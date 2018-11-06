BBC事实核查：中国能否主宰非洲“债务危机”

图片版权 Getty Images Image caption 中国国家主席习近平在中非合作论坛中，承诺向非洲国家提供合共600亿美元援助。

总部设在英国的民间智库海外发展研究所（Overseas Development Institute）早前发表报告，指约40%位于撒哈拉地区的非洲国家有陷入“严重债务问题”的危机，再次引发中国向非洲国家提供贷款的讨论。

外界经常批评中国给予非洲国家的贷款令问题加剧，而中国在这些国家投资的基础建设也太贵，这些受助国家根本无法偿还贷款。

中国政府过去回应这些指控时多次强调，它与非洲国家的关系对双方都有利，强调自己并没有尝试透过债务扩展在全球的影响力。

BBC事实核查发现，接受中国贷款的决定权在非洲国家自己，但中国提供的贷款条件比西方国家好，对非洲一些急需资金发展基建的国家十分吸引。

图片版权 AFP Image caption 中国对非洲的援助包括为非洲联盟兴建新总部。

最大单一债主

除了海外发展研究所，国际货币基金组织（IMF）早前也警告，非洲国家正进入新一波债务危机，过去五年“高危国家”的数量增加了一倍。而世界银行目前也将18个国家列入“高债务压力”清单，这些国家债务占GDP总量都超过一半。

非洲国家目前合共拖欠4170亿美元外债。主张发达国家应取消所有发展中国家债务的英国民间团体禧年债务运动（Jubilee Debt Campaign）指出，这些债务中中国占了20%，是非洲的单一最大债主，世界银行等跨国组织借出的债务占35%，而私人机构的债务约占32%。

有专家认为外界应留意，要核实中国向非洲国家借出了多少钱并不是容易的事。

中国在9月举行的中非合作论坛上曾公开表示，会在未来三年向非洲提供600亿美元援助，但除了这个数字外，英国金斯顿大学（Kingston University）经济专家沃尔夫（Christina Wolf）指出，中国并不是经济合作与发展组织（Organisation for Economic Cooperation and Development）的成员，也没有参加这个组织的债权人汇报系统，因此外界并不能准确地得知中国向非洲国家的贷款金额。

不透明性

中国大部份向非洲提供的债务都用来兴建公路、铁路和港口等设施。但美国约翰‧霍普金斯大学（The Johns Hopkins University）中国非洲研究所（China-Africa Research Initiative）2015年的研究显示，有17个非洲国家可能无法偿还从中国借来的贷款。

研究特别指出，吉布提、刚果共和国和赞比亚的问题最严重。赞比亚目前外债达87亿美元，其中64亿美元是中国的债务。

而吉布提的外债中，中国占77%。外界目前无法确定刚果共和国的外债规模，但约翰‧霍普金斯大学的研究估计，刚果共和国拖欠中国约70亿美元。

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中国的借贷模式有何特别？

外界留意到，中国向非洲国家批出贷款时的条件与世界银行、国际货币基金和拥有22个成员国的巴黎俱乐部的条件不同。中国通常很快会批出发展中国家要求的贷款，附带的利息和条件也比较宽松。

美国多次批评中国的贷款模式不利非洲国家。美国前国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）今年3 月曾批评中国的模式鼓励非洲国家依赖别国、包含一些腐败的交易，也危害非洲的天然资源。中国驻南非大使林松添反驳，中国以自己在非洲的影响为傲，批评蒂勒森的言论旨在“抹黑”中国。

甚么是巴黎俱乐部？

巴黎俱乐部是一个由美国、俄罗斯、日本、巴西等22个国家组成的非正式组织。

它的网站介绍说，巴黎俱乐部的目的旨在帮助一些无法偿还外贷的国家进行国内改革，偿还债务。

它自1956年成立以来，已经成功为90多个国家处理合共约5830亿美元的债务。

一些非洲官员也挺身支持中国。其中，利比里亚前公共工程部长摩尔（W. Gyude Moore）指，中国的利益在于非洲国能偿还贷款，与其他债权国没有分别。

他又指出，中国政府现时有许多帮助非洲国家偿还贷款的计划。而且，是否接受中国贷款的最终决定权，仍在个别非洲国家自己手里。

但这些国家的基建和交通设施大多严重不足，它们又没有足够的资金兴建这些设施，中国的贷款对这些国家十分具有吸引力。

很明显，非洲的债务问题影响的不单是它与中国的关系，但随着中国对非洲的影响和对大型基建的贷款总额日渐增加，如果外界要协助解决非洲的中国债务问题，它们必须同时处理非洲与中国政府、以及在非洲有业务的中国私人公司之间的关系。