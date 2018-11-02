中巴的爱恨交缠：巴基斯坦新总理访华求财

  • 2018年 11月 2日
China"s President Xi Jinping (R) shakes hands with Pakistan"s Prime Minister Imran Khan (L) ahead of their meeting at the Great Hall of the People in Beijing on November 2, 2018 图片版权 AFP
Image caption 巴基斯坦总理伊姆兰‧汗（左）与中国国家主席习近平会谈。

巴基斯坦新总理伊姆兰‧汗（Imran Khan）周五应邀访问中国4天，是他7月上任以来第二个外访国家。

巴基斯坦政府目前身陷债务危机，外汇储备由今年初起已下跌42%，大约只剩下78亿美元，正求助国际货币基金组织。伊姆兰‧汗早前出访沙特阿拉伯，成功争取60亿美元援助，但仍难以解决燃眉之急，中国可能成为另外一个为巴基斯坦解决危机的资金来源。

巴基斯坦是中国“一带一路”战略涉及的重点国家，两国之间最重要的项目是“中巴经济走廊”，巴基斯坦希望透过经济合作提振经济，中国则希望透过巴基斯坦，增加地缘影响力。

但新总理上场后，多名政府官员曾表示正重新审视“一带一路”相关项目合约，有声音质疑相关项目价格过高，过份偏袒中国，加重巴基斯坦债务负担。美国媒体《福布斯》发表的评论文章形容，中国正向巴基斯坦施以与斯里兰卡同样的举措，把巴国变成“半殖民地”。

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身陷财务危机

“中巴经济走廊”被视为“一带一路”战略重要组成部分，具体项目包括修建公路、铁路及石油管道等等，原本估计整个项目涉及600亿美元的投资。

伊姆兰‧汗周五与中国国家主席习近平举行会谈，伊姆兰‧汗表示，国家正面临非常艰巨的经济危机，此行是要向中国学习。他表示，“一带一路”战略及“中巴经济走廊”，可以转化成区域共享繁荣的双赢局面。

中国承诺不会让巴基斯坦失望，会支持巴基斯坦经济发展。习近平表示，重视两国关系，愿意一同合作，强化两国战略合作伙伴关系。

但目前两国尚未公布有具体援助金额。

伊姆兰‧汗今年竞选时多次表达对中国的欣赏，他表明，希望让巴基斯坦经历，像中国那样让数亿人口脱贫的巨变，希望学习中国经济模式。

然而，他上任不久后，其任命的官员曾表示，正重新审视“中巴经济走廊”相关合约，质疑相关协议太贵，或过份偏袒中国。

伊姆兰‧汗的商务、纺织、工业及投资顾问达乌德（Abdul Razak Dawood），9月接受英国《金融时报》时表示，前任政府与中国在“中巴经济走廊”谈判工作做得不好，放弃了太多东西，中国企业有太多税务优惠，令巴国企业受到不平等待遇。

“我认为我们应该把所有事情暂停一年，直到我们可以再次合作，”他对《金融时报》说。报道发表后，这名官员发表声音，重申巴基斯坦对“中巴经济走廊”的承诺不变，质疑报道“断章取义”。

而巴基斯坦执政党党员扎曼（Khurrum Sher Zaman）接受《德国之声》访问时表示，巴国无意在“中巴经济走廊”上调转方向，虽然会研究和审核作出预算调整，但不意味政府有意取消项目。

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Image caption 中国资金支持下，巴基斯坦发展国内基建。

据路透社报道，巴基斯坦希望把重点放在专注在社会发展的项目上，而不单纯是基础建设。

2017年，巴基斯坦已拒绝了140亿美元中国资金投资建设水坝的项目。而在近期，巴基斯坦亦把巴国最大型的“一带一路”铁路项目削减20亿美元规模，铁路部官员指政府担心项目影响国家债务水平。

中国官媒新华社11月1日发布总理伊姆兰‧汗访华前的专访，伊姆兰‧汗赞扬“中巴经济走廊”是“两国传统友谊的延伸发展”，“为巴基斯坦吸引投资、实现发展、摆脱经济发展困境”，巴方希望，可以加强产业园区建设，加大对巴国的投资，让巴方获得更多资本和先进技术，促进巴国工业发展、提振出口。

中国债务

外界忧虑，由于巴基斯坦依赖中国资金，因此在巴国欲求助国际货币基金组织时，遭美国泼冷水。美国国务卿蓬佩奥当时说，不希望要花钱去援助一些国家去偿还中国债务。而国际货币基金组织总裁拉加德亦要求，巴基斯坦债务上要“绝对透明”，包括公开巴国对中国方面的负债，来决定是否提供援助。

如果巴基斯坦接受国际货币基金组织的援助，势必需要削减财政支出，一名不具名的巴基斯坦官员对路透社说，事实上对中国项目是有保留，但没有其他国家愿意投资巴基斯坦，与中国加强合作是别无选择。

中国反驳这一说法，认为中巴两国合作“建设成果实实在在”，没有加重巴国的债务负担。9月时，中国驻巴基斯坦大使姚敬对路透社表示，北京对新政府就项目作出改动持开放态度，并表示合作是经双方讨论，会跟随巴基斯坦的计划。

《华尔街日报》引用中国驻巴基斯坦大使馆的数据称，截至2017年底巴基斯坦政府借贷总额达到669亿美元，其中10%左右来自中国政府。此外中国商业金融机构还向巴基斯坦提供了约120亿美元的贷款。

中国外长王毅今年9月表示，“中巴经济走廊”框架下的22个合作项目，总投资为190亿美元，18个项目由中方直接投资或提供援助，只有4个项目是使用中方的“优惠贷款”，而这些项目亦为巴国带来可观经济回报，带动巴国每年经济增长1至2个百分点。

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