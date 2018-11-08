美国中期选举：美国国会或迎来另一个“女性之年”

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对美国女性而言，周二（11月6日）是载入史册的一天，她们在国会取得了前所未有的席位。

继特朗普2016年意外击败希拉里·克林顿入主白宫后，两年来对他的抵制达到巅峰，而这很大程度上是由女性主导。

在特朗普就职后的第二天，数以百万计的女性加入了反对他的抗议活动。

民主党内此次希望参选女性人数随着中期选举的临近激增，这与前几年女性不愿从政的情况形成鲜明对比。

一些人就此认为，2018年可能成为另一个“女性之年”。此前1992年的选举中，国会女性人数几乎翻了一番。

26年前的“变天”被认为源于一场针对最高法院大法官提名者的性侵指控，这与今年布雷特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）事件的影响异曲同工。

目前结果已基本揭晓，让我们来看看这些数字和它们背后的含义。

她们中近半数获政党提名，至少107人成功当选。

加之10名女性参议员没有改选，这意味着下一届国会将至少有117名女性。

尽管这意味着一个巨大进步，但性别比例依然悬殊。

根据选举结果，男性议员数量将会占到国会人数的77%。

但此次选举结果确实表明，女性候选人在全美范围内获得胜利。

以下是有女性参选众议院议员的州。

她们中的一些人最终获胜。

今年当选的女性议员将会改变国会的面貌。

亚历山大·奥卡西奥-科特斯

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亚历山大·奥卡西奥-科特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）曾任伯尼·桑德斯竞选团队志愿者，她是史上最年轻的国会议员当选人。

现年29岁的奥卡西奥-科特斯出生在纽约布朗克斯区的一个波多黎各家庭。她打败了另一名显赫的民主党人，成为民主党在纽约的议员提名人。

去年这个时候，她在曼哈顿的一家酒吧工作。

“像我这样的女性并不被认为适合竞选公职，”她在一段火爆网络的竞选视频中说道。

伊兰·奥马尔

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37岁的伊兰·奥马尔（Ilhan Omar）是史上首次进入国会的两名穆斯林女性之一，她在明尼苏达州赢得众议院席位。

奥马尔出生于索马里，她和家人在1991年索马里内战中逃离该国。在肯尼亚的一个难民营呆了四年后，她来到美国。

她也是历史上第一名索马里裔美国国会议员。

奥马尔在胜选演讲时表示，在总统特朗普禁止索马里人进入美国之际，明尼苏达州向国会派驻了一名索马里难民，这传递明确的信息。

奥马尔将与另一名穆斯林女性拉希达·特莱布（Rashida Tlaib）一起加入国会，后者赢得了密歇根州的众议院席位。42岁的特莱布也是第一名巴勒斯坦裔美国国会议员。

德布·哈兰

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57岁的德布·哈兰（Deb Haaland）是两名首次入主国会的印地安原住民女性之一。

哈兰来自拉古纳·普韦布罗（Laguna Pueblo）部落，她赢得了新墨西哥州的众议院席位。在竞选期间，她谈到自己作为一个依靠食品券生活的单身母亲的困苦。

另一位当选的美国原住民女性是38岁的莎莉丝·戴维兹（Sharice Davids），她曾是一名综合格斗选手。她也是首名代表堪萨斯州的公开同性恋女性。