原因不再吃肉的；但有人也担心，纯素食会影响身体摄入所需的维生素和矿物质。

图片版权 AFP Image caption 美国前总统克林顿和夫人。克林顿总统因健康原因从2010年开始转为纯素食。

对此，英国饮食协会的营养学专家表示，“纯素食只要搭配平衡，大人和儿童都可以享用”。

不过，专家们也告诫说，纯素食一定要精心计划，确保食材含有足够的营养。

心得体会

纯素食者，如何继续与吃肉的朋友保持社交关系呢？下面来听听纯素食者的心得体会。

28岁的艾米·罗伯逊，已经纯素食3年。她说，“如果你是朋友圈里的那个唯一的纯素食者，你就得挑餐馆。”

“你得自己主动，不要以为别人该为你的饮食信条负责。事先察看餐馆网站上的菜单，你就知道自己可以吃什么。如果是去烧烤大聚会，你就自带吃的去，因为这正是与人接触的好机会。”

艾丽·布朗，是一家用腰果为主要原料制作纯素食奶酪公司的创始人。她说，现在市面上提供纯素食餐的餐厅很多，很多朋友也对纯素食者非常友善接纳。

不过，她提醒说：“有的纯素食者很勇于表达自己的饮食信条，可能对吃牛扒的人谆谆告诫，这跟批评人家的政治观点一样惹人反感。谁会喜欢跟训斥自己的人一起吃饭？”

俗话说，众口难调。俗话又说，大千世界，百花齐放。接受并尊重不同的饮食信条，正是一个社会包容、健康、和谐的象征。