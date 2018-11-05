许黄玉：那个延展了韩国人血脉的印度公主

图片版权 Getty Images Image caption 韩国第一夫人金正淑。

韩国第一夫人金正淑本周访问印度，到访了北方邦（Uttar Pradesh）的古城阿约提亚。

阿约提亚最为人熟知的是，它是印度神祇罗摩的出生地，然而对于韩国人来说，这个地方还有着特别的意义——很多人相信，他们的祖辈与这座城市血脉相连。

这种信仰来自于一些韩国的历史故事，传说一个印度公主苏里拉特那（Suriratna）曾和一个朝鲜半岛国王结婚，之后开创了一个王朝。

古老的传说

相传印度公主苏里拉特那又名许黄玉（Heo Hwang-ok），她在近2000年前的公元48年去了朝鲜半岛，与当地一个国王结婚，建立了金官伽倻王朝。

一些中文文献声称，当时的阿约提亚国王做了一个梦，梦中的神令他将16岁的女儿送去如今是韩国金海市的地方，与当地的金首露王联婚。

图片版权 Twitter Image caption 许黄玉王后

一本高丽时代的流行史书《三国遗事》当中记述的寓言和史话提到，许黄玉是阿踰陀国的公主。

这对皇族夫妇由此开枝散叶，育有十个儿子，并且两人据说都活到超过150岁。

一个名叫金秉默的人类学家似乎已经确认一个被广泛认可的说法，阿踰陀其实就是阿约提亚，因为两个名字的发音非常类似。

不过，其实并没有清楚的证据显示，许黄玉这个人真的存在过。

“她的身世故事被认为是讹传，学者并不将之认可为历史，”BBC韩文部的大卫·卡恩（David Cann）说。

“这个故事都有好几种虚构的版本，因为它本身有很多的想象空间。”

金官伽倻王朝

在现今的韩国，“金”是一个很普遍的姓氏，而金首露王就被认为是金海金氏的始祖。

“传统上高丽的孩子随父姓，据说王后当时因为她的孩子们不能随她姓而感到伤心，”BBC韩语部记者李敏智说。

“于是，相传金首露王就允许其中两个子随母姓许，这个姓一直沿用至今。”

图片版权 Getty Images Image caption 韩国前总理金钟泌（左）以及前总统金泳三的儿子金现淳（右），均认为自己身上有伽倻王朝的血脉。

历史学家称，如今这两夫妇的后人超过600万，大约占韩国人口的10%。

伽倻王朝的人们还将王后用过的石头保存了起来，据说公主远渡重洋而来时曾用石头稳定船只。

韩国前总统金泳三和金大中，以及前总理金钟泌均声称自己是伽倻王朝的后人。

现代韩国人还相信这个传说吗？

我们在BBC韩文部的一些同事说，他们听过、但是不相信这个广为流传的故事，因为“它说的是过去那么久的事”。

李敏智说：“我记得小学还是初中的时候听过，我们的祖先还能和这么远的人有渊源，我和我的朋友们感到很着迷。”

一些人则说，有猜测指公主其实是来自泰国的，因为阿踰陀国可能其实是泰国的阿瑜陀耶王国。

网上一些故事说，金海有些人，特别是那皮肤比较黑的，会当这个传说是“家族笑话”，指出他们“祖先可能是也可能不是从印度来的”。

“一些人认为，虽然她可能真的是‘来自一个隔着海洋的南边国家’，但是当佛教在韩国扎根之后，这个故事就被极大的润色了，”卡恩说。他也记得自己小时候去看过一个关于这个传说的音乐剧。

新时代的纽带

图片版权 Getty Images Image caption 韩国总统文在寅与夫人金正淑在最近一次访问德里期间与印度领导人会面。

2000年，印度阿约提亚和韩国金海签署协议，发展彼此为姐妹城市。

然后在2001年，超过100名历史学家和政府代表，还包括朝鲜驻印度大使，一起在阿约提亚为一座许黄玉的纪念像揭幕。

每年，一些声称自己是王后后人的民众会来到阿约提亚，在公主的祖国向祖先致敬。

2016年，韩国一个代表团向北方邦政府提出议案，请求扩建这座纪念像。

作为11月4日至7日访印之旅的一部分，韩国第一夫人将会出席纪念像升级工程的仪式——这将是韩国与印度的一个合作项目。

工作地在德里的韩国研究专家金度永教授说，在两国“外交和经济关系”有所发展之后，这段共同的历史开始在印度受到认可。

“无论它是历史还是传说，基于这个，（两国人民）精神上的距离就拉近了，一种共同的文化接点也建立起来了，”他指出，两国之间或许有一种“古老的联系”这一点是有意思的。

许黄玉王后的故事曾经是、将来也可以是韩国和印度“建立更良好关系的基础”。

金教授表示，韩国第一夫人的到访，便是朝这一方向迈进的又一步。