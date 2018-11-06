中美重开安全外交对话：关系回暖仍存变数

图片版权 AFP Image caption 周五的会面将是中美官员第二次举行外交与安全对话。

美国国务院宣布，美方周五（11月9 日）将在华盛顿与中国官员举行双方第二次外交安全对话。这次对话原定上月举行，但其后取消，双方当时都指，自己是按对方要求推迟对话。

美国国务院的声明透露，美国国务卿蓬佩奥、国防部长马蒂斯、中国国务委员杨洁篪和国防部长魏凤和都会出席会议。

在多月的经贸纠纷后，中美双方领导层交流重新变得频繁，中国国家主席习近平和美国总统特朗普早前通电话时，同意在11月底的阿根廷布宜诺斯艾利斯G20峰会期间会面。中国国家副主席王岐山本周在新加坡出席彭博新经济论坛期间又指，中国已经准备好与美国谈判，解决双方近期的贸易纠纷。

但有专家向BBC中文指出，一两次的谈判或接触并不足以证明中美双方的关系真正改善，外界要留意的反而是双方实质的举动。

图片版权 AFP Image caption 刘鹤原定9月与美国就贸易纠纷谈判，但这次谈判被取消。

迟来的会面

美国9月扩大对中国货物征收关税的范围，中国副总理刘鹤当时取消原定赴美谈判的计划，中美原定10月举行第二次外交安全对话也被取消。

中国外交部当时指是应美方要求，推迟会面，但《纽约时报》引述美国官员指，是中方要求取消原定十月中举行的会谈，原因是一名高级中国军官“无暇出席”。

美国国务院的声明没有透露双方将谈及甚么话题。中美外交与安全对话是特朗普当总统后两国的新联络机制，2017年在华盛顿首次举行。美国时任国务卿蒂勒森和马蒂斯当时会见了杨洁篪和中共中央军委联合参谋部参谋长房峰辉，双方谈及朝鲜和南海等议题。

图片版权 Reuters Image caption 马蒂斯和魏凤和10月曾在东盟的扩大防长会议期间会面。

实质改变

美国自7月开始向中国货物加征关税后，中美双方曾多次传出要会谈的消息，但会面大多告吹。马蒂斯与魏凤和上月曾在新加坡东盟防长扩大会议期间举行双边会议，但没有达成新的协议。

前香港浸会大学政治及国际关系学系副教授黄伟国认为，中美很难单凭一两次的会面，就能让双边关系有“180度的转变”。

他在接受BBC中文访问时指出，许多西方国家先后都发表报告指控中国在学术、贸易、高科技等方面“渗透”当地社会。最近的一份报告，由澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）10月30日发出，指中国一些军事科学家透过与西方大学的研究合作，取得西方的科技带回中国。

黄伟国形容，围堵中国在某程度上已经成为某些国家的“共识”。他又说，在国际关系层面各方都不会一下子把关系推倒，中间仍然会有一些会面或峰会。

“但许多时候，大家谈好了、交换意见后，美国是否真的实质上把相关措施全部取消？这才是要留意的重点。”