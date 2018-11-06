华人“川粉”自述：贸易战对中美都有益

图片版权 David Wang Image caption 华裔支持者高调表达政治观点，成为一股备受关注的政治力量。

编者按：在2016年美国总统大选中，支持特朗普（Donald Trump，又译川普）的华裔移民透过微信联络，在网络和竞选活动中高调表达对特朗普的支持，被称为“川粉”。华人“川粉”的出现，颠覆了过去在美华人不关心政治的传统形象。此现象群体的形成、以及他们的思维方式和政治诉求都颇受关注。本周美国中期选举，华人川粉的微信群依然人声鼎沸，拥戴特朗普所属的共和党。活跃在微信言论圈的休斯顿华人解滨， 常在有超过五万人订阅关注的微信公众号“美国华人之声”撰文，堪称“川粉”中的意见领袖。他1987年到美国德克萨斯州学习工程物理， 从此扎根。

以下是BBC中文整理的解滨自述内容节选，不代表BBC中文观点。

政治正确“过头了”

我从1987年到美国留学后一直生活在这里，这三十多年来感觉美国社会一个明显变化是：政治正确过头了。

克林顿当总统时，有一个电视节目在街上采访民众，问共和党和民主党区别在哪里，很多人都答不上来，两党当时的立场没有现在这么极端和敌对。

我在十年前投票给奥巴马，但近年来越来越觉得，民主党在一些议题上过了头。例如"厕所问题"，奥巴马政府允许人们按照自我认同的性别去选择该上的洗手间。一个男孩子如果自我认同是女孩，就可以去上女厕所，这不是胡闹吗？另外，民主党把同性婚姻加入了加州学校的教材，宣扬同性婚姻的好处，我认为不该向孩子宣传。（编注：2012年，美国加利福利亚州立法规定社会科学教材纳入LGBT平权运动史。）

我对共和党的一些政策也有不满意，例如环保、反堕胎的政策。但总的来说，我认为如今的共和党比民主党更有常识，于是我在2016年投票给特朗普。

你的器材不支持播放多媒体材料 两年前的华裔特朗普支持者

最认同的政策

特朗普上任两年多，我依然坚决支持他。我最认同他的三项政策，首先是关于华裔孩子遭遇常春藤大学歧视的问题。华人小孩面临的压力比其他族裔的孩子要大得多，同样的考分，华人被录取的可能性比其他族裔要低。我有两个孩子在上高中，我没有期望他们一定要上常春藤大学，但很多各方面都优秀的华人小孩的确在申请大学时感到了歧视。

特朗普上台之后，一是取消了奥巴马政府立下的招生录取要看肤色的行政命令（编注：指奥巴马政府立下的鼓励美国高校把种族列入招生考量的指导原则），二是要求司法部调查哈佛、耶鲁等常春藤大学在录取过程中歧视亚裔的指控。对于特朗普的政策，不只我个人很高兴，很多华人都感到欢欣鼓舞。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普要求司法部调查哈佛、耶鲁等常春藤大学在录取过程中歧视亚裔的指控，在华人群体中引起了两极化的反应。

第二，特朗普把经济建设得好。在他上任头一年经济势头猛，也许部分是由于奥巴马经济政策的延后影响。但第二年经济持续向好，失业率是49年来最低的，可见是特朗普的经济政策确实奏效，尤其是减税政策减轻了公司的负担。坦白说，减税对我个人来说并没有太多的好处，但减税政策对于整个经济来说是良好的刺激，我感觉到我的雇主生意越来越稳定了，我在工作中也觉得更有安全感了。美国没有像中国那样出口退税的政策，美国企业如果税负持续高涨，很难与其他国家竞争，所以必须要给企业松绑。

我并不担心减税会让美国政府的收入减少，真正让我担心的是政府收入的浪费。美国给穷人包括住房、医疗、食品上的福利，但都没有惠及我们中产家庭，反倒是养了一部分没有积极就业的懒人。

第三，我认可特朗普打击非法移民的强硬立场。

拿特朗普最近提出的取消出生公民权一事来说，他针对的是非法移民的小孩。在著名的黄金德案中，最高法院判定早期华裔二代移民黄金德出生在美国，能获得公民权，但他的父母是合法来美的。现在这个判例被用在许多非法移民在美国生育的小孩身上。我认为这个判例被扩大化了，在法理上应有探讨的空间。

图片版权 Getty Images Image caption 位于美国纽约的一家华人中餐厅。就业和经济因素是华人团体考量的重点。

我不认同让（非法移民）母子骨肉分离的残忍做法，但这也是一种无奈之举。美国是法治国家，如今许多前往美国的“难民”并不是真正的难民，而是经济移民。他们因本国的经济、社会治安不好，为福利而移民到美国。

这些“难民”跟我们这代移民来美的华人经历不一样，我们当时必须通过勤奋工作来养活自己和家人。而100多年前的华人劳工更是困难，他们在美国修铁路、做苦工，谁给他们福利？现在“难民”们到了美国之后，他们的小孩上学、生活津贴、卫生福利，这都需要花纳税人的钱。

虽然特朗普驱逐非法移民的立场强硬，但必须承认，从客观数据上来说，他还没有达到奥巴马政府的强度。（编注：奥巴马八年任内驱逐了约500万无证移民，主要针对有重罪记录的无证移民。根据美国移民政策研究所的报告，特朗普政府在2017年驱逐的无证移民人数，约为奥巴马政府驱逐高峰年时的一半。）

特朗普其人

我不喜欢特朗普在推特上一些偏激的发言，我希望他圆滑一点、可以学得稍微政治正确一点。但做事直率是他的优点，他做了之前很多总统想做但没敢做的事。例如他下令把美国大使馆搬到耶路撒冷，其实之前几任的美国总统都有作此考虑，但只有特朗普做到了。

我期望特朗普在接下来两年的任期中，能够争取再提名最高法院保守派大法官。共和党要保有国会的优势，才能在最高法院再有空缺时，通过保守派法官的提名。

贸易战对中美都有益

图片版权 Getty Images Image caption 中美关系在特朗普上任后经历了诸多波澜。

我认为特朗普启动贸易战、削减巨大的美中贸易逆差是正确的，这无论对美国还是对中国都有好处。

由于中国在加入世贸组织时许下的承诺大多没有兑现，中国相比美国拥有不公平的竞争优势。例如，在中国钢铁公司的紧逼之下，很多美国的钢铁公司已经垮掉了，美国本土已经无法生产某些钢铁产品了，如今美国必须要及时保护本土的技术和产业。即使美国是民主党执政，恐怕也迟早要与中国开展贸易战。目前的贸易战可以促进中国深化改革，建立更完备和合理的经济体系，才能实现真正的崛起。

如果通过贸易战，中美最终能达成新的贸易协议，那美国出口到中国的商品关税会降低，商品价格就会比现在的低廉，中国老百姓最终可以受惠。

虽说特朗普上台后中美关系紧张，这两年我并没有在美国感觉到针对华人的歧视。美国要取消所有中国留学生签证的传闻，也并没有成为事实。真正的歧视是在大学招生的过程中，这是每个美国华人家庭都能感受到的。