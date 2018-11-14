欧洲各国生活百态大PK 引发网友调侃

图片版权 Getty Images Image caption 英国男性善豪饮，女性也不甘落后。

英国与欧盟的脱欧“离婚”谈判似乎到了临界点。在此关键时刻，欧盟公布了一组趣味统计数据，呈现了欧盟各国百姓“轻松好玩”的生活百态。

例如，根据其中的一些数据称身材最妙条的当属意大利女郎。她们修长妖娆，要想让她们穿运动鞋跟要杀了她们一样。而最懒惰的男人应该是希腊汉子。他们宁愿别人把自己所有牙齿都拔掉也不愿意拿起簸箕干活。

但如果说哪国人的酒兴最好，那么大英帝国的臣民们当仁不让。

当然，有些数据确实证实了一些人们平时对欧洲各国男女的总体印象。但同时另一方面，也证明有些说法完全是无稽之谈。

欧盟统计局的数字还显示，每天最不太可能吃水果和蔬菜的是荷兰人。而妇女权利地位最高的是一些前苏联国家。葡萄牙人是最不爱读书的人。

欧盟统计局的报告发现，只有35％的匈牙利人愿意做饭和家务活。相比之下，70％的拉脱维亚人和67％的英国人爱做饭和干家务。

甚至，有一家报纸把匈牙利称为“欧洲最懒的国家”。但其实，还有比匈牙利更懒的。据悉，只有大约12％的克罗地亚男人喜欢干家务。

希腊也是大男子主义国家，因为在希腊85％的女性承担家务杂活，男人只有16％愿意每日忙于家里的杂务，两性之间家务分工差别巨大。

意大利则紧随其后，做家务的女性占81％，男性只有20％。

谁最爱运动？

说到运动，你猜到了吗？北欧人是欧洲各国中的“运动健将”。超过半数的丹麦人、芬兰人以及瑞典人可以达到每周150分钟的推荐运动量。而罗马尼亚人当中，只有十分之一的人能做到。英国人在这方面在欧洲各国中属于中等偏上。

Image caption 健身很重要，北欧人做的最好。英国人属中等偏上。

但最让人不可思议的是意大利人，因为根据数据显示， 意大利人是欧洲各国中最不爱运动者，但另一方面意大利人又是欧国人中最苗条的（无论男女）。65％的意大利女性和47％意大利男性的BMI（身高与体重指数）在正常范围之内（19－25）或是偏低。

英国男子最能豪饮，英国超过一半的男性每周至少喝一次酒。英国女性也不甘拜下风。她们也经常喝点。

有趣的是，至少从表面数字上看更加自由的西欧在赋予女性权利方面好像不如一些前苏联国家。比如，在拉脱维亚、波兰以及斯洛文尼亚这几个国家40％以上的管理人员是女性，英国女性经理占36％。德国、丹麦和卢森堡的这一比例分别是29％、27％和19％。

网友趣评

最有意思的是一些英国网友对欧盟这组数字和报告的评论，他们甚至似乎回答了其中的一些迷思，尽管他们的观点并非具有权威性。

以下是一些节选：

一位署名Budu Guy的网友说，意大利人苗条是因为他们吃得少。但人家吃得更健康、新鲜，而且食物更好吃。

Image caption 曾是法国第一夫人的卡拉·布魯尼是意大利血统

一位叫Joebananas的网友说，他在1970年代曾在德国居住过。据他观察，德国人没有往家里送牛奶的服务，但却有快递啤酒到家门口的服务，而且啤酒比牛奶还便宜。

署名为Eduard的网友说，“这是我看到过的最愚蠢的统计数据。说匈牙利人最懒，但匈牙利人可比法国人和德国人工作时间更长。”

他接着说，之所以前共产东欧国家女性管理人员比例高，部分是文化原因，另外一部分是因为经济原因，例如国家儿童福利好。还有一个因素是他们的男性公民太爱喝伏特加烈酒，因此要么早亡、要么病得无法工作，根本等不到退休年龄。如果妇女不努力工作得到提升，等待她们的是贫穷。

还有一名网友问，为啥没有性方面的统计呢？

The Baron网友说，这组统计数据让他很恼火，他说发表这样的数据似乎就是想让人们“吵架”。

但署名Nicholas Gaunt的网友劝他说：“别太当真，这不是很好玩吗！放松一下，喝两口。不是说我们最善饮吗。”