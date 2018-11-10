贸易战正酣、习特会在即：中美高层对话“管控危机”成关键词

图片版权 Getty Images Image caption 中美重启外交与安全对话之际，也正值中期选举结束、美国总统特朗普及中国国家主席习近平即将会晤之际。

美国中期选举刚刚尘埃落定，中美高层随即在华盛顿重启中美外交与安全对话，为月底两国元首在阿根廷G20峰会的会晤铺垫。

这场高层对话，“管控分歧”成为关键词，但两国在南海、新疆、台湾、人权问题上，继续争锋相对。

经贸本不是这场对话的主轴，但中方重申中国希望就贸易问题谈判的立场，而美方则未多作表态。

对话背景为何？

中美在2017年开始开展中美外交与安全对话，这是由两国外交部与国防部最高级别官员进行磋商的机制。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼国防部长魏凤和与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、国防部长马蒂斯（James Mattis）参与了本次对话。

今年的对话原定10月在北京举行，但因故推迟。中美关系观察家利明璋（Bill Bishop）引述信源称，中方表示魏凤和在原定会议日期另有行程安排，背后的原因可能是抗议美国在九月底针对中国解放军购买俄罗斯武器进行制裁。直到对话在华盛顿重启前三天，两国才正式宣布对话日期。

近一年来，中美不仅在经济与贸易上矛盾频发，两国军方也多次出现摩擦。4月，罗斯福号航空母舰与辽宁舰航母舰队在南海对峙。9月，美国迪凯特号驱逐舰在南沙群岛附近海域与一艘中国军舰险些相撞。10月，美国出动两架战略轰炸机飞跃南海。

这是中美防长在今年第三次会面，美国国防部长马蒂斯称美国军方致力于与中国军方一同建立预防危机的机制。中国国防部长魏凤和表示，这次对话是中美两军进一步进行战略沟通，希望两军关系成为两国关系的稳定器。

中美重启外交与安全对话之际，也正值中期选举结束、美国总统特朗普及中国国家主席习近平即将会晤之际。在记者会上，两国代表都多次提到，此次对话是为月底的习特会铺路。两国高层官员此时的表态，一定程度上体现了习近平和特朗普对话的基础。

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对话释出什么信号？

在杨洁篪、魏凤和、蓬佩奥和马蒂斯出席的联合记者会中，四人都肯定对话是积极而具建设性的，“管控分歧”成为关键词。

率先发言的蓬佩奥指出，中美面临重大的分歧，但合作依然是必要的。他说："美国并非要向中国发动冷战，也并非要奉行遏制中国的政策。"中方也强调合作的重要性，魏凤和称，中美都是大国，和则两利，鬥则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。

虽然中美高层就“分歧中求合作”达成共识，但在南海、台湾、中国人权等敏感问题上，两国仍然坚持一贯立场，“各说各话”的发言中暗藏了诸多的论点交锋。

南海

马蒂斯：美方清楚说明了，美国会继续在国际法允许的范围内航行、航海。在国际秩序的支持下，美国对一个开放而自由的太平洋的追求是不可动摇的。

杨洁篪：我们尊重美方在亚太地区的利益，同时美方也应该尊重中方在亚太地区的安全和利益，尊重中国的主权和发展利益。我们在中国的岛礁上进行民事建设，是为了中国人民的利益、提供公共服务，我们也有必要建设安全设施，以应付来自外部的威胁。我们认为，任何国家都不应该以任何借口在这个地区搞军事化。在这个地区，并不存在所谓妨害自由航行的问题。任何以自由航行为名来采取军事方面活动的事情，都是站不住脚的。

台湾

蓬佩奥：美国对台湾的政策并没有变化，我们对中国压缩台湾国际空间表示担忧。

杨洁篪：中国坚定维护自身主权和领土完整，一个中国原则是中美关系的政治基础。台独势力及其分裂活动是当前台海和平稳定的最大威胁，对此，美方应该有清楚的认识。

人权

蓬佩奥：美国和国际社会持续关切中国对宗教团体的压迫，包括八十万甚至更多的穆斯林失去人身自由一事。

杨洁篪：中国尊重人权，中国各族人民享受信仰宗教和不信仰宗教的自由。我们希望美方能够尊重事实。新疆的事务是中国内政，外国无权干涉。

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易争端预料是习特会的讨论议题之一。

值得留意的是，经贸本不是中美外交与安全对话的主轴，但中方抓紧机会在习特会前重申中国希望就贸易问题谈判的立场，而美方则未就经贸问题多作表态。

“打贸易战解决不了问题，其结果只会是两败俱伤，并损害全球经济。”杨洁篪在记者会上表示，中方对贸易谈判的“态度始终是开放的，谈判的大门是敞开的”，中美双方也有经过通过协调合作解决经济难题的成功先例。

G20习特会将如何影响中美贸易战？

早前彭博社曾报道，特朗普已指示高层官员准备中美贸易协议的草案，意味着贸易战即将偃旗息鼓。但特朗普首席经济顾问、白宫国家经济委员会主任库德罗（Larry Kudlow）在接受美国媒体采访时否认此事。库德罗表示，关于对华贸易问题“目前未有重大的进展”，美方尚未“收到中国对贸易问题的回答”，暗示11月底的习特会不会成为中美贸易战的终点。

观察人士普遍认为，两国元首会晤结束贸易战的可能性较低，但两国借此达成协商贸易协议的框架，并非毫无可能。杨洁篪也在外交与安全对话的记者会上多次指出，希望两国的经济团队加强接触，推动达成“双方都能接受的方案”。

如果G20峰会时中美未能达成贸易协议或协商框架，北京有可能采取按兵不动的等待策略，观察民主党控制的众议院与即将出炉通俄门调查报告将如何改变美国国内政治动态。如果特朗普政府势力被削弱，届时北京再与华盛顿谈判，将可能得到对中国更为有利的贸易协议。