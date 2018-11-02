中巴的爱恨交缠：巴基斯坦新总理访华求财

图片版权 AFP Image caption 巴基斯坦总理伊姆兰‧汗（左）与中国国家主席习近平会谈。

巴基斯坦新总理伊姆兰‧汗（Imran Khan）周五应邀访问中国4天，是他7月上任以来第二个外访国家。

巴基斯坦政府目前身陷债务危机，外汇储备由今年初起已下跌42%，大约只剩下78亿美元，正求助国际货币基金组织。伊姆兰‧汗早前出访沙特阿拉伯，成功争取60亿美元援助，但仍难以解决燃眉之急，中国可能成为另外一个为巴基斯坦解决危机的资金来源。

巴基斯坦是中国“一带一路”战略涉及的重点国家，两国之间最重要的项目是“中巴经济走廊”，巴基斯坦希望透过经济合作提振经济，中国则希望透过巴基斯坦，增加地缘影响力。

但新总理上场后，多名政府官员曾表示正重新审视“一带一路”相关项目合约，有声音质疑相关项目价格过高，过份偏袒中国，加重巴基斯坦债务负担。美国媒体《福布斯》发表的评论文章形容，中国正向巴基斯坦施以与斯里兰卡同样的举措，把巴国变成“半殖民地”。

图片版权 Reuters

身陷财务危机

“中巴经济走廊”被视为“一带一路”战略重要组成部分，具体项目包括修建公路、铁路及石油管道等等，原本估计整个项目涉及600亿美元的投资。

伊姆兰‧汗周五与中国国家主席习近平举行会谈，伊姆兰‧汗表示，国家正面临非常艰巨的经济危机，此行是要向中国学习。他表示，“一带一路”战略及“中巴经济走廊”，可以转化成区域共享繁荣的双赢局面。

中国承诺不会让巴基斯坦失望，会支持巴基斯坦经济发展。习近平表示，重视两国关系，愿意一同合作，强化两国战略合作伙伴关系。

但目前两国尚未公布有具体援助金额。

伊姆兰‧汗今年竞选时多次表达对中国的欣赏，他表明，希望让巴基斯坦经历，像中国那样让数亿人口脱贫的巨变，希望学习中国经济模式。

然而，他上任不久后，其任命的官员曾表示，正重新审视“中巴经济走廊”相关合约，质疑相关协议太贵，或过份偏袒中国。

伊姆兰‧汗的商务、纺织、工业及投资顾问达乌德（Abdul Razak Dawood），9月接受英国《金融时报》时表示，前任政府与中国在“中巴经济走廊”谈判工作做得不好，放弃了太多东西，中国企业有太多税务优惠，令巴国企业受到不平等待遇。

“我认为我们应该把所有事情暂停一年，直到我们可以再次合作，”他对《金融时报》说。报道发表后，这名官员发表声音，重申巴基斯坦对“中巴经济走廊”的承诺不变，质疑报道“断章取义”。

而巴基斯坦执政党党员扎曼（Khurrum Sher Zaman）接受《德国之声》访问时表示，巴国无意在“中巴经济走廊”上调转方向，虽然会研究和审核作出预算调整，但不意味政府有意取消项目。

图片版权 AFP Image caption 中国资金支持下，巴基斯坦发展国内基建。

据路透社报道，巴基斯坦希望把重点放在专注在社会发展的项目上，而不单纯是基础建设。

2017年，巴基斯坦已拒绝了140亿美元中国资金投资建设水坝的项目。而在近期，巴基斯坦亦把巴国最大型的“一带一路”铁路项目削减20亿美元规模，铁路部官员指政府担心项目影响国家债务水平。

中国官媒新华社11月1日发布总理伊姆兰‧汗访华前的专访，伊姆兰‧汗赞扬“中巴经济走廊”是“两国传统友谊的延伸发展”，“为巴基斯坦吸引投资、实现发展、摆脱经济发展困境”，巴方希望，可以加强产业园区建设，加大对巴国的投资，让巴方获得更多资本和先进技术，促进巴国工业发展、提振出口。

中国债务

外界忧虑，由于巴基斯坦依赖中国资金，因此在巴国欲求助国际货币基金组织时，遭美国泼冷水。美国国务卿蓬佩奥当时说，不希望要花钱去援助一些国家去偿还中国债务。而国际货币基金组织总裁拉加德亦要求，巴基斯坦债务上要“绝对透明”，包括公开巴国对中国方面的负债，来决定是否提供援助。

如果巴基斯坦接受国际货币基金组织的援助，势必需要削减财政支出，一名不具名的巴基斯坦官员对路透社说，事实上对中国项目是有保留，但没有其他国家愿意投资巴基斯坦，与中国加强合作是别无选择。

中国反驳这一说法，认为中巴两国合作“建设成果实实在在”，没有加重巴国的债务负担。9月时，中国驻巴基斯坦大使姚敬对路透社表示，北京对新政府就项目作出改动持开放态度，并表示合作是经双方讨论，会跟随巴基斯坦的计划。

《华尔街日报》引用中国驻巴基斯坦大使馆的数据称，截至2017年底巴基斯坦政府借贷总额达到669亿美元，其中10%左右来自中国政府。此外中国商业金融机构还向巴基斯坦提供了约120亿美元的贷款。

中国外长王毅今年9月表示，“中巴经济走廊”框架下的22个合作项目，总投资为190亿美元，18个项目由中方直接投资或提供援助，只有4个项目是使用中方的“优惠贷款”，而这些项目亦为巴国带来可观经济回报，带动巴国每年经济增长1至2个百分点。