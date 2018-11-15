中美贸易战、南海问题阴霾下的东盟会议

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第33届东盟峰会（ASEAN）正在新加坡举行，虽然中美不是成员国，但各自派人出席，在中美贸易战阴霾下，外界把会议的关注焦点放在贸易议题上。

中国总理李克强13日在一个讲座上表示，希望明年与15个国家签订“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP），推进区域内的经济合作，并寻求在三年内，与东盟国家完成有关《南海行为准则》的磋商。

有观察人士和日本媒体认为，签署“区域全面经济伙伴关系协定”能够抗衡美国的保护主义，但由于该协定的相关国家之间存在分歧，能否顺利达成共识仍有待关注。

抗衡保护主义

东盟成立于1967年，有十个东南亚的成员国，包括印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、缅甸、越南、老挝、文莱和柬埔寨，是推进区域合作的平台。是次峰会除了成员国以外，中国、美国、印度、俄罗斯和日本等也派人出席。

中国总理李克强12日（周一）起访问新加坡，出席东盟－中国（10+1）领导人会议、东盟－中日韩（10+3）领导人会议及东亚峰会。

经贸及南海问题是会谈重点。新加坡总理李显龙在开幕时就明言，东盟国家要更加团结，面对挑战，坚守多边主义原则。

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李克强在一场讲座中发表了有关经贸的发言，再次重申中国在贸易的主张。他说，中方主张自由贸易，贸易如果不公正不公平，是不可能持续的，而在全球化进程和自由贸易出现的问题，应以发展的眼光去看待，以推进改革的方式去解决，但不能违背多边主义和自由贸易的基本规则，更不能另起炉灶。

李克强强调，有关会议将进一步推动中国和东盟关系的发展，并希望能在2019年完成“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）的谈判。他说，今年谈判已取得实质性进展，中方会采用互利、灵活的态度同各方继续推进谈判。

RCEP包括东盟十国、中日韩、印度及澳洲，将覆盖世界近一半人口和近三分之一贸易量，协定提倡成员国互相开放市场，形成区内经济一体化，希望整合共同市场吸引外资，提高区内国家在国际市场的竞争力。

日本共同社报道，这份协定被视为可以对抗保护主义的核心，但过去5年谈判没有重大进展，报道引述谈判消息人士说，印度不想大幅削减关税，日澳希望在电子商务上有更高水平的共识，特别是在保护知识产权的问题上，各方仍然有所分歧。

香港智明研究所研究总监许桢认为，中国较先进的技术、货物及服务在进入西方或日本较完善的经济体时，会遇上政治、经济和技术上的障碍，但东盟国家对中国投资进入其市场，并不太抗拒。这份协定有助中国升级转型，可以找一些周边国家率先“试水温”，先向这些国家出口有少许科技水平的产品，而这些中小型的市场，或有助缓解中国经济下行压力，亦可以在舆论声势上，提振依赖出口的中国企业的信心。

他说，中美贸易战警醒了中国在贸易上有一些承诺没有做到，如果从中反省和改革，有可能令中国重建与东盟国家的互信。

图片版权 CNS Image caption 中国与东盟上月在湛江首度组织海上联合军演。

南海问题

另一会议焦点是南海问题。中国总理李克强说，当前南海局势趋稳趋缓，争取未来3年完成《南海行为准则》磋商，助力地区和平与发展。

中国与东盟在8月已经就单一协商文本草案达成共识，谈判以这份草案为基础。

新华社当时报道，这份文本提议，海域内各国应共同举行联合军演，并坚持区域外的国家不得参加，被观察人士形容是针对美国，想把美国势力赶出南海。

菲律宾总统杜特尔特对菲律宾媒体表示，《准则》是希望中国告诉东南亚国家，在该处如何避免冲突，包括和平解决纷争、自我克制及确保船只及飞机，可按国际法有航行自由，菲方已做好准备，希望透过谈判尽早有共识。

“我想告诉中国，我们要不惜一切代价完成《南海行为准则》，你现在在该处，占领了那儿，告诉我们应该有哪条航线可以用，”杜特尔特说。

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但美国也有可能是影响《准则》认受性的因素。

9月30日，美军一艘驱逐舰“迪凯特”号现身南海争议岛礁附近海域，并进入中国声称拥有主权的南沙群岛南熏礁和赤瓜礁12海里范围内，“迪凯特”号舰长称中国驱逐舰靠近美舰船头，相距仅41米，迫使“迪凯特”号“采取技术动作以防撞击”。

这是美国军舰6个月内驶入有关范围。美军称行动符合国际法，中国国防部指美军严重威胁中国的主权和安全。

早前举行的中美外交与安全对话，美国防长马蒂斯重申美国的观点，认为美国可以继续在国际法允许的范围内航行、航海，美国对一个开放而自由的太平洋的追求是不可动摇的。

但中国国务委员杨洁篪反驳称，任何国家都不应该以任何借口在这个地区搞军事化。在这个地区，并不存在所谓妨碍自由航行的问题。

智明研究所总监许桢认为，南海附近与东北亚有分别，该区不见有国家会充当美国的“代理人”，所以能否就《准则》达成协议主要取决中国、菲律宾、越南和印尼关系上会否存在暗涌，如果各国在经济、民生上有基础互信，达成协议不是不可能的任务。