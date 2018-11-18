图片版权 AFP Image caption 沙特称王储对谋杀计划毫不知情。

沙特阿拉伯记者卡舒吉丧生沙特驻土耳其领事馆已经过去一个月，而这起谋杀案背后的主使者仍无定论。日前有美国媒体报导称，中央情报局（CIA）认为沙特王储下令实施谋杀，但美国国务院称无法对此事下结论。

有多位消息人士向美国媒体表示，如果没有沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）允许，这起谋杀不可能发生。而美国国务院发表声明称，此事仍有“许多问题有待解答”。

沙特表示有关王储下令的指控不实，否认王储提前知情。

美国总统特朗普称，他将在周二之前收到一份报告，美国当局会在其中提及认为应对卡舒吉之死负责的人员名单。

卡舒吉生前一直是活跃的沙特政府批评人士。10月2日他为领取结婚文件进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆后被杀身亡。

沙特阿拉伯方面声称卡舒吉死于一场流氓行动。沙特总检察官表示已经就此案起诉11名人员，并寻求判处其中五人死刑。

然而沙特政府仍然面临不小的舆论压力。舆论不仅质疑其在卡舒吉案件上一再改口，也怀疑案发后的掩盖行动中有高层参与。

中情局新发现

你的器材不支持播放多媒体材料 卡舒吉的失踪和死亡引发国际舆论关注。

11月16日，卡舒吉曾供职的《华盛顿邮报》报道称，中情局认为沙特王储下令谋杀卡舒吉行动。其部分证据为王储弟弟、沙特驻美国大使哈立德·本·萨勒曼亲王（Prince Khalid bin Salman）的一通电话。

报道称，事发前哈立德曾根据王储指示给卡舒吉打电话，保证他前往领事馆是安全的。

哈立德亲王目前已回到沙特，他通过推特表示，自己已经与卡舒吉近一年没有联系，且从未因任何原因建议卡舒吉前往土耳其。

据悉，情报人员还调查过另外一则通话，这则电话是由实施谋杀小组人员打给沙特王储的。

消息人士向美国媒体表示，没有任何单一证据显示王储与谋杀有直接联系，但美当局官员认为这种行动需要得到王储的同意。

沙特王储被认为是沙特的实际掌权者。

白宫立场

白宫尚未对中情局认定结果表示认同。美国国务院发言人希瑟·诺尔特（Heather Nauert）表示，有关美国政府已经对此事做出最终定论的报导“并不准确”。

诺尔特称，国务院将继续搜寻相关事实，以寻求追求参与谋杀者的责任。

白宫表示，美国总统特朗普已就中情局的评估与中情局局长吉娜·哈斯佩尔（Gina Haspel）及国务卿蓬佩奥进行谈话。白宫新闻发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）表示，特朗普对中情局有信心，但桑德斯并未给出更多细节。

特朗普不久前再次强调，沙特是美国的“重要盟友”，他必须“将很多事情纳入到考虑范围”。

证据确凿但无“铁证”

BBC安全事务记者 弗兰克·加德纳（Frank Gardner）

中情局认定王储下令谋杀卡舒吉，这个结论跟大多数西方国家的看法基本一致。

媒体报导提到，一则哈立德亲王与卡舒吉的通话被拦截，通话中哈立德亲王催促卡舒吉前往伊斯坦布尔的沙特领事馆，这看上去像是王储下令进行的通话。

第二则被拦截的通话发生在谋杀当天，是由行动执行队打给身在利雅得的王储身边人的。这也很难让人相信，王储本人对此事毫不知情。

将这些证据与信号情报（SIGINT）放在一起来看，王储参与的证据已经确凿，但都是间接证据。

政府官员认为没有王储参与谋杀的“铁证”。但是凭借与沙特建立的良好外交和情报联络网，他们明白，在那个地方不可能有任何事情不经过顶层授意。

虽然沙特声称这是一次“流氓行动”，但在那个受到严格控制的阿拉伯海湾国家，根本不存在“流氓行动”这样单纯的事情。与此同时，沙特官方前后不一致的表态，只会加深外界对这个国家支持掩盖行动的猜疑。