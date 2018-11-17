BBC中文每周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第44周，本周我们迎来第一次世界大战的一百周年；日本的一个小岛突然莫名其妙消失了；全球生育率出现惊人下滑，这与中国又有什么关系。另外，我们邀请您关注备受喜爱的皮卡丘，以及中国官方文件中揭示的官员贪腐“奇招”。

1.全球生育率惊人下降 三大原因与中国国策

英国著名医学期刊《柳叶刀》刊登的报告发现，生育率下降意味着全世界近半数国家现在都面临"婴儿荒"，没有足够的儿童人数来维持该国的人口规模。1950年，每个女性一生中平均生4.7个孩子。到2017年，平均生育率都减少到每名妇女生2.4个孩子。中国也面临着低生育率的挑战，2017年的生育率不足1.5%。因此，中国已经于2015年废除独生子女的计划生育政策，全面二孩政策于2016年1月1日起正式实施。

图片版权 Getty Images

2.一战百年 影响中国国运的六次抉择

一战百年来中国历届政府的几次重大抉择，决定了中国的百年国运。中国是一次大战的战胜国之一，但多年来一直将其看作是帝国主义国家之间的战争。官方宣传主要强调列强在巴黎和会上出卖中国利益，中国是帝国主义的受害者。但现在宣传口径有了变化，当年中国在一战期间向英法输送华工的历史成为新的重点。

图片版权 MING-AI Image caption 1916年英军从中国山东与河北招募劳工，漂洋过海前往欧洲战场。

3.电影版皮卡丘有毛引发不适？粉丝们炸了锅

在风靡超过20年的“精灵宝可梦”（Pokemon，曾译“宠物小精灵”）系列当中，皮卡丘的形象早已深入人心，但是即将上映的真人版电影预告片却令一些忠实粉丝坐不住了。《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》（Pokemon Detective Pikachu）的预告片显示，主角皮卡丘（比卡超）身上是厚厚的黄色毛发，一些粉丝指这一形象既滑稽又令人作呕。虽然根据原作，皮卡丘本来就是毛茸茸的，只不过，这是人们第一次看到正式以3D真实效果示人的皮卡丘。

图片版权 Warner Bros Image caption 你有想过，皮卡丘（比卡超）如果出现在现实世界里，应该就是这样毛茸茸的吗？

4.日本“丢了”一个岛 主权声索或丢一个筹码

北方四岛西面海域里，一个日本注册命名的小岛神不知鬼不觉地“消失”了，引起日本高度关注。这个无人居住的岛礁名为滨田町岛（Esanbe Hanakita Kojima），位于日本北海道北端与俄罗斯之间。清水走访当地人“寻岛”。海岸线距离滨田町岛仅500米远的猿払村居民，居然也没有注意到这座岛屿的消失。清水随即向日本海岸警卫队报警。日本海岸警卫队推测，常年不断的漂流冰、强风与海浪的作用，会不断侵蚀岛礁，最终被海水淹没。

图片版权 Getty Images Image caption 日本外海岛屿中，与周边国家有主权争议，最突出的南有尖阁列岛（中国称钓鱼岛），北有北方四岛（俄罗斯称千岛群岛）。

5.严春风案：幼儿园微信群牵出官员财产藏匿之道

沸沸扬扬的中国四川“严书记事件”尘埃落定。周二，中国四川省纪委监委消息，事件的主角四川广安市委原副书记严春风被开除党籍和公职。今年5月，一张成都某高档幼儿园家长群里的微信截图显示，一位李姓家长气势汹汹质问老师，声称要“通知你们集团领导来给我解释你对严书记的女儿说这话是什么意思！！！”这张微信截图在社交网络上广泛传播，在媒体、网友和纪委的互动下，“严书记”被确认为广安市委副书记严春风。网友随后提出更多质疑——为何其前妻住得起高档小区，女儿为何上得起每年学费十几万的幼儿园？批评者担忧，中国经过多年高强度反腐后，为何还需通过这样偶然的方式暴露贪腐官员。