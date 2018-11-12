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考古学家在埃及开罗附近的古墓中，发现了被木乃伊化的猫和金龟子甲虫。

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这批出土于开罗南部萨卡拉（Saqqara）的文物已有4000多年历史。这地方为古埃及的首都孟菲斯市的主要墓地。

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古埃及人认为猫在来世中具有独特地位。

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在古墓里发现一尊献给猫女神的青铜雕像。

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圣甲虫也具有宗教意义，可以代表太阳神——拉 (Ra)。 埃及古物理事会代表穆斯塔法·瓦齐理（Mostafa Waziri）说，木乃伊化的圣甲虫确实“罕见”。

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将人类的遗体木乃伊化，是为了在身后保存自己的身体。将动物木乃伊化完全做宗教祭品使用。

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在七个被发现在乌瑟卡夫王（King Userkaf）金字塔的石棺中，有三个藏有木乃伊化的猫。

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考古学家还发现通往另一座坟墓的大门仍然密封，他们计划在未来几周内把它打开。

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新发现的古墓位于一个被掩没的山脊中，只有小部份被挖掘。专家表示未来可能会有更多的发现。

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