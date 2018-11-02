图片版权 Reuters Image caption 中期选举最后冲刺，特朗普为共和党作最后一轮拉票，并在社交媒体上透露与中国国家主席习近平通话。

美国时间周四（11月1日）上午，特朗普在社交媒体推特上表示，他与中国主席习近平进行了“长久而美好的对话”，并将在月底的G20峰会上会面，释出两国关系回温的积极信号。然而，仅仅数个小时后，美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）就宣布，司法部将致力打击中国针对美国的经济贸易间谍活动，称“够了就是够了。我们不能再忍受了”。从“长久而很好的对话”到“我们不能再忍受”，华盛顿为何在同一天内释放出对北京一冷一热的两个信号？

“长久而美好的对话”

周四（11月1日）上午，特朗普在推特上表示，他与习近平通了电话，在“长久而很好的”对话中讨论了包括朝鲜问题在内的诸多话题。他还宣布，两国元首会在月底于阿根廷召开的G20峰会上会面。特朗普特别指出，贸易是双方讨论的重点。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年11月1日

中国官媒新华社的报道称，习近平对特朗普说，他重视同特朗普的良好关系，希望同特朗普在阿根廷G20领导人峰会期间再次会晤。

在此之前，华盛顿的中美关系分析人士还在观望与猜测，去年曾三次会面的特朗普与习近平，是否会在中美关系愈趋紧张的今年内首次举行会谈 。有分析人士认为，中国经济发展正面临内外的复杂阻力，华盛顿认为这正是向中国施压的好时机。而北京则认为，自己并非引起事端的一方，不愿先退一步，因而双方都按兵不动，僵持多时。

中美贸易战正酣，但两国元首即将会面的消息，至少说明两国保有各层级的沟通交流，释放出了关系回暖的积极信号。

值得留意的是，特朗普选在中期选举前释放出中美在贸易争端上仍有对话空间的信息，能起到安抚受贸易战打击的选民的作用。无独有偶，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）也在同日接受美国媒体采访时强调，对中国施加贸易关税，不仅对科技公司有利，亦对美国农业和工业有益，同时也符合“美国的中心地带，像印地安纳州和堪萨斯州”人们的利益。

在爱荷华州、威斯康星州和印地安纳州等农业州种植大豆、花旗参的农民中，不少是特朗普的死忠粉丝，但同时他们正承受着贸易战的正面冲击，特朗普和蓬佩奥此时的表态将有助巩固这部分选票。

软硬兼施

然而，特朗普放下电话筒仅仅数个小时后，美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）就宣布，司法部设立“中国计划”（China Initiative），专门打击中国针对美国的经济贸易间谍活动。

图片版权 Getty Images Image caption 美国司法总长塞申斯宣布将致力打击中国的经济犯罪行为。

在新闻发布会上，塞申斯指责中国正在“以偷盗手法爬上经济发展的阶梯，让美国蒙受损失。中国针对美国经济情报活动持续在增加，而且增加得非常迅速，“塞申斯说，“够了就是够了。我们不能再忍受了。”

从九月以来，司法部已经就三起涉及中国隶属中国国家安全部的江苏省国家安全厅情报人员的知识产权盗窃案提起诉讼。中国外交部发言人称，有关指控子虚乌有、纯属捏造。

华盛顿透过白宫和司法部在同一天内，对北京软硬兼施，一方面保持高层对话，另一方面毫不客气地批评提诉。

华盛顿智库战略与国际问题研究中心（CSIS）的高级顾问葛来仪（Bonnie Glaser）告诉BBC中文，她猜测，特朗普是借这两种方法向中方施压，希望中国提呈一个对美国要足够有利的重要贸易提案。

“对于华盛顿来说，这些不是矛盾的信息，而是互补信息。”智库卡内基国际和平研究院副院长包道格（Douglas Paal）对BBC中文表示，特朗普到塞申斯在今日的表态，代表美国在知识产权问题上立场趋向强硬，同时，美国也想达成一些经济合作来纠正贸易逆差。“两种表态都是要通过关税和诉讼来对中国施加压力，迫使中国改变一贯的行为作风。”