美国中期选举：女性崛起、两党纷争与中国难题

图片版权 Reuters Image caption 29岁的亚历山大·奥卡西奥-科特斯（中立白衣者，Alexandria Ocasio-Cortez）当选美国国会有史以来最年轻的女议员。

2018年美国国会中期选举结果揭晓，美国女性展示政治力量，民主党夺众议院多数，共和党保住参议院。两党纷争分裂局面会如何影响中美贸易战？

这次选举创下美国中期选举的多项历史纪录，其中女性力量的崛起令人侧目，特别是在民主党方面。

民主党逆转颓势，8年来首次控制众议院，获得超过半数的218席。但共和党不仅保住这次有100席换届选举参议院多数，在100席中还夺下了3个原是民主党堡垒的议席，从51席增加到54席。

有分析人士认为，这次选举的高投票率，特别是如此多的女性和年轻人当选，从侧面上反映出选民对特朗普上台后对女性、平等、外国人等方面政策和言论的不满。

半边天大展威力

至少已经有87名女性赢得众议院席位，其中75人为民主党人。

首次，两名穆斯林女子当选国会议员，两人均为民主党人。

36岁的伊汉·奥马尔（Ilhan Omar）原为索马里难民，她也是美国首位索马里裔女议员。拉希达·特莱布（Rashida Tlaib）则是巴勒斯坦移民的女儿。

首次，两名美国印地安原住民女子莎莉斯·戴维兹（Sharice Davids）和戴博拉·哈兰（Debra Haaland）当选国会议员，两人均为民主党人。

共和党方面，也有至少13名女性当选国会议员。选举结果揭晓后，共和党方面强调，重要的是政策，性别并不是最重要。

图片版权 Getty Images Image caption 2018美国中期选举女性竞选的人数达到历史新高，半边天积极投票。图为一个投票站。

年轻人发声

29岁的亚历山大·奥卡西奥-科特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和阿比·芬肯纳（Abby Finkenauer）成为美国国会有史以来最年轻的女议员。

奥卡西奥-科特斯一直被视为民主党的政治新星。她在纽约第13选区以超过78%的选票获得压倒性胜利。

而芬肯纳则在爱荷华州（Iowa，又译艾奥瓦）第一选区拥有过半数的选票，把共和党人罗德·布拉姆（Rod Blum）赶下了台。

和其他的千禧一代一样，她公开表示自己买不起房子，并在努力偿还学生债务。

党争加剧

BBC新闻部记者安东尼·祖克尔分析说，民主党和共和党分别掌控众议院和参议院，显示了美国两党之争鸿沟加剧。

保住参议院多数，说明特朗普仍将有足够的多数来确保他的行政和司法官员任命权。

但民主党成功拿下众议院，重要的原因是争取到了传统上过去长期以来投票支持共和党的、受教育程度较高的城镇郊区选民的支持，反映出选民可能对唐纳德特朗普的政策和言论感到不安。

但这也并非是左派希望发生的一场政治海啸。不过，共和党8年来第一次控制众议院后，就有能力阻止特朗普按其意愿立法的议程，并且对特朗普政府施加更厉害的监督和影响。

美国对华政策和贸易战

BBC中文驻美国记者冯兆音在德克萨斯州报道说，美国2018年中期选举尘埃渐渐落定。民主党人殷切期待的"蓝色浪潮"并没有翻滚出超出预期的"奇迹"，但释放的能量已足够让民主党在近8年内首次掌握众议院。他们将有机会阻挠特朗普政府希望推动的法案，在接下来的两年中增加政策话语权。

图片版权 Getty Images Image caption 中美多位观察家认为，美国强硬的对华政策如今是两党共识，民主党人也有动机倾向支持继续贸易战。

就中期选举后美国对华政策是否会有大变，冯兆音援引中美多位观察家认为，美国强硬的对华政策如今是两党共识，民主党人也有动机倾向支持继续贸易战。

她说，不同于国内政策，美国总统在外交政策上有主导权，总统一人即可决定与哪国展开协商、就哪些话题协商、在何时达成何种协议。国会除了质询总统的外交抉择，并无阻止具体政策的权力。在贸易政策上，国会山通常倾向于批评奉行自由贸易的总统，但特朗普完全改写了这个剧本。即使特朗普面对一个民主党势力增强的国会，他在对华经济政策上依然大有可为。

值得关注的是，在中期选举中，大豆产区爱荷华州4个选区中有3个选区由民主党众议院候选人胜出，两年前在此大获全胜的共和党如今遭遇滑铁卢。在其他受到中美贸易战影响的农业州中，共和党在印第安纳州、北达科他州继续保有绝对的优势，威斯康星州则是红蓝各占半边天。

受贸易战直接冲击的农民大多是拥戴共和党的虔诚福音派，如果贸易战持续升级，他们在经济利益与价值观之间的选择将愈发艰难。待贸易战的负面延后效应袭来，更多的选民将开始感受到贸易矛盾升级对他们日常生活的影响，这将如何影响他们的政治选择，仍有待观察。