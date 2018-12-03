自由垃圾桶：口红/唇膏

美国最近一项研究显示，化妆较重的女员工挣的工资比其他女同事多。

批评者说，对美丽的不现实的追求之所以经久不衰，背后是年销售额达5000亿美元的化妆品行业。

在有些亚洲国家，这种对美丽外表的追求还包括使用肌