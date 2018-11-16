APEC峰会巴新登场 中国想从太平洋得到什么

图片版权 Getty Images Image caption 一名头插中国国旗的巴布亚新几内亚儿童准备迎接习近平的访问。

巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港（Port Moresby）最近热闹非凡。在街头随处可见的中国国旗映衬下，百余名中国华侨和当地儿童举着横幅欢迎中国国家主席习近平前来访问。

这是11月17日开始的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议的前奏。这座一度在国际上默默无闻的太平洋港口城市聚集了包括中国国家主席习近平、日本首相安倍晋三和美国副总统彭斯在内的数十名政要。

巴布亚新几内亚一度被认为是最不可能举办国际会议的地方，这里约40%的人口每天生活费不足1美元，首都莫尔兹比港因为犯罪横行，更是被《经济学人》评价为“世界上最不适合居住的城市”。

但时过境迁，这里似乎瞬间成为各大国关注的中心。这其中，当然少不了中国的身影。

中国雄心

莫尔兹比港坊间最近流传着一则笑话，讲的是中国人如何同意出资修建莫尔兹比港的主要街道。

巴布亚新几内亚总理彼得·奥尼尔不久前访问中国，他对中国国家主席习近平说，他非常希望莫尔兹比港能拥有一条横贯市中心的宽阔大道。

“习近平说，没问题，只要告诉我要多宽。像我们这一样，能让坦克经过的够了吗？”

这则黑色笑话只是最近莫尔兹比港流传的关于中国投资轶事的一个小例子，但它无疑反映出北京对这里日益增强的影响力。

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图片版权 Getty Images Image caption 2018年11月16日，巴布亚新几内亚儿童手举中国和巴新国旗，欢迎习近平访问。

峰会开始之际，BBC亚洲商务记者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）来到巴布亚新几内亚。乘车兜风时，导游向她介绍了中国为此次峰会举办做出的汗马功劳：当地的道路、场馆，甚至公交车站都是用中国人的钱修建的。

这些不仅仅是为了APEC峰会。

洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）最近的研究显示，过去10年，中国在太平洋地区的援助和投资规模大幅增加。

根据该研究所的太平洋地区援助地图，2016年，中国对巴布亚新几内亚的援助额约2083万美元，但在一年后，这个数字翻了三倍。

相比之下，2011到2016年间，美国在该地区的支出下降了三分之二。

作为巴布亚新几内亚的前殖民统治者，澳大利亚在该国的投入仍远高于中国。据统计，巴布亚新几内亚70%的援助都来自于澳大利亚。

据联合国统计，巴布亚新几内亚是亚太经合组织中最贫穷的成员，约40%的人口每天生活费不足1美元。首都莫尔兹比港有30万人，但近一半人住在棚户区。

当地人对BBC说，澳大利亚在该国教育等领域的投资由来已久，此外还提供相关培训以改善治理水平。

与此同时，中国的投资主要集中于基建领域。巴布亚新几内亚表示，这正是该国所急需的。

图片版权 EPA Image caption 据联合国统计，巴布亚新几内亚是亚太经合组织中最贫穷的成员

“中国已经为我们修建了道路和桥梁，他们将继续这样做，”巴布亚新几内亚商业委员会执行主任杜韦里·埃纳奥（Douveri Henao）对BBC说。

“不仅仅是在巴布亚新几内亚。他们的雄心遍布整个太平洋。”

新加坡国立大学东南亚研究所所长伊蒂·亚伯拉罕（Itty Abraham）对BBC中文说，自习近平上台并巩固权力以来，中国在东南亚和南太平洋的投资从未间断。

“中国利用基础设施投资和贷款在世界各地，特别是亚太地区创造和加强影响力。这种影响在小国和贫穷国家尤为明显，”伊蒂·亚伯拉罕说。

澳大利亚上周承诺将成立10亿美元太平洋基金，为太平洋岛国基础建设提供补助与长期贷款资金，这被认为直指中国在太平洋日益增长的影响力。

中国当局表示，对南太平洋国家的投资和援助是良性的。“中方无意去动任何国家的奶酪，而是致力于把合作的蛋糕共同来做大，”中国外交部副部长郑泽光本周说。

但对中国在巴援助和投资政策持批评态度的人士表示，中国资金的问题在于其支付方式和流向方面没有透明度。

造成这一部分问题的原因，是巴布亚新几内亚自身的管理缺乏，以及政府高度腐败。另一个问题是中国政府经常先出现金，再发现问题。这往往导致资金浪费和不必要的项目产生，诸如医疗保健等该国更急需的项目却无法得到满足。

背后原因

图片版权 Getty Images Image caption 习近平抵达巴布亚新几内亚。他将于11月17日出席亚太经合组织领导人非正式会议。

BBC亚洲商务记者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）报道说，中国当局在太平洋地区的投资背后，是经济和外交的双重考量。

从经济因素上来看，巴布亚新几内亚拥有包括稀土和矿产在内的诸多自然资源。此外，该国天然气和石油资源也十分丰富，光目前已探勘的两大油田储量就达到4亿桶。

在外交层面，台湾在全球17个邦交国中，有6个都是太平洋岛国。分析人士表示，中国正有意对太平洋岛国施加更大的影响。

这两者反映的，是中国的长期战略雄心。

“你现在看到的是援助的地缘政治化，”洛伊国际政策研究所研究员乔纳森·普里克（Jonathan Pryke）说。

“澳大利亚和美国等国最大的担忧是，北京的终极目标是未来20到30年内，在太平洋的某处建立一个永久性军事基地。这就是为什么华盛顿和堪培拉会对北京在太平洋日益增长的影响力忧心忡忡。”

图片版权 Getty Images Image caption 为确保APEC峰会安全举行，澳洲派出F/A-18E/F超级大黄蜂战机、电子传感飞机，将在摩尔斯贝港上空巡逻，可进行直升机起降的澳洲皇家海军两栖攻击舰“阿德雷德”号和其它几艘军舰将负责海上安全。

巴布亚新几内亚距离马里亚纳群岛几千公里，而那里坐落着美国在太平洋最主要的军事基地——关岛海军基地。

美国国防部最近一份关于中国的军力报告称，中国军队想突破第一岛链进行军事行动完全有可能。中国或将“展示打击美国及其盟友和西太平洋军事基地的能力，包括关岛。”

尽管包括普里克在内的多名分析人士实际上并不相信这种情况会发生，但这足以让美国和澳大利亚更加关注太平洋。

这便是为什么不仅中国向巴布亚新几内亚一掷千金，美国、澳大利亚和日本在出席APEC峰会时，也都为这个太平洋岛国准备了豪礼的原因。

巴布亚新几内亚已成为中国与西方争夺经济和政治影响力的最新战场。