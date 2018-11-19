APEC峰会首次无公报收场 暴露中美角力

图片版权 Getty Images Image caption 11月16日，一位巴布亚新几内亚表演者等待为习近平献上欢迎演出。

2018年亚太经合组织（APEC）峰会与以往明显不同。在中美两国的分歧衬托下，峰会首次在闭幕时没有发表领导人宣言。

贸易无疑是双方激烈交锋的主要议题。本届峰会主席、东道主巴布亚新几内亚总理彼得·奥尼尔（Peter O'Neill）表示，领导人宣言无法通过的主要原因在于，与会方对是否应在宣言中提到世界贸易组织（WTO）及其改革可能性存在争议。

“APEC章程中没有与世贸组织有关的内容，这是事实。那些问题可以在世贸组织拿出来讨论，”奥尼尔称。而当被问及21个成员中有哪几方无法达成共识时，他回答道，“你知道房间里有两个巨人”。

为期两天的峰会上，中美两国在贸易、投资、一带一路、亚太安全等问题上处处针锋相对。

领导人宣言的幕后风波

图片版权 Getty Images Image caption 11月16日，巴新人在道路两旁等待欢迎习近平。标语上用中英文写道：“感谢习主席为我们援建学校和道路！”。

路透社报道称，有参与宣言协商的外交人士表示，中国外交部长王毅对于草案中的两段内容表示反对，引爆了中美间的分歧。

其中一段内容提到，反对“不公平的贸易操作”，改革世贸组织，而另一段内容与可持续发展有关。

“两个国家分歧太大，主席找不到中间的契合点，”该外交人士称。“提到世贸组织时，草案指责一个国家进行不公平贸易操作，这让中国很生气。”

另一方面，据法新社报道，周日多名中国代表团官员试图“闯入”巴新外长办公室，以期在最后时刻影响峰会公报草稿，引来警方出动。一名信源称，“部长单独跟中国人协商是不合适的行为，中方官员知道这一点。”

中国外交部对此予以否认，巴新外长帕托（Rimbink Pato）则称，“没有问题发生”。

虽然没有领导人宣言，奥尼尔表示将在之后发布主席声明，并表示APEC将努力确保该地区在2020年前实现“自由及公平贸易”。

习近平与彭斯针锋相对

图片版权 Getty Images Image caption 为期两天的峰会上，中美两国在贸易、投资、一带一路、亚太安全等问题上处处针锋相对。合照时习近平与彭斯中间相隔东道主巴新总理与日本首相安倍晋三。

中国国家主席习近平出席本次峰会。而在美国方面，副总统迈克·彭斯（Mike Pence）代替特朗普出席。二人在晚宴上曾有短暂互动，但在公开场合的发言却互不相让。

习近平讲话时将目标对准“美国第一”政策。他在工商领导人峰会上表示，人为设置壁垒既是“短视的”，也“不会成功”。

习近平称，保护主义和单边主义的老路不仅无法解决问题，还会加剧世界经济的不确定性。“如果走上对抗的道路，无论是冷战、热战还是贸易战，都不会有真正的赢家”。他还提到中国的“一带一路”计划，称其没有地缘政治目的，也不是所谓的“陷阱”。

而在习近平之后发言的彭斯正是将目标对准中国的贸易和“一带一路”。

图片版权 Getty Images Image caption 本届峰会主席、东道主巴布亚新几内亚总理彼得·奥尼尔（Peter O'Neill）表示，领导人宣言无法通过的主要原因在于，与会方对是否应在宣言中提到世界贸易组织（WTO）及其改革可能性存在争议。

彭斯称，关税是对美中“不平衡”做出的回应，他已经准备好对中国商品征收“一倍以上”关税。“如果中国不改变他们的道路，美国也不会转向，”彭斯说。

针对“一带一路”，彭斯警告小国不要被中国诱惑，称中国“不透明”的开发贷款可能带来“惊人债务”，并将这个计划称作“压缩带”和“单行路”。

彭斯还呼吁参与“一带一路”国家转而与美国站在一起，称美国不会“强迫、腐蚀或损坏”这些国家的独立。

针对彭斯发言，中国外交部发言人华春莹18日回应称，建议有关国家“与其对别人指手画脚，还不如自己言行一致”，真正做到对待大小国家一律平等，尊重不同国家根据国情选择发展道路的权利。

台湾、太平洋岛屿影响中美布局

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会场之外，中美也在为自己的亚太影响力布局。

在巴新期间，彭斯与APEC台湾代表、台积电创办人张忠谋举行会谈。台湾外交部称，二人会谈内容涉及促进包容型成长及与数字经济有关的区域合作。彭斯则表示会将一份台湾关于自由贸易协定的提案带回美国。有台湾媒体称，这是美台双方在历届APEC上最高级别的对话。

台湾是APEC正式成员，以“中华台北”名义加入。1993年首届APEC峰会后，各方同意使用“西雅图模式”，即台湾领导人不参与APEC会议，台湾方面派经济部门负责人参加。

华春莹曾在峰会前表示，任何一方都应恪守“一个中国”原则，“不要搞什么小动作”，同时要求美方不与台湾方面进行任何形式的官方往来。

与此同时，美国在周日与其盟友日本、澳大利亚、新西兰一起同巴新政府签署协议，承诺将投入17亿美元为巴新提供稳定电力供应及互联网。

美国还将与澳大利亚在巴新共同建设一个海军基地。彭斯表示这一基地有助于保护太平洋岛屿的“主权和海洋权”，而外界则将此举解读为遏止中国扩大影响力。

中国也没有怠慢。11月18日，太平洋岛国汤加宣布加入“一带一路”倡议，同时获得中国同意，延期偿还贷款。而11月16日，习近平与9个太平洋岛国领导人及代表举行集体会晤，其中多国已加入中国“一带一路”计划。

APEC：一场看不见终点的家族纷争

BBC亚洲商务记者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）

当今世界两强爆发口角，使得国际社会无法就当今时代最重要的一些经贸问题作出决定。

目前还不能完全确定双方的分歧具体都有什么，但领导人会议之前的一些报道显示，华盛顿和北京之间对自由和公平贸易的定义，以及如何监管和划分国有企业活动等问题上有一些分歧。

两国之间的紧张局势蔓延到了APEC的竞技场，而东道主巴布亚新几内亚则试图缓和这一局面。

尽管身陷美中在亚太地区的争夺之中，但巴新仍是这次峰会受益最多的一方。这个国家获得了美国和澳大利亚重建海军基地的投资，以及美国等国家17亿美元的电力基建投资。

这都是为了对抗中国在这一地区的影响力。

美国总统特朗普与中国国家主席习近平预计将于本月晚些时候会晤，而APEC的失败加大了二人就美中贸易战达成某种协议的赌注。

但这场争吵不太可能很快结束。它正在迅速转变为世界上最不稳定的关系，其后果对其他人来说都是危险的。