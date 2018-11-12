图片版权 The Washington Post Image caption 美国联邦最高法院目前有三名女性法官，金斯伯格是其中一位。

美国最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）最近在办公室摔倒受伤，送进医院后医生说她三条肋骨断了。社交网络上的自由派角落，马上充斥着慰问的言辞，许多人也丝毫不掩他们的震惊。

金斯伯格上周五（11月9日）已经出院回家休养，但外界仍然担心这位最高法院最年老法官的健康状况。

美国年青人时装杂志一名专栏撰稿人杜卡（Lauren Duca）说，她恨不得把自己“所有肋骨和器官捐给金斯伯格，让她活下去”。美国脱口秀节目主持人基梅尔（Jimmy Kimmel）在节目内也提及金斯伯格的情况，说外界必须“不惜代价”保护金斯伯格，并在节目内调侃说他制造了一个胶囊，让金斯伯格躲进去，避免再摔倒受伤。

一些网民的反应更直接，说金斯伯格“不能死，我们需要妳”。

如果金斯伯格逝世或辞任最高法院大法官，美国总统特朗普将可以提名另一名大法官。外界担心，特朗普的人选很可能又是一名政治态度保守的法官，进一步令联邦最高法院的判决取态变得保守。因此，金斯伯格的去留变得十分重要。

BBC记者杰西卡‧拉森哈普（Jessica Lussenhop）认为，美国自由派这样担心是因为金斯伯格已经成为一个真正的偶像。她在美国已经成为一部纪录片的主角，也是一本为千禧年代女性介绍这位大法官的书藉的主角，美国人甚至可以买到印有她肖像的咖啡杯和T恤。

令人望而却步的法律高材生

金斯伯格1933年出生在纽约，她的早期生活使其对当时美国社会的性别歧视有深刻的体验。

她大学毕业后结婚，不久后就有了第一个孩子， 但却因怀孕在她工作的社会保障部门被降职。在50年代的美国， 女性仍然会因怀孕被雇主合法歧视。

在1956年金斯伯格考进哈佛法学院，成为当年考进哈佛法学院9名女学生之一，但当时的法学院院长却要求女学生们解释，他为甚么需要放弃男生名额而录取她们。

金斯伯格随后转校到哥伦比亚法学院，以第一名的成绩毕业，但却发现在纽约很难找到工作。她多年后回忆说， “纽约没有一家律师事务所愿意雇佣我， 因为我是犹太人，女人、又是母亲”。

图片版权 Bettmann Image caption 1977年的金斯伯格。

像“幼稚园老师”般讲解性别歧视

她最终在1963年成为新泽西洲罗格斯大学的法学教授，并创立了非营利组织美国公民自由联盟（American Civil Liberties Union，简称ACLU）的女权计划。她在1973年成为ACLU的律师后，多次在法庭为女性争取权利，其中6次打官司打到联邦最高法院。

她处理过的案件包括为一名美国空军女性中尉控告政府，金斯伯格指美国政府拒绝为这名中尉和她的丈夫提供房屋津贴，却为其他男性中尉和他们的妻子提供津贴。

金斯伯格也会为男性辩护。她曾为一名丧妻的男子辩护，并以此为例，指出性别歧视相关的问题“影响每一个人”，不分男女。

金斯伯格回忆说，当时美国联邦最高法院的大法官全部都是男性，她要像“幼稚园老师一样”慢慢讲解甚么是性别歧视。

金斯伯格说，她当时希望这宗案子有裁决后，会让女性自主生育成为受美国宪法保护的权利，但案件被上诉到最高法院后，空军修改政策，撤回裁掉这位上尉的决定，案件最终被撤销。

但面对一些受美国开明派欢迎的联邦最高法院决定，金斯伯格也不是完全同意。美国联邦最高法院1973年就罗诉韦德案（Roe v. Wade）颁下裁决，此案从此成为美国堕胎合法化的法律理据。联邦最高法院当时的决定指出，女性堕胎的权利受她们的私隐权保护，美国任何州或联邦政府部门均不得干涉。

金斯伯格认为，联邦最高法院以私隐权解释裁决，而不是以两性平权解释裁决，做法不妥，更有可能受法律挑战。

进入联邦最高法院

图片版权 Mark Reinstein Image caption 金斯伯格1993年宣誓成为联邦最高法院法官，至今已25年。

1980年，美国时任总统卡特（Jimmy Carter）着手令美国的法院在性别和种族更为多元化，任命金斯伯格为美国哥伦比亚特区上诉庭法官。她就任后，以立场中间著称，在很多案例中，投票支持保守派，而在另一些案例中，也会坚决反对保守一方。她处理过的案例，包括一名美国海军士兵曾因为自己是同性恋被迫退役的案件。

