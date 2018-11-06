盖茨打破中国“四T禁忌” 推广厕所革命

图片版权 AFP Image caption 比尔·盖菜在北京厕所博览会上讲话，用瓶中所装的粪便说事。

据说，中国有四T禁忌：天安门（Tiananmen）、台湾（Taiwan）、西藏（Tibet）和厕所（toilet）。

这一广为外国记者所知的说法，被比尔·盖茨打破。作为微软创始人和世界最著名的慈善家，比尔·盖茨在北京召开的“新世代厕所博览会”上，带了一罐粪便上台，大谈厕所革命。

过去多年，盖茨以及盖茨基金会一直关注世界上不安全的卫生设施。他反复强调的是：被粪便中的病原体所污染的水源使人们生病，每年夺走超过50万（5岁以下）儿童的生命。

图片版权 Reuters Image caption 在北京厕所博览会上展出的一款高科技厕所：无下水道马桶。

盖茨说，具有最高科技的厕所，可以完全独立地处理粪便，在未来，这些高科技马桶能够挽救数百万人的性命。

他将传统厕所转变为无水厕所的过程，与他在上个世纪70年代创立微软、开发个人电脑相提并论。

“就像个人电脑可以自给自足一样，我们现在也可以在家庭层面化学处理粪便。”

比尔·盖茨在会上表示，随着科技的不断进步，如何满足全球45亿人安全如厕的问题，充满巨大的商机。他说，目前全球还有一半以上的人口由于无法使用安全卫生的厕所，无法过上安全的生活。

他表示，这将是一个一年60亿美元的市场，如果加上周边市场的发展，该产业的价值将会翻倍。

图片版权 Xinhua Image caption 自2015年习近平发起“厕所革命”以来，中国各地出现了许多有创意和设计的厕所。

本次北京召开新世代厕所博览会，应该顺应中国国家主席习近平从2015年以来提倡的“厕所革命“潮流。

2017年11月，习近平对中国旅游系统的“厕所革命”表示赞扬，并指示这一革命“不是小事”，是中国城乡文明建设的重要方面，要求景区，城市、农村都要提高厕所质量，称这是中国民众“生活品质的短板”。

过去，中国厕所“脏乱差”问题，曾经在国际间“臭名远扬”。如厕问题，一度被西方游客认为是在中国面对的最大难题。

习近平“厕所革命”3年来，中国各地建造了数以万计的厕所，有的甚至成为官员贪污腐败的工程。