你的器材不支持播放多媒体材料 蜘蛛侠是如何来的？ 漫威之父史丹‧李（Stan Lee）在2012年的时候，向记者分享《蜘蛛侠》的创作来源。

著名美国漫画家斯坦‧李（Stan Lee，又译史丹李）日前在洛杉矶一家医院逝世，终年95岁。他创作的英雄人物都有超能力，但平日与普通人一样要面对生活上的各种问题。这种风格，引起了全球各地读者的共鸣，也让作品风靡全球。

斯坦‧李的想象力创造了许多广为世人所知的漫画人物，包括绿巨人（Hulk ，又译变形侠医）、钢铁侠（Iron Man，又译铁甲奇侠）、夜魔侠（Daredevil）、神奇四侠（Fantastic Four）等，都是他笔下的创作。

这些人物后来更慢慢变成不同电影和电脑游戏的主角，令斯坦‧李所属的漫威漫画公司（Marvel Comics）从一家漫画印刷公司的小部门，摇身一变成为一家多媒体大企业。斯坦‧李在这个过程中功不可没。

斯坦‧李近年受肺炎等一连串疾病困扰，周一（11月12日）病逝。他的女儿琼塞莉娅（JC Lee）接受美国媒体访问时形容，她的父亲是“最伟大的、最得体的”人。她又说，自己的父亲生前感觉自己“有责任为粉丝继续创作”。

图片版权 AFP Image caption 斯坦‧李的真名是利伯曼（Stan Lieberman）。

“江湖上有金庸，超级英雄宇宙有斯坦‧李”

华特迪士尼主席罗伯特·艾格（Bob Iger）在斯坦‧李逝世后发表声明，形容斯坦‧李“本身就是个超级英雄人物”，又说他性格善良，与“他的想象力不相伯仲”。

多个曾经参与斯坦·李电影的演员先后都发文悼念他。其中，曾参加拍摄X战警（X Men，又译变种特攻）的澳大利亚演员杰克曼（Hugh Jackman）称赞，斯坦‧李是“超级英雄宇宙内一般创新的力量”。

曾参与美国队长（Captain American）拍摄的美国演员克里斯·埃文斯（Chris Evans）在推特发文说，斯坦‧李“多年来给年青和年长的观众不同的历险、让他们从自己的生活中抽离、带来畅快、创新、灵感、力量、友谊和欢乐。他展现了爱和善良，会许多人的生命中带来深远的影响”。

许多中港台网友分别都在社交网站上，发文悼念斯坦‧李。有中国网友把斯坦‧李逝世的消息，跟早前逝世的香港武侠小说家金庸串连起来。有网友留言说：“江湖上的英雄刚走，宇宙的英雄也走了。”

图片版权 WEIBO Image caption 斯坦李工作室的官方新浪微博帐号发出悼念讯息，不足七小时内已经有数万网友关注，另外有万多则留言。

“告别作”变成成名作

斯坦‧李是移民到美国的罗马尼亚人后代，1922年在纽约一个基层家庭出生。他事业生涯的开端在漫威漫画前身Timely Publications的漫画部门工作，到18岁时已经晋升至漫画编辑。

斯坦‧李事业之初创作的漫画主题，离不开给年轻观众看的简单罪案、恐怖和西部牛仔故事。他在40时一度想放弃漫画，妻子其后说服他在放弃之前，创造一些他一直都想创造的漫画人物，作为他的告别作。

最后，斯坦‧李和搭档杰克科比（Jack Kirby）在1961年创作了《神奇四侠》。在他们的笔下，这四名太空人受辐射感染后获得了超能力，但他们同时各有自己的性格，也有自己的困难，例如他们四人之间会吵架、甚至与各自的父母也会有争执。

这引起许多读者的共鸣，《神奇四侠》从斯坦‧李的告别作变成了他的成名作，漫画的黄金年代从此开始。

图片版权 Getty Images Image caption 斯坦‧李创作了许多脍炙人口的漫画人物，深受全球年青人欢迎，粉丝当中也不乏成年人。

有超能力的英雄“不代表没有烦恼”

过了没多久，斯坦‧李创作了蜘蛛侠，那个可以从手喷出蜘蛛丝飞檐走壁的英雄人物。蜘蛛侠有许多超能力，但与普通人一样，他也会在工作时遇到麻烦，也会跟女朋友吵架。

斯坦‧李接受BBC访问时曾经形容，蜘蛛侠是位英雄，也有超能力，但“那不代表他没有烦恼”。

而他笔下的绿巨人、索尔（Thor，又译雷神奇侠）和钢铁侠等等漫画的主题，都离不开滥药、偏执、社会不公等议题。

许多漫威漫画的角色都是破格的创新，例如黑豹是第一个美国主流漫画的黑人主角、夜魔侠是位盲人等。数年前，北星（Northstar）更成为首份公开同性恋的美国漫画人物。

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从漫画到银幕

斯坦‧李在2001年创办了POW！娱乐公司，把自己创造的英雄人物搬到大银幕去，大受好评。其中，第一部蜘蛛侠电影在2002年上影，续集也在2004年上影，全球票房收入合共达16亿美元，这还不包括DVD和相关产品的收入。

美国队长的电影版也不遑多让，电版由克里斯·埃文斯主演，票房收入达22.4亿美元。而由小劳勃道尼（Robert Doweney Jr.）主演的钢铁侠票房收入也达到24亿美元。漫威漫画的吸引力在全球无人能及。

粉丝尤其喜欢的，是斯坦‧李许多时候会在自己的电影短暂客串。

斯坦‧李创作漫画的同时也会充份表扬其他漫画家，漫威漫画旗下的其他漫画家包括杰克科比、弗兰克米勒（Frank Miller）、罗米塔（John Romita）各自都成为了十分成功的漫画家。

漫威漫画最高峰时期每年售出5000万本漫画，而斯坦‧李在1971年离开漫威漫画前，他都负责设计公司每本漫画的封面设计。

他2016年接受英国传媒访问时透露，他每次到漫画节的时候都会有粉丝问他：哪种超能力最厉害？而他每次都会回答“运气”。他解释说：“因为如果有运气，那么事事都会如你所愿。”