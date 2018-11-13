图片版权 EPA/YURI KOCHETKOV Image caption 用菲尔比名字命名的路口位于莫斯科外围，距离俄罗斯外国情报局(SVR)的办公园区很近。

莫斯科用冷战期间著名的英国双面间谍菲尔比的名字命名一个广场，《每日电讯报》说，这似乎是对斯克里帕尔（Sergei Skripal）事件发生后对英国发出的挑衅。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）是俄罗斯总统普京的政治盟友，他要求将该市西南的一个路口命名为菲尔比广场。周二莫斯科政府网站上发表了这个这项命令。

英国媒体报道说，有当地居民对这个决定感到意外，因为菲尔比从来没有在那个地区生活过。市政厅发言人也拒绝解释为什么选中了那个地方。

此前不久，俄军总参情报部情报总局格鲁乌(GRU)被认定在今年3月策划了对斯克里帕尔的刺杀行动。在英国锁定了两名刺杀嫌疑人后，首相特雷莎·梅发誓要打击俄罗斯军事情报部的活动能力。

斯克里帕尔中毒案

图片版权 Reuters Image caption 3月67岁的俄罗斯双面间谍斯克里帕尔上校和他的女儿33岁的尤利亚在英格兰的索尔兹伯里神经毒剂中毒，英国指责俄罗斯情报人员试图谋杀这两人。

67岁的斯克里帕尔上校和他的女儿33岁的尤利亚神经毒剂中毒后被抢救过来。斯克里帕尔曾是格鲁乌的高级军官，他因为向英国军情六处出卖情报在2006年被判监禁。2010年在间谍交换中获释。

据俄罗斯的消息说，斯克里帕尔1995年被英国情报部门招募。2004年斯克里帕尔在俄罗斯被捕，他被以“严重叛国罪”的指控定罪，被判13年监禁。

2010年7月，斯克里帕尔和其他3名被控犯有间谍罪的俄罗斯人被用来交换在美国被捕的被指从事间谍行动的俄罗斯人，那是当时美俄间谍互换计划的一部分。BBC报道说，英国坚持把斯克里帕尔列入间谍交换名单中。

2011年，斯克里帕尔移居英格兰西南的索尔兹伯里小镇。捷克情报部门的消息人士对BBC透露，斯克里帕尔在英国定居后可能一直向西方国家的间谍机构通报俄罗斯在海外的间谍活动。

Image caption 菲尔比时剑桥5谍当中向苏联传递情报最成功的一位，剑桥间谍网其它成员有麦克莱恩， 伯吉斯，布朗特和凯恩克洛斯。他们都是在1930年代在剑桥被苏联招募。

英国剑桥五谍

据认为菲尔比时剑桥五谍当中向苏联传递情报最成功的一位，剑桥间谍网其它成员有麦克莱恩， 伯吉斯，布朗特和凯恩克洛斯。他们都是在1930年代在剑桥被苏联招募。

菲尔比在1940年加入英国情报机构，后来成为反间谍部门的负责人。但是菲尔比被怀疑协助伯吉斯和麦克莱恩潜逃到莫斯科，因此他在1951年辞职。

1963年菲尔也成为变节者逃往苏联，他先获得政治庇护，后来又入籍成为苏联公民。因其杰出的情报工作贡献1965年菲尔比获得苏联授予的列宁勋章。

1988年菲尔比在76岁的时候在莫斯科去世。他被安葬在孔策沃烈士公墓，同苏联的其他英雄埋葬在一起。

菲尔比叛逃到苏联后一直在莫斯科市中心居住，距离现在以他名字命名的路口很远。这个路口位于莫斯科外围，距离俄罗斯外国情报局(SVR)的办公园区很近。

俄罗斯外国情报局(SVR)的网站上专门有一页纪念菲尔比，该局现在是这位英国间谍遗产的继承者。之前在莫斯科一个艺术馆为菲尔比肖像节目典礼时，俄罗斯外国情报局局长纳雷什金（Sergei Naryshkin）还去那个典礼发表了讲话。

图片版权 BBC/CTVC/Teresa Cherfas Image caption 菲尔比在莫斯科娶的妻子卢菲娜在他去世后回忆说,菲尔比常借酒消愁，排遣孤独和郁闷。

退役间谍的困境

间谍叛逃或在交换间谍中获释后往往都会遇到很多困难。虽然菲尔比没有成为暗杀目标，最后得以善终，但他在莫斯科的生活并不快乐。

一位熟知菲尔比的前克格勃官员曾对BBC记者说，菲尔比到苏联后没有得到充分施展才华的机会，克格勃让他从事培训新职员的工作，给他的生活增加一些目的感，让他感到自己有价值。

他后来在莫斯科娶的妻子卢菲娜在他去世后回忆说，菲尔比在莫斯科的经历令他“在很多方面感到失望”，他看到人们在受苦，但是他一直安慰自己说，“理想是正确的，只是被错误地执行了。”

据《纽约时报》报道，卢菲娜说，菲尔比常借酒消愁，排遣孤独和郁闷，他在1960年代曾经试图割腕自杀。