全球右翼浪潮中的公民社会团体和草根运动

图片版权 Getty Images

在世界各地,保守派团体的影响力不断增强,右翼领导人的权力大大增长。不仅是老一代人推动了这一趋势,年轻人也有助力其中。

巴西新右翼领导人雅伊尔·博索纳罗(Jair Bolsonaro)的迅速崛起可能令一些观察人士感到意外,但这并非凭空而来。他的成功得益于多年来社会运动的支持。

他们的崛起是过去几年许多国家政治上变得更为保守的重要一环。通常右翼民粹主义被认为来自新政党或有魅力的领导人,比如匈牙利总理维克托·奥尔班(Viktor Orban),他反对穆斯林移民,称自己是匈牙利和欧洲的守卫者。

图片版权 Getty Images Image caption 民族主义者在乌克兰首都基辅举行集会。

但现实是,草根运动往往是右翼浪潮的核心角色,这是由“公民社会”现象引起的。“公民社会”特指公民团体或有特定目的的组织,这个目的可以是挽救一个学校,也可以是推翻一个政权。

多年来,公民社会运动往往被视为自由主义:支持人权、民主改革和保护少数群体,这些“进步”的事业吸引了年轻的活动人士。但如今,公民社会团体的人员和政治目标越来越多样化,右翼人士的影响力越来越大。

图片版权 Getty Images Image caption 泰国军政府从公民团体的支持中获益

许多这些保守派团体都信奉“传统”价值观,这些价值观往往与宗教信仰、社群、国家认同、反对移民等有关。

当然,保守的公民社会团体之间也存在着许多分歧。尽管大多数团体支持民主,并在主流政治中运作,但也有少数团体具有破坏性,有时甚至有暴力行为,一些左翼群体就是如此。

但无论存在什么分歧,卡内基欧洲中心的研究表明,在许多国家,保守的公民社会团体在一些国内事件中发挥了关键作用。

在巴西,一个广泛的保守派团体联盟举行抗议反对腐败,促使总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rouseff)2016年下台。

在乌克兰,激进的国家活动人士抗议俄罗斯的干预,而关注宗教和家庭价值观的社会保守派团体也在壮大。

·在泰国,被视作反民主的保守社会运动帮助巩固了军政府的统治。

·在印度,印度教民族主义者作为总理莫迪的政策支持者已经获得了影响力,他们支持的政策包括剥夺400万人的公民权。

·土耳其的伊斯兰公民社会在正义与发展党(Justice and Development party)的统治下蓬勃发展。

·在波兰,一个强大又保守的公民社会正在与政府法律和司法部门紧密合作,发布了一系列加强司法控制的措施。

在许多其他地方,保守派团体的影响力也不断扩大,比如格鲁吉亚反对与欧盟建立更紧密联系,乌干达的一些团体反对推动性别平等。

在美国,反堕胎人士和“爱国祈祷者”(Patriot Prayer)等右翼团体自从总统特朗普上台后就进行了数次高调的示威活动。"爱国祈祷者"被视为另类右翼,但它们自称倡导自由和团结。

在欧洲,法国青年运动“年代身份”(Génération Identitaire)被认为等同于美国的另类右翼,而“爱国欧洲人反对西方伊斯兰化运动”(Patriotic Europeans against the Islamisation of the West)则在迅速崛起的过程中给德国政府敲响了警钟。

图片版权 Getty Images Image caption 金·卡塔圭里(中)

这些团体的差异十分重要,表明他们不可能被并为一谈。他们也不能被简单地看作是老一代保守派。

这些运动在很多国家吸引着大量年轻的活动人士。雅伊尔·博索纳罗(Jair Bolsonaro)背后的团体“Free Brazil Movement”在脸书上有300万粉丝,在YouTube上有超过100万订阅者。

该团体中最为人所知的是22岁的金·卡塔圭里(Kim Kataguiri),他最近成为了巴西国会最年轻的议员。

在泰国,一群被称为“网络童军”(Cyber Scouts)的学生被指控监视其他公民的社交媒体言论,以支持军政府和其宣扬传统价值观的活动。在摩洛哥和突尼斯等国,活跃在社交媒体上的年轻人与保守团体之间也出现了类似的联盟。

这些新迹象意味着一些过去的右翼公民社会团体进入原本由自由派主导的政治领域。

这也可能意味着,左翼和右翼团体如今不仅要争取政客的支持,还要争取整个社会的支持,他们之间的竞争已更加残忍。