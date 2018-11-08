美国中期选举的五大关键点

图片版权 Getty Images Image caption 新当选的纽约众议员奥卡西奥-科特斯

伴随2018年美国中期选举尘埃落定，参众两院形势也变得明晰。

选举结果与事前预期相差不多：民主党在2010年以后首次掌握众议院，而共和党则继续控制参议院。

整个过程没有特别大的反转，错综复杂，但为未来两年的局势走向提供了注解。

以下是我们的主要结论。

1. 女性参选人数创纪录

今年女性参选人数突破历史记录，同时胜选人数也达前所未有水平。

此次选举前，美国国会共有107名女性议员，如今这一数字已经被更新。

这次选举出现了许多第一次：美国首次拥有两位女性穆斯林议员，她们分别是密歇根的塔拉（Rashida Tlaib）和明尼苏达的伊汉·奥马尔（Ilhan Omar）；纽约的奥卡西奥-科特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和艾奥瓦（Iowa，又译爱荷华）的阿比·芬肯纳（Abby Finkenauer）成为有史以来最年轻的女议员；而新墨西哥的哈兰（Debra Haaland）和堪萨斯的戴维兹（Sharice Davids）则是首次当选议员的原住民女性。

另外值得一提的是，科罗拉多的波里斯（Jared Polis）成为了美国第一位同性恋州长。

民主党女性在翻转共和党选情方面发挥了重要作用。结果显示，美国选民还是比较喜欢新事物的出现的。

2. 民主党的反击方式

美东时间周二19：45，当民主党人韦克斯顿（Jennifer Wexton）宣告获得弗吉尼亚第10选区席位时，有人把这当做“蓝潮”出现的一个迹象。

所谓“蓝潮”，是在民主党人取得极好结果时使用的用语。1980年以来，弗吉尼亚第10选区席位一直被共和党人掌握。

但结果却并未完全向这个方向演变。

图片版权 Getty Images Image caption 这次选举中民主党的新鲜血液虽然表现不错，但民主党2020大选的有利人选和选情却没有变得更加清晰。

虽然出现了一定程度的蓝潮，但最终这股浪潮只是轻轻被推到海岸边。民主党人掌握众议院完全符合事先预期，不是什么重大反转。

虽然许多左派人士期待的海啸没有出现，但这种稳定上升的浪潮还是让民主党有足够优势，可以时隔八年首次掌握众议院。

这给了民主党阻挡特朗普立法议程的能力，也会为国会对特朗普政府的监督提供一些帮助。

对于民主党来说，这次取得的优势十分重要，在众议院席位越多，日后他们的投票就越容易通过。

还有一些激励改革派的竞选，虽然结果比预期接近，但也都以失败告终，比如奥洛克（Beto O'Rourke）与克鲁兹（Ted Cruz）的参议员席位之争，以及在佛罗里达和乔治亚的州长之争。

从更本土的角度来看，这次选举中民主党的新鲜血液虽然表现不错，但民主党2020大选的有利人选和选情却没有变得更加清晰。

3. 特朗普是否真的收获“巨大成功”？

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这是个一言难尽的夜晚。虽然共和党失去了在众议院的控制权，但他们在参议员的控制优势可能会加大。众议院现在可以对总统进行调查，要求他提交纳税申报表，甚至可以弹劾他，当然他们很有可能不会这样做。

在特朗普入主白宫的开始两年，美国参众两院都由他所在的共和党控制，为他提供了不少便利。现在这种情况不会继续了。

接下来，特朗普必定会在推进自己议程时遇到不一样的阻碍，同时也会喜欢把责任推卸给民主党。

但他也有收获。共和党人不仅保住了他们的领先优势，还有所扩大。特朗普宣称这是一个“巨大的成功”。

这也是一次对特朗普的公投。美国哥伦比亚广播公司（CBS）周二公布的一项调查结果显示，65%的选民在投票时会将特朗普当做一个考虑因素，其中39%的人反对他，26%的人支持他。

在这次竞选的最后阶段，特朗普曾在几个参议员席位的关键州奔走，使得这场竞争在事关几位候选人的同时，也变成了关于他的竞选。

而这种策略似乎在印第安纳和田纳西取得了成效。

在大多数情况下，那些上次大选中强烈支持特朗普的地区这次也做出了同样的选择。

4. 城郊的分裂

图片版权 Getty Images Image caption 有调查结果显示，65%的选民在投票时会将特朗普当做一个考虑因素，其中39%的人反对他，26%的人支持他。图：加利福尼亚一名8个月大的婴儿身上别有“我投票了”胸针。

这同时也成为了一场农村对城郊的选举，并且进一步确认了全美上下正在形成这道鸿沟。

民主党在众议院的成功在很大程度上要归功于受教育情况良好的城郊地区，这些地方虽然长期支持共和党，但特朗普的政策和言辞也引起了一些选民的不安。

弗吉尼亚部分地区便是这样。共和党在该州华盛顿和里士满（Richmond）之外的第七和第十选区众议员席位都被民主党人收入囊中。

类似的故事同时还在全美上演。伊利诺伊、德克萨斯和宾夕法尼亚州都多次出现意外结果。

这究竟意味着什么呢？

这可能意味着，共和党人在2020年总统大选时会面临类似挑战。2016年，受过高等教育、居住在城郊的共和党人们支持了特朗普，可能是因为别无选择。现在他们似乎不想继续这样做了。共和党该如何赢回这些选民的心呢？

5. 对特朗普喜忧参半的州长选举

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州长选举中出现了一些有趣的结果。一些在2016年一边倒支持特朗普的州这次没有继续支持共和党。

拥有近1300万人口和全美第三大城市芝加哥的伊利诺伊在州长选举中选择了民主党人普里兹克（J.B. Pritzker）。而在堪萨斯，特朗普的盟友克里斯·科巴赫（Kris Kobach）以明显差距落败。

但特朗普也收到一些好消息。在包含种族主义弦外之音的角逐后，特朗普的强力支持者赢得了乔治亚和佛罗里达州长的位置，这为特朗普在2020年大选中获得两州支持打下了基础。

共和党人还赢下了总统大选的关键摇摆州艾奥瓦和俄亥俄。需要记住的是，州长可以再总统大选前帮助候选人筹集资金，召集志愿者，这对特朗普是个好消息。