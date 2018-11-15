图片版权 Warner Bros Image caption 你有想过，皮卡丘（比卡超）如果出现在现实世界里，应该就是这样毛茸茸的吗？

在风靡超过20年的“精灵宝可梦”（Pokemon，曾译“宠物小精灵”）系列当中，皮卡丘的形象早已深入人心，但是即将上映的真人版电影预告片却令一些忠实粉丝坐不住了。

《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》（Pokemon Detective Pikachu）的预告片显示，主角皮卡丘（比卡超）身上是厚厚的黄色毛发，一些粉丝指这一形象既滑稽又令人作呕。

虽然根据原作，皮卡丘本来就是毛茸茸的，只不过，这是人们第一次看到正式以3D真实效果示人的皮卡丘。

很多粉丝都喜欢这种视觉效果真实的毛发。

图片版权 The Pokemon Company/4Kids Entertainment Image caption 皮卡丘的蜕变：第一款电子游戏中的皮卡丘，以及早期美术作品和第一版电影动画片中的形象。

图片版权 THE POKEMON COMPANY/NINTENDO Image caption 即将推出的《精灵宝可梦Let's Go 皮卡丘》游戏当中，皮卡丘的毛发呈现得并不明显，只是那一撮“刘海”较为突出。

图片版权 AFP Image caption 过去，皮卡丘也曾以毛绒质地示人。

1996年，第一款“精灵宝可梦”游戏在日本发行，主角皮卡丘从此诞生。

该游戏很快就成为了席卷全球各地的流行现象，后来也成为史上最热销的娱乐产品系列之一。

皮卡丘是一只会放电的鼠精灵。在动画版系列当中，也曾经显示过这是一只毛茸茸的精灵，只不过动画版形象对毛发的呈现较为隐晦。

华纳兄弟（Warner Bros）电影公司出品的第一版官方授权电影里，将“精灵宝可梦”当中的角色放置在现实世界场景里。

皮卡丘的角色由《死侍》（Deadpool）系列的演员瑞恩·雷诺兹（Ryan Reynolds，賴恩·雷諾士）配音。在过去的日本版系列当中，皮卡丘的声音一直来自日本女声优大谷育江。

在中国大陆新浪微博上，“皮卡丘有毛”成为了一个话题，网友们表示惊奇，但同时又觉得合理：

图片版权 Sina Weibo

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一些网友表明，粉丝依然是粉丝：

图片版权 Sina Weibo

类似的讨论在推特（Twitter）上同样出现：

跳过 Twitter 帖子 用户名 @TheJWittz Why do the hairy Detective Pikachu models gross me out so much??? pic.twitter.com/kowt5KBIKH — Joshua Wittenkeller (@TheJWittz) 2018年11月12日

（推特网友：这只大侦探皮卡丘样子怎么这么叫我作呕？？？）

跳过 Twitter 帖子 用户名 @MinusWorld Detective Pikachu looks utterly grotesque but I think I actually want to see it. The fact that a Pokémon movie exists in that form is utterly baffling to me, I can’t not see how far they went with it. — Ollie Jameson (@MinusWorld) 2018年11月12日

（《大侦探皮卡丘》看起来滑稽到了极点，但我想我还是想看。其实“精灵宝可梦”电影以这种形式出现令我非常不理解，我觉得这个系列走不了多远。）

跳过 Twitter 帖子 用户名 @BeyondGhibli Really digging how the Detective Pikachu movie doesn't look like its playing it safe, at all. Those 'realistic' designs are so gross and unexpected - and I absolutely love it. Can't wait to see how freaky they get with this licence! — Joe O'Connell (@BeyondGhibli) 2018年11月13日

（《大侦探皮卡丘》这么有冒险精神，真是醉了。这些“真实”的设计真是难看而又出人意料——但是我爱死了。很想看看他们这个系列搞下去能有多变态。）

虽然很多粉丝都对电影版里过份真实的审美取向颇有微词，但是也有一些人指出，它只不过是呈现了精灵宝可梦角色在现实世界中应有的样子。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @adamillerrr Anybody who wants there hyperealistic animated version of this to be hairless is wrong. You do realize how gross that hair floop would look as a fleshy mass right? Thank god they added fur in Detective Pikachu! pic.twitter.com/kqHs9Dvai9 — Adamiller (@adamillerrr) 2018年11月12日

（想看这只精灵光秃秃真实版的人都错了。你们应该知道那一撮毛如果变成一坨肉会有多恶心吧？感谢上帝他们在《大侦探皮卡丘》里加上了毛发！）