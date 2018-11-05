许黄玉：那个延展了韩国人血脉的印度公主
韩国第一夫人金正淑本周访问印度，到访了北方邦（Uttar Pradesh）的古城阿约提亚。
阿约提亚最为人熟知的是，它是印度神祇罗摩的出生地，然而对于韩国人来说，这个地方还有着特别的意义——很多人相信，他们的祖辈与这座城市血脉相连。
这种信仰来自于一些韩国的历史故事，传说一个印度公主苏里拉特那（Suriratna）曾和一个朝鲜半岛国王结婚，之后开创了一个王朝。
古老的传说
相传印度公主苏里拉特那又名许黄玉（Heo Hwang-ok），她在近2000年前的公元48年去了朝鲜半岛，与当地一个国王结婚，建立了金官伽倻王朝。
一些中文文献声称，当时的阿约提亚国王做了一个梦，梦中的神令他将16岁的女儿送去如今是韩国金海市的地方，与当地的金首露王联婚。
一本高丽时代的流行史书《三国遗事》当中记述的寓言和史话提到，许黄玉是阿踰陀国的公主。
这对皇族夫妇由此开枝散叶，育有十个儿子，并且两人据说都活到超过150岁。
一个名叫金秉默的人类学家似乎已经确认一个被广泛认可的说法，阿踰陀其实就是阿约提亚，因为两个名字的发音非常类似。
不过，其实并没有清楚的证据显示，许黄玉这个人真的存在过。
“她的身世故事被认为是讹传，学者并不将之认可为历史，”BBC韩文部的大卫·卡恩（David Cann）说。
“这个故事都有好几种虚构的版本，因为它本身有很多的想象空间。”
金官伽倻王朝
在现今的韩国，“金”是一个很普遍的姓氏，而金首露王就被认为是金海金氏的始祖。
“传统上高丽的孩子随父姓，据说王后当时因为她的孩子们不能随她姓而感到伤心，”BBC韩语部记者李敏智说。
“于是，相传金首露王就允许其中两个子随母姓许，这个姓一直沿用至今。”
历史学家称，如今这两夫妇的后人超过600万，大约占韩国人口的10%。
伽倻王朝的人们还将王后用过的石头保存了起来，据说公主远渡重洋而来时曾用石头稳定船只。
韩国前总统金泳三和金大中，以及前总理金钟泌均声称自己是伽倻王朝的后人。
现代韩国人还相信这个传说吗？
我们在BBC韩文部的一些同事说，他们听过、但是不相信这个广为流传的故事，因为“它说的是过去那么久的事”。
李敏智说：“我记得小学还是初中的时候听过，我们的祖先还能和这么远的人有渊源，我和我的朋友们感到很着迷。”
一些人则说，有猜测指公主其实是来自泰国的，因为阿踰陀国可能其实是泰国的阿瑜陀耶王国。
网上一些故事说，金海有些人，特别是那皮肤比较黑的，会当这个传说是“家族笑话”，指出他们“祖先可能是也可能不是从印度来的”。
“一些人认为，虽然她可能真的是‘来自一个隔着海洋的南边国家’，但是当佛教在韩国扎根之后，这个故事就被极大的润色了，”卡恩说。他也记得自己小时候去看过一个关于这个传说的音乐剧。
新时代的纽带
2000年，印度阿约提亚和韩国金海签署协议，发展彼此为姐妹城市。
然后在2001年，超过100名历史学家和政府代表，还包括朝鲜驻印度大使，一起在阿约提亚为一座许黄玉的纪念像揭幕。
每年，一些声称自己是王后后人的民众会来到阿约提亚，在公主的祖国向祖先致敬。
2016年，韩国一个代表团向北方邦政府提出议案，请求扩建这座纪念像。
作为11月4日至7日访印之旅的一部分，韩国第一夫人将会出席纪念像升级工程的仪式——这将是韩国与印度的一个合作项目。
工作地在德里的韩国研究专家金度永教授说，在两国“外交和经济关系”有所发展之后，这段共同的历史开始在印度受到认可。
“无论它是历史还是传说，基于这个，（两国人民）精神上的距离就拉近了，一种共同的文化接点也建立起来了，”他指出，两国之间或许有一种“古老的联系”这一点是有意思的。
许黄玉王后的故事曾经是、将来也可以是韩国和印度“建立更良好关系的基础”。
金教授表示，韩国第一夫人的到访，便是朝这一方向迈进的又一步。