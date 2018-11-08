不依赖美国 欧洲想另起炉灶对付俄罗斯威胁

图片版权 Reuters Image caption 法国国防部长 佛劳伦丝·帕利（Florence Parly）参加法国空军运输机MRTT A330启用典礼。她的助理说，"欧洲干预倡议 "旨在让欧洲有独立行动的能力

法国总统马科龙说，欧洲没有自己的军队就无法自卫。他说俄罗斯对欧盟东侧构成威胁，欧洲需要有不依赖美国保护自己的能力。马科龙本周一直在法国北部参加纪念第一次世界大战的活动。

马克龙在一次大战中最惨烈的战场凡尔登接受电台采访时作了上述表示。他对欧洲一台说，“面对中国，俄罗斯，甚至美国，我们必须要能保护我们自己。”

在采访中马克龙还警告世界上重新出现专制强权，并说这些国家正在重振军备，还说要警惕崛起的民族主义正在欧洲制造分裂。

马克龙将在法国欢迎包括美国总统特朗普，英国首相特里莎·梅以及俄罗斯总统普京等世界领导人周末到法国参加停战一百周年纪念活动。

真正的欧洲军队？

《每日电讯报》报道说，法国总统呼吁建立一支“真正的欧洲军队”作为欧洲大陆对第一次世界大战结束周年的纪念。他在法国广播中说，欧洲需要对付诸如俄罗斯等国的威胁，不能依赖美国。

马克龙说，欧洲大陆不能再依赖美国的保护。他提到美国总统特朗普退出冷战时期的核条约，而且甚至表示旧的盟友也具有潜在威胁。

图片版权 Getty Images Image caption 马克龙在曾是一战中最惨烈的战场的凡尔登参加纪念第一次世界大战的活动。

“当我看到美国总统特朗普宣布要退出主要的裁军协议，协议在1980年代欧洲导弹危机后达成，那么谁是受害者呢？那就是欧洲及其全世界。”

美国总统特朗普此前曾说，如果欧洲不能满足其对北约的年度国防开支义务，欧洲不能指望美国保护 。于是马克龙在上月说，“欧洲不能再完全依赖美国保证安全。”

马克龙认为美国总统的孤立主义“令人担忧”。上月他还对特朗普在纽约联合国大会的讲话提出批评。他说：“民族主义总会导致失败。如果在捍卫基本原则上缺乏勇气，国际秩序就会十分脆弱，这能导致全球战争，这种情况我们已经历过两次。”

欧洲干预倡议

欧盟发起数十亿欧元的防务基金用于发展欧洲，包括英国在内的的军事能力，目的是让英国在脱欧后也能在这个防务框架内合作。

在法国总统呼吁成立独立于欧盟和北约的欧洲军队的时候，9个欧盟国家在巴黎召开会议，讨论欧洲部队事宜。周三（11月7日）在巴黎的会议是所谓“欧洲干预倡议 ”(EII)的第一次会议。

9个欧盟国家的国防部长周三在巴黎开会，制定成立联合部队的计划，按照计划这支部队能够对冲突和自然灾害作出迅速反应和快速部署。

德国，西班牙，荷兰，比利时，丹麦和葡萄牙都参加了法国主导的计划，忙于脱欧的英国也参加了这个计划。

周四报道说，法国国防部透露，芬兰也将加入欧洲这个联合军事计划。这个“欧洲干预倡议”背后的想法是努力实现快速部署的联合军事行动，诸如疏散平民或救灾。

图片版权 Reuters Image caption 莫斯科红场检阅中的俄军T-72B3主战坦克。欧洲希望建立独立武装，在不依赖美国的情况下对付所谓的俄罗斯威胁。

法国国防部长 佛劳伦丝·帕利（Florence Parly）的一名助理说，“欧洲干预倡议”旨在让欧洲有独立行动的能力，在需要的时候能够保证自己的安全。

欧洲军话题敏感

但是有读者在《每日电讯报》上发表评论质疑说，难道马克龙真的相信，欧洲某地遭到侵略，另外一个国家会派兵参战吗？80年代英国为福克兰岛同阿根廷开战的时候，法国还一直向阿根廷提供导弹。

法新社报道说，“欧洲军”在成员国之间是个十分敏感的话题，各国都把国防视为国家主权的问题。法国政府后来淡化马克龙的讲话，说他不是谈论一个超国家的欧洲军事组织。

《每日电讯报》报道说，英国一直反对建立同北约竞争的欧洲军队的建议。有防务分析家对欧洲军队的想法表示了怀疑。

巴黎战争学院的阿拉马尔（Bruno Alomar）教授说，建立“共同战略文化”的想法令人感兴趣，但是“马克龙的欧洲防务梦想和现实间存在巨大的鸿沟，现实是欧洲伙伴在防务问题上存在很大的分歧。”

周三的会议旨在制订一个“路线图”，找到9个成员国各自的当务之急，包括他们各自利益所在的地理区域，周四开始由高级军官们讨论这个问题。

欧洲战后的安全一直离不开北约这个西方军事同盟，但是在特朗普多次表示拉开同北约军事联盟的距离后，欧洲开始讨论“欧洲干预倡议”和欧洲军队的问题。