英国脱欧：梅首相攘外首先要安内

图片版权 Reuters Image caption 英国首相特里莎·梅在面对大臣辞职、党内挑战的情况下，又开新闻会又上媒体讲话，坚持不退让。

英国首相特里莎·梅在宣布政府内阁批准脱欧草案后，内阁重臣相继辞职，议员挑战首相领导位置，但她坚持不退让。她能否击退党内挑战？

在2018年瑟飒秋风之中，英国和欧盟的脱欧谈判因为英国国内政坛风波经历着一场过山车式的震荡。

重臣辞职

前脚，经过5个小时的马拉松式内阁会议讨论后，英国首相特里莎·梅刚刚宣布表示，政府内阁达成一致，通过脱欧草案，与此同时欧盟方面也立即积极表示回应。

后脚，不到半天工夫，内阁重臣相继辞职。

梅首相亲选的英国脱欧事务大臣多米尼克·拉布宣布辞职。随即，就业与养老事务部的女国务秘书（相当于副部长）艾丝特·麦克维均以辞职抗议梅政府提出的上述脱欧草案，他们表示根本原因是他们认为脱欧草案不能维护英国国家利益。

政府内还有至少5名副部至司局级的英国政府官员加入这批辞职潮，包括英国政府脱欧事务部的国务大臣、北爱尔兰事务国务大臣、议会事务国务秘书助理等。

党内挑战

在大臣辞职潮出现之际，英国执政的保守党内一些影响力很大的议员公开呼吁要在党内推翻梅首相的领导地位。

当年，英国著名的铁娘子撒切尔就是在保守党内发动了对其不信任投票通过后，黯然下野。

媒体评论认为的保守党内"硬脱欧"派领导人物、现任欧洲研究会主席雅各布·里斯-莫格已公开呼吁保守党的315名下院议员投票反对脱欧协议草案。他已经呼吁保守党内启动对梅首相的不信任投票，一些保守党议员公开响应。

莫格在其递交给保守党领导机构的对于首相梅的"不信任投票"申请中表示，政府目前提交给欧盟的脱欧协议没有达到人民的期望，无论是对北爱尔兰地区问题，还是关税同盟内的兜底协议，都与英国脱欧初衷不符，将使英国深陷泥潭。

首相的坚持与脱欧大臣人选

虽然失去脱欧事务大臣拉布对梅来说是一个重大打击，但梅首相坚持不退让。面对大臣辞职潮，她召开记者会，上媒体发表讲话，强调目前提出的脱欧协议草案是最符合英国人民利益。对于要求她下台的呼吁，她表示，她正在落实人民要求的脱欧政策，不会辞职。

与此同时，梅政府中脱欧派关键人物之一、环境大臣戈夫并没有像外界预期那样也辞职，相反他表示要继续在内阁位置上"确保未来签署一个正确的协议"，同时他表态坚决支持梅首相将脱欧进行下去。

但是，据称戈夫拒绝了梅首相让他接替脱欧事务大臣一职的要求。

图片版权 EPA / Getty Image caption 英国脱欧事务大臣多米尼克•拉布和就业与养老事务大臣艾丝特·麦克维等英国政府7名高官相继宣布辞职，公开反对梅首相的脱欧草案。

据BBC的消息，戈夫表示只有在能对英国脱欧协议草案做出变动的情况下才会接受这个位置，而这是梅首相和欧盟领导人们都已经表明不可能的事。

BBC的政治事务助理编辑诺曼·史密斯分析说，保守党内对梅首相的领导地位挑战正在酿成气候，一场风暴可能即刻将至。