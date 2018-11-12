“木乃猫”埃及出土！告诉你4000年前喵星人长哪样

  • 2018年 11月 12日
在开罗附近的乌瑟卡夫王（King Userkaf）的金字塔旁，挖出一批罕见的圣甲虫木乃伊、数十具猫木乃伊 图片版权 AFP

考古学家在埃及开罗附近的古墓中，发现了被木乃伊化的猫和金龟子甲虫。

一名埃及考古学家正在乌瑟卡夫王（King Userkaf）金字塔旁的古墓中整理木乃伊猫 图片版权 Reuters

这批出土于开罗南部萨卡拉（Saqqara）的文物已有4000多年历史。这地方为古埃及的首都孟菲斯市的主要墓地。

在开罗附近的乌瑟卡夫王（King Userkaf）的金字塔旁，挖出一批罕见的圣甲虫木乃伊、数十具猫木乃伊 图片版权 AFP

古埃及人认为猫在来世中具有独特地位。

一名埃及考古學家為猫女神的青铜雕像清理 图片版权 AFP

在古墓里发现一尊献给猫女神的青铜雕像。

在开罗附近的乌瑟卡夫王（King Userkaf）的金字塔旁，挖出一批罕见的圣甲虫木乃伊 图片版权 Reuters

圣甲虫也具有宗教意义，可以代表太阳神——拉 (Ra)。 埃及古物理事会代表穆斯塔法·瓦齐理（Mostafa Waziri）说，木乃伊化的圣甲虫确实“罕见”。

在开罗附近的乌瑟卡夫王（King Userkaf）的金字塔旁，挖出一批罕见的圣甲虫木乃伊、数十具猫木乃伊 图片版权 AFP

将人类的遗体木乃伊化，是为了在身后保存自己的身体。将动物木乃伊化完全做宗教祭品使用。

数十具猫木乃伊正在乌瑟卡夫王（King Userkaf）金字塔旁的古墓中出土 图片版权 Reuters

在七个被发现在乌瑟卡夫王（King Userkaf）金字塔的石棺中，有三个藏有木乃伊化的猫。

在开罗附近的乌瑟卡夫王（King Userkaf）的金字塔旁，挖出数十具猫木乃伊 图片版权 Reuters

考古学家还发现通往另一座坟墓的大门仍然密封，他们计划在未来几周内把它打开。

乌瑟卡夫王（King Userkaf）金字塔旁展示的文物 图片版权 AFP

新发现的古墓位于一个被掩没的山脊中，只有小部份被挖掘。专家表示未来可能会有更多的发现。

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