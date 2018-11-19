图片版权 Getty Images Image caption 示威者反对芝加哥申办2016年奥运会

奥运会一直被认为是地球上最伟大的运动会。夏季和冬季奥运会都会花费数十亿美元，让世界上最顶级的运动员汇聚一堂，吸引媒体和普通人的关注。

所以当加拿大卡尔加里市（Calgary）上周投票是否申办2026年冬季奥运会时，你可能会觉得大家都会热情参与。但是他们的决定很清楚：谢谢，但还是不要了。

他们担心举办奥运带来的高昂成本，并对其经济效益仍有质疑。今年早些时候，其他三个城市也退出了申办。

专家称，这个问题可能会威胁奥运会的未来，世界上想要举办奥运会的城市越来越少了。看看数字，在希腊雅典举办的2004年夏季奥运会曾经吸引11个城市竞标，但是2024年夏季奥运会最终只有两个城市参与角逐。

Image caption 2004年以来，申办夏季运动会的城市一直在减少。

这种趋势的背后是什么？登普西（Chris Dempsey）十分清楚，为什么人们对于举办奥运会态度越来越冷淡。登普西曾带头反对美国波士顿申办2024年奥运会。

“我们看到一群有权有势（的人）聚集在一起，他们断定申办奥运对波士顿来说是一件好事，”他说，“但是我们担心成本。”

“最初民调显示，波士顿人对举办奥运会持非常开放的态度，”他说，“但当他们开始了解细则时，他们确定，申办并不符合他们的最大利益。”

图片版权 Getty Images Image caption 登普西（Chris Dempsey）曾带头反对美国波士顿申办2024年奥运会。

他指出，举办奥运的主要担忧是财政负担，同时也有一种不满情绪，那就是外界告诉城市什么才是对它最好的。“（我们）希望被倾听，并规划城市的未来。我想卡尔加里的人们也有同样的感受，”他说。

卡尔加里居民上周投票反对申办奥运后，卡尔加里议员肖恩（Sean Chu）说：“我认为，人们已经受够了当权者，告诉我们怎么做、怎么思考。他们告诉你要花几百万、几千万，而且这对你有好处。”

民调显示波士顿申办奥运的支持率开始下降后，波士顿在2015年夏天宣布退出申办，这对反对阵营中来说是出乎意料的胜利。“支持阵营的宣传活动花了大约1500万美元，而我们只花了不到一万美元，”登普西说。

“当民主国家把这视为一个公共政策问题时，他们冷静地评估利弊。他们的选民意识到，这根本不符合他们的最大利益，”他说，“我一直相信事实站在我们这边。”

专家认为，对奥运会经济效益的担忧越来越多，这并非没有道理。

“城市担忧是有原因的，”研究奥运预算数十年的教授弗吕夫比约（Bent Flyvbjerg）说。“总的趋势是，成本一直在上升，政府担心支出过多。”

“举办奥运会需要数十亿美元的预算，而这只够支付与体育相关的直接支出，”他说，“还有间接的基础设施成本，比如改善交通系统等。”

2014年俄罗斯索契冬奥会花了510亿美元，是历史上最昂贵的奥运会。2008年北京夏季奥运会耗资400亿美元。弗吕夫比约表示，自1960年以来，历届奥运会都超出了预算，有的奥运会超出数目十分惊人。

为什么举办奥运的支出不断增加？“人们喜欢举办更大的派对，”他说，“其中也有竞争，每个人都想把它办成有史以来最好的奥运会。”

“另一个原因是缺乏经验，”弗吕夫比约说。“任何一个举办奥运会的城市，要么以前未曾举办过，要么举办的时间相隔太远，他们无法利用以前的经验，“他说，“所以，让一些没有经验的人来负责数十亿美元的项目，肯定会导致超支。”

国际奥委会确实意识到了对于支出的担忧。“我们知道奥运会的成本令人担忧，”国际奥委会奥运会执行主任杜比（Christophe Dubi）对BBC表示，“我觉得我们必须尽一切努力来控制成本和复杂度。”他说，近年来已经采取了一些降低成本的措施。

国际奥委会已经承诺用资金抵消部分财政负担。例如，它承诺向2028洛杉矶奥运会组委会提供18亿美元。它还希望已经拥有良好基础设施和场地的城市申办。这是因为人们越来越担心所谓的“白象”工程，即奥运会结束后浪费掉的昂贵设施。以今年在韩国平昌举行的冬奥会为例，那次活动最引人注目的是一个耗资1.09亿美元的新体育场，这个体育场总共被使用了四次。在巴西，许多2016年奥运会使用过的昂贵场馆已经被遗弃。

图片版权 Getty Images Image caption 在巴西，许多2016年奥运会使用过的昂贵场馆已经被遗弃。

“一般而言，如果一个城市在奥运会召开前不需要体育馆或竞技场，奥运会开完之后他们为什么会需要呢？”经济学家、教授津巴利斯特（Andrew Zimbalist）说。他也参与了反对波士顿申办奥运会的活动。

津巴利斯特说，这最终在经济和环境方面都会造成浪费。

这些情况让民众认为，奥运会是奢侈的。国际奥委会称要努力解决。津巴利斯特认为，让已有体育馆的城市参与竞标是正确的做法，“洛杉矶等一些城市几乎无需投资就能举办夏季奥运会，这更合理”。

那么，没有良好基础设施的城市为什么要申办奥运会？

里特邦德（Daniel Ritterband）曾参与2012年伦敦奥运会的营销工作，也曾参与布达佩斯申办2024年奥运会。他认为，奥运会可以在欠发达的城市产生一些积极的影响。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国平昌奥运场馆

“我认为，未来奥运会可以走向一百万人口的小城市，在那里奥运会可以产生巨大影响，”他说。他指出，拥有公众支持是“关键”。

如果一个城市未来想申办奥运，里特邦德有什么建议？

里特邦德认为，奥运需要成为城市推动经济发展的20年计划的一部分，建设基础设施是完全值得的。而且，在就业方面，民众需要获得明显的好处。

图片版权 AFP Image caption 一名伦敦人庆祝伦敦获得2012年夏季奥运会主办权。

但现实情况是，不管奥运会对它们多有益，仍没有较小的小城市来申办。如果奥委会面临最糟的情况，没有城市申办奥运，他们会怎么做？

登普西认为，最合理的方案是，让两个城市永久举办夏季和冬季奥运会，但对于哪座城市将永久举办仍有许多问题。

“问题是，现在这些城市并没有表现出对奥运会的兴趣，”教授登格尔（Donald Dengel）曾研究奥运会对举办城市的长期影响。

“所以国际奥委会必须帮助维护、保养设施，这样民众就不用承受这个负担了。”

“他们必须增加财政激励力度，”登格尔说，“对他们来说，这是一个十分艰难的决定。”