华人“川粉”自述：贸易战对中美都有益

  • 2018年 11月 6日
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Image caption 华裔支持者高调表达政治观点，成为一股备受关注的政治力量。

编者按在2016年美国总统大选中，支持特朗普（Donald Trump，又译川普）的华裔移民透过微信联络，在网络和竞选活动中高调表达对特朗普的支持，被称为川粉”。华人“川粉”的出现，颠覆了过去在美华人不关心政治的传统形象。此现象群体的形成、以及他们的思维方式和政治诉求都颇受关注本周美国中期选举，华人川粉的微信群依然人声鼎沸，拥戴特朗普所属的共和党。活跃在微信言论圈的休斯顿华人解滨常在有超过五万人订阅关注微信公众号美国华人之声撰文，堪称“川粉中的意见领袖。他1987年到美国德克萨斯州学习工程物理， 从此扎根。

以下是BBC中文整理的解滨自述内容节选，不代表BBC中文观点

政治正确过头了

我从1987年到美国留学后一直生活在这里，这三十多年来感觉美国社会一个明显变化是：政治正确过头了。

克林顿当总统时，有一个电视节目在街上采访民众，问共和党和民主党区别在哪里，很多人都答不上来，两党当时的立场没有现在这么极端和敌对。

我在十年前投票给奥巴马，但近年来越来越觉得，民主党在一些议题上过了头。例如"厕所问题"，奥巴马政府允许人们按照自我认同的性别去选择该上的洗手间。一个男孩子如果自我认同是女孩，就可以去上女厕所，这不是胡闹吗？另外，民主党把同性婚姻加入了加州学校的教材，宣扬同性婚姻的好处，我认为不该向孩子宣传。（编注：2012年，美国加利福利亚州立法规定社会科学教材纳入LGBT平权运动史。）

我对共和党的一些政策也有不满意，例如环保、反堕胎的政策。但总的来说，我认为如今的共和党比民主党更有常识，于是我在2016年投票给特朗普。

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两年前的华裔特朗普支持者

最认同的政策

特朗普上任两年多，我依然坚决支持他。我最认同他的三项政策，首先是关于华裔孩子遭遇常春藤大学歧视的问题。华人小孩面临的压力比其他族裔的孩子要大得多，同样的考分，华人被录取的可能性比其他族裔要低。我有两个孩子在上高中，我没有期望他们一定要上常春藤大学，但很多各方面都优秀的华人小孩的确在申请大学时感到了歧视。

特朗普上台之后，一是取消了奥巴马政府立下的招生录取要看肤色的行政命令（编注：指奥巴马政府立下的鼓励美国高校把种族列入招生考量的指导原则），二是要求司法部调查哈佛、耶鲁等常春藤大学在录取过程中歧视亚裔的指控。对于特朗普的政策，不只我个人很高兴，很多华人都感到欢欣鼓舞。

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Image caption 特朗普要求司法部调查哈佛、耶鲁等常春藤大学在录取过程中歧视亚裔的指控，在华人群体中引起了两极化的反应。

第二，特朗普把经济建设得好。在他上任头一年经济势头猛，也许部分是由于奥巴马经济政策的延后影响。但第二年经济持续向好，失业率是49年来最低的，可见是特朗普的经济政策确实奏效，尤其是减税政策减轻了公司的负担。坦白说，减税对我个人来说并没有太多的好处，但减税政策对于整个经济来说是良好的刺激，我感觉到我的雇主生意越来越稳定了，我在工作中也觉得更有安全感了。美国没有像中国那样出口退税的政策，美国企业如果税负持续高涨，很难与其他国家竞争，所以必须要给企业松绑。

我并不担心减税会让美国政府的收入减少，真正让我担心的是政府收入的浪费。美国给穷人包括住房、医疗、食品上的福利，但都没有惠及我们中产家庭，反倒是养了一部分没有积极就业的懒人。

第三，我认可特朗普打击非法移民的强硬立场。

拿特朗普最近提出的取消出生公民权一事来说，他针对的是非法移民的小孩。在著名的黄金德案中，最高法院判定早期华裔二代移民黄金德出生在美国，能获得公民权，但他的父母是合法来美的。现在这个判例被用在许多非法移民在美国生育的小孩身上。我认为这个判例被扩大化了，在法理上应有探讨的空间。

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Image caption 位于美国纽约的一家华人中餐厅。就业和经济因素是华人团体考量的重点。

我不认同让（非法移民）母子骨肉分离的残忍做法，但这也是一种无奈之举。美国是法治国家，如今许多前往美国的“难民”并不是真正的难民，而是经济移民。他们因本国的经济、社会治安不好，为福利而移民到美国。

这些“难民”跟我们这代移民来美的华人经历不一样，我们当时必须通过勤奋工作来养活自己和家人。而100多年前的华人劳工更是困难，他们在美国修铁路、做苦工，谁给他们福利？现在“难民”们到了美国之后，他们的小孩上学、生活津贴、卫生福利，这都需要花纳税人的钱。

虽然特朗普驱逐非法移民的立场强硬，但必须承认，从客观数据上来说，他还没有达到奥巴马政府的强度。（编注：奥巴马八年任内驱逐了约500万无证移民，主要针对有重罪记录的无证移民。根据美国移民政策研究所的报告，特朗普政府在2017年驱逐的无证移民人数，约为奥巴马政府驱逐高峰年时的一半。）

特朗普其人

我不喜欢特朗普在推特上一些偏激的发言，我希望他圆滑一点、可以学得稍微政治正确一点。但做事直率是他的优点，他做了之前很多总统想做但没敢做的事。例如他下令把美国大使馆搬到耶路撒冷，其实之前几任的美国总统都有作此考虑，但只有特朗普做到了。

我期望特朗普在接下来两年的任期中，能够争取再提名最高法院保守派大法官。共和党要保有国会的优势，才能在最高法院再有空缺时，通过保守派法官的提名。

贸易战对中美都有益

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Image caption 中美关系在特朗普上任后经历了诸多波澜。

我认为特朗普启动贸易战、削减巨大的美中贸易逆差是正确的，这无论对美国还是对中国都有好处。

由于中国在加入世贸组织时许下的承诺大多没有兑现，中国相比美国拥有不公平的竞争优势。例如，在中国钢铁公司的紧逼之下，很多美国的钢铁公司已经垮掉了，美国本土已经无法生产某些钢铁产品了，如今美国必须要及时保护本土的技术和产业。即使美国是民主党执政，恐怕也迟早要与中国开展贸易战。目前的贸易战可以促进中国深化改革，建立更完备和合理的经济体系，才能实现真正的崛起。

如果通过贸易战，中美最终能达成新的贸易协议，那美国出口到中国的商品关税会降低，商品价格就会比现在的低廉，中国老百姓最终可以受惠。

虽说特朗普上台后中美关系紧张，这两年我并没有在美国感觉到针对华人的歧视。美国要取消所有中国留学生签证的传闻，也并没有成为事实。真正的歧视是在大学招生的过程中，这是每个美国华人家庭都能感受到的。

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