美国前总统比尔·克林顿（Bill Clinton）1993年提名金斯伯格为联邦最高法院法官。她的提名当时受到一些女权组织批评，指她在罗诉韦德案的评论不恰当。克林顿多年后接受美国媒体访问说，“与她的会面，说服我提名她。”

“在15分钟内，我就决定我要提名她。”

金斯伯格在国会的提名听证会中，多次重申女性堕胎的权利。她说，“让女性决定是否堕胎，对女性平权十分重要。”

“如果你限制她选择的权利，相等于因为她的性别而令她陷于不利的环境。”

金斯伯格进入联邦最高法院后，庭理过其中一宗最重要的案件是颁令废除弗吉尼亚州军事学院只招男性学员的规定。她在判词指，美国不应有任何限制女性“全面公民权”的法律或政策，也应容许女性以自己的技能争取在社会上做出贡献。

乔治华盛顿大学法律学院教授贝尔曼（Paul Schiff Berman）曾为金斯伯格当秘书。他回忆说，“金斯伯格一直都希望联邦最高法院承认，美国社会以性别分别不同人士权力的做法，有违宪法第14修正案中《平等保护条款》（Equal Protection Clause）有关对美国境内所有人提供平等法律保障的规定。”

贝尔曼说这单弗吉尼亚州军事学院的案件，让金斯伯格成功达到她的目标。

而随着最高法院变得保守，金斯伯格裁决的倾向也变得趋向自由派的看法，她不同意最高法院的大比数裁决时，撰写的反对意见也变得十分尖锐。

其中，最高法院在2013年一宗案件中废除1965年选举法案的部份规定，州政府和部份地方政府改变选举法时再不需要事先取得联邦政府同意。当时，最高法院大部分法官都认为，美国社会环境已经改善，联邦政府不需要再介入这种地方事务。金斯伯格在她的不同意见书形容，这种做法等同于美国社会“在暴雨中打伞，却因为自己没有湿透身子，而把雨伞丢掉”。

从法官变成女权象征

图片版权 SOPA Images Image caption 除了金斯伯格的判词外，她的衣着也经常成为外界焦点。

一名美国法学院女学生克尼日尼克（Shana Knizhnik）与卡莫纳（Irin Carmon）在社交网站Tumblr以金斯伯格为主角开设帐户，把她带到美国年轻女权主义者的视野。这让金斯伯格摇身一变，变成潮流象征。

她日常生活的一切都变成潮流，美国脱口秀主持人科尔伯特（Stephen Colbert）曾经模仿金斯伯格做运动的习惯。她的衣着也成为焦点，包括她经常在法官袍上穿戴的衣领，成为外界的模仿对象。

金斯伯格跟已故的安东宁·斯卡利亚大法官（Justice Antonin Scalia）都十分喜欢看歌剧。两人政见不同，但斯卡利亚2016年去世前，他们仍然是要好的朋友。

但她的一些言论也受到外界批评。其中，她在2016年美国总统选举中批评特朗普是个“装腔作势的人”，也说她不能想象一个特朗普任美国总统的世界。她在有线新闻网络节目上批评，特朗普“想到甚么就说甚么，非常自我”。

此话一出，她随即受各方批评，指她会影响法庭的中立性。她最终道歉。

为何她不辞职？

Image caption 美国有公司以金斯伯格的外表制成玩偶，足以说明她在美国社会的知名度。

前总统奥巴马就任期间，曾有自由派呼声要求金斯伯格辞职，让奥巴马能提名另一位被视为开明派的法官进入联邦最高法院，金斯伯格拒绝。她今年稍早时接受访问，说只要自己仍然有能力当法官，她就不会退让。

美国联邦最高法院法官的任命都是终身制，直至他们去世、选择退休或被弹劾为止。

卡莫纳说，这已经不是金斯伯格第一次摔倒断肋骨，她也已经两度患癌，在2014年也曾接受手术在心脏安装导官。虽然如此，她从未缺席过在联邦最高法院任何聆讯。

卡莫纳说，金斯伯格每次都坚持回到联邦最高法院的工作岗位。“她在这里工作已经最少半世纪，她仍然未完成任务。”