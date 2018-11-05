重庆公交坠江：英国维护司机安全做法可借鉴

Image caption 伦敦公交车每年也有数百万至数千万人次乘坐，不良乘客攻击司机的情况时有发生。

重庆万州公交车坠江惨案引发中国社会反思。英国公共交通的安全制度或许可以借鉴。

英国的公交车系统上不良乘客攻击司机的事件并非没有，而是不少，但以"彬彬有礼绅士风度"闻名的英国人是如何处理的呢？

英国的司机也可能会对乘客的骚扰或攻击"报以老拳"，这种情况如何处理，请看此文下面的例子。

2018年11月初的重庆万州公交车坠江事故原因，由车上和桥上的闭路摄像揭示：因为一名女乘客因为坐过了站，找司机争执要求停车，继而在两人发生口头争论之际，女乘客动手攻击司机，司机还手，随即公交汽车失控。

在冲过逆行车道撞上对过行驶的一辆轿车后，这辆公交汽车冲出大桥护栏坠入江中，导致车上13人全部死亡。

事件发生后，中国民众对此议论纷纷，社交媒体刷屏，很多评论批评司机，批评挑起事端的女乘客，还有批评车上沉默的十多名乘客。

伦敦的桥也很多，如何保证类似事件发生，英国人早有各种制度、工具和行为规范来约束公交车上各方责任和义务。

各方责任

有评论在社交媒体上批评总结万州公交坠江各方不负责任导致惨案的行为为一首打油诗，被中国公众普遍转发如下：

肇事女乘客 - -本来只错过一站，结果错过一生 ；

-本来只错过一站，结果错过一生 司机 -- 都说冲动是魔鬼，结果真去见鬼 ；

都说冲动是魔鬼，结果真去见鬼 乘客 -- 个个觉得事不关己，最后遗像挂起 ；

个个觉得事不关己，最后遗像挂起 总结--你不为正义站岗，就得为邪恶陪葬。

英国公交司机的冲突应对培训

在英国，导致公共汽车危险的事件并非没有，多数情况下是乘客攻击司机，偶尔也会发生司机反击乘客的打斗事件。

2014年公布的一项统计数据显示，伦敦在之前3年里发生了近5000起公交乘客攻击司机事件，从口头骂人侮辱，吐吐沫，到有肢体攻击行为。38%的攻击涉及动手打人或挥舞武器威胁。

从2005年开始，伦敦市政府展开对公交车司机的安全培训，除了开车技能外，重点还包括"如何应对冲突"，公交部门与警方建立密切联系。

与此同时，从乘客角度增加到站、提示安全等等语音播报，从安全角度不再允许乘客跳上跳下公共汽车。

此外在公交车安全的硬件上予以更多投入，包括使用司机可以与乘客隔离的驾驶空间的公交车，普及公交车上的监控录像，司机与调度随时联系的应答系统等，方便司机在遇到各种包括有人攻击的情况下，及时与汽车调动与交通警察联系。

关怀与法治

接受培训后的司机在受到乘客肢体攻击、或者因车上出现乘客打斗或激烈争吵，导致司机无法专注驾驶的情况下，会立即寻找安全停车地点将车停下，并通过调度室向警察立即报警。

伦敦公交车系统也对公交车司机的年薪与福利予以保障，以确保大约相当于可获得中高水平收入的薪资福利，吸引年轻司机参加这一公共服务工作，比如伦敦公交车司机的起薪确保在年薪2.3万英镑以上，并不低于很多大学毕业生白领工作的起薪水平。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年，伦敦市长萨迪克·汗宣布公交车司机的起薪确保在年薪2.3万英镑以上，达到当时平均中等收入水平，以便司机们更好服务于社会。

对于有攻击司机行为、导致乘客安全隐患者，不论事件起因是乘客有理还是司机有理，警方和司法系统依据证据会分别予以惩罚。

司机痛打乘客案例

2017年，伦敦诺利奇的一辆公交车44岁的司机保罗·罗伯茨在驾车行驶中，受到20岁的小青年卡恩·阿伦不停的语言辱骂和攻击。

阿伦上车后指责司机罗伯茨在他没坐好的情况下过急启动汽车，导致他站立不稳差点摔倒，于是他一路高声谩骂罗伯茨。

司机罗伯茨继续开了几站后将车停稳后，把阿伦赶下车。但由于争吵继续，会武功的司机终于情绪失控，在停车离开驾驶座位后，冲到人行道上对着阿伦迎面就是一拳，阿伦被打了个趔趄，双方对打几拳后被路人拉开。但这一幕也被路人手机录下。

视频上网立即受到社会关注，英国警方介入调查，诺利奇当地法庭就此案做出判决，法庭承认司机罗伯茨工作中受到骚扰和侮辱，但判定他有攻击行为罪被判18个月暂时有条件释放（即无需判刑也不适合判处缓期徒刑），并罚款20英镑赔偿被攻击的阿伦。公交公司随即将他开除。

在此案中作为证人的阿伦在宣判次日作为被告出庭，因骚扰司机危害公交安全同样被定罪，被判18个月暂时有条件释放，留下犯罪记录的污点。