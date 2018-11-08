美国中期选举结果：五张图看懂各地选民投票意向

图片版权 Getty Images Image caption 亚历山大·奥卡西奥-科特斯获胜，成为史上最年轻的国会议员。她的支持者欢呼雀跃。

美国中期选举结束，民主党在众议院获得了控制权，共和党在参议院增加了席位——暴露出把美国农村与城市和郊区分割开来的鸿沟继续加深。

民主党在众议院赢得的席位来自美国各地人口密集、受教育程度高、多元化的地区，包括纽约和费城等主要自由派城市附近的选区，以及休斯顿和俄克拉荷马城等红州人口中心。共和党的传统选民基础在这些选区崩溃了，选区里受过大学教育的白人选民联合日益壮大的少数族裔阵营，拒绝了特朗普总统及其政党。

以下五张分析图显示选民的意向和分布地区：