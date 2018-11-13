全球生育率惊人下降 三大原因与中国国策

图片版权 Getty Images Image caption 出生率的大幅变化影响到个人、家庭、社会经济、环境、文化与政治生活的方方面面。

科究人员发现，全球女性生育率显着下降。为何越来越多的女性不愿多生孩子？未来的人口问题将如何影响中国的国运？

传统上，对世界上任何一个国家而言，人口都是一项国情国力的风向标，也是国家最重要的战略资源之一。出生率的大幅变化影响到个人、家庭、社会经济、环境、文化与政治生活的方方面面。

发表在英国著名医学期刊《柳叶刀》上的这项研究报告发现，生育率下降意味着全世界近半数国家现在都面临"婴儿荒"，没有足够的儿童人数来维持该国的人口规模。

科研人员们表示这一研究调查结果令人非常惊讶。

这个结果也意味着，祖辈多于孙辈的现象将对社会产生深远的影响。

跌幅有多大？

发表在《柳叶刀》上的这项报告研究了从1950年到2017年各个国家的人口趋势。

1950年，每个女性一生中平均生4.7个孩子。到2017年，平均生育率都减少到每名妇女生2.4个孩子。

Image caption 全球生育率最低前十个地区排名表

对全球来说，幸好不同国家之间存在巨大差异。

西非尼日尔的平均生育率为7.1个，但在地中海塞浦路斯岛，妇女平均只生一个孩子。台湾的出生率在同等低水平。

生育率多高比较好？

当一个国家的平均生育率下降至大约2.1以下时，人口总数最终将开始萎缩（特别是在儿童死亡率高的国家更明显）。

在1950年，世界上没有任何国家的生育率低于这个水平。

华盛顿大学健康指标与评估研究所所长克里斯托弗·默里教授告诉BBC说："我们现在已经到达了这个分水岭，世界上有一半国家的生育率低于更替水平，按这个趋势走下去，这些国家的人口总数将会下降。"

他说："我们正经历这次非同寻常的过渡期。"

他表示："对于像我这样的人来说这都是令人惊讶的。"

图片版权 Getty Images Image caption 近年来非洲实现和平发展经济和人口增速都高居世界前列。

那些国家受影响最大？

经济更发达的国家生育率更低，包括大部分欧洲国家，美国，韩国和澳大利亚等。

这并不意味着生活在这些国家的人口总数正在下降，至少现在不是，因为人口规模是生育率，死亡率和移民等混合因素综合计算的。

需要一代人的时间，生育率的变化的影响才能演变成趋势。

但默里教授说："我们很快就会过渡到各个社会努力应对人口下降产生问题的地步。"

世界上有一半的国家仍然能生育足够多人数的儿童来保持增长，但随着越来越多的国家在经济上取得进步，更多的国家的生育率却将会降低。

Image caption 经济越发达的国家和地区，女性受教育程度越高，也更不愿意多生孩子。

生育率下降的三大原因

全世界生育率下降的主要原因，并不是取决于精子数量或在考虑生育能力时通常会想到的其它任何事情。

相反，研究报告归纳出三个关键因素：

儿童死亡率降低意味着女性的生孩子数量自然减少

更容易获得避孕工具

更多妇女接受教育和工作

从许多角度来看，生育率下降是一件好事。

生育率下降对社会、经济、文化的冲击

没有外来移民，各国将面临老龄化和人口萎缩。

牛津人口老龄化研究所所长乔治·里森博士表示，只要整个社会机制能适应这种大规模的人口变化，这就不一定是件坏事。

他告诉英国广播公司说："人口影响着我们生活中的每一个方方面面面，你就看看窗外的街道上的人，房屋，交通，消费，经济，统统都是由人口统计学驱动的。"

他说："我们计划的一切不仅仅受到人口数量的驱动，而且还受到人口年龄结构的影响。现在全球的人口结构都在发生变化，因此从根本上来说，我们并没有意识到它的影响和冲击、并没有认真思考这个问题。"

里森博士认为，我们现在熟悉的工作场所和机制不得不做出变动，甚至英国目前最高年龄68岁退休的想法也已经不合时宜，因为这个水平标准将是不可持续的。

对社会的冲击

上述报告是《全球疾病负担》分析报告的一部分。该报告认为，受影响的国家需要考虑增加移民，但这种做法本身可能会产生新的问题。或者，实行鼓励妇女生育更多孩子的政策，但这种做法又往往会以失败告终。

报告作者默里教授认为："按目前的趋势走下去，儿童越来越少，而65岁以上的人口越来越多，这种状况很难以维持全球社会现状。"

Image caption 实现和平发展的非洲和较贫困的国家出生率高居全球前列。

他说："大家想想，一个社会里祖辈白发人多于孙辈的儿童，这对社会结构和经济生活会带来各方各面的巨大影响。"

他说："我认为日本非常清楚这个问题，他们正面临着人口下降的问题，但我认为它还并没有冲击到西方许多国家，因为低生育率的问题被吸收外来移民缓解。"

他说："但从全球范围通盘来看这个问题，引进移民并非可行的解决方案。"

虽然这种变化可能会对社会构成各种挑战，但出生率下降对全人类来说，有其环境保护方面的意义。

中国的国策变化与人口困境

中国大陆人口从1950年的大约5亿人口飞速增长到1980年的约10亿人口。从1980年到2018年近40年期间，虽然中国实施了严格的独生子女政策，但人口仍然又增加4亿，增长到目前的约14亿总人口。

但中国也面临着低生育率的挑战，2017年的生育率不足1.5%。中国已经于2015年废除独生子女的计划生育政策，全面二孩政策于2016年1月1日起正式实施。

发达国家需要2.1的生育率的原因，是因为并非所有的孩子都能活到成年期，男婴的出生率略高于女婴。

Image caption 目前普遍预测认为，中国大陆总人口仍将继续保持增长，于2030年前后达到大约14.5-15亿人的峰值，但60岁以上的老人将占总人口的1/4的比例。

但是在中国，上述报告显示，中国存在着较严重的新生儿男女性别失衡的问题，平均每100名女孩出生的同时，117名男孩出生，这意味着仍可能存在"非常严重的性别选择性堕胎甚至是杀害女婴的可能性"。

2017年11月，世界经济论坛发布的《2017年全球性别差距报告》显示，在女性"健康与生存"指标上，全球144个经济体，中国排倒数第一。

由于人口老龄化等原因，中国城市近年开始出现劳动力短缺现象。虽然实施了"二孩政策"，但因为经济压力、教育程度上升，如同西方国家一样，中国大城市很多年轻人仍晚婚晚育，甚至不愿生孩子。

一些专家呼吁，中国大陆应该全面开放"三孩政策"，以维持人口数量不下跌。

目前普遍预测认为，中国大陆总人口仍将继续保持增长，于2030年前后达到大约14.5-15亿人的峰值，但60岁以上的老人将占总人口的四分之一的比例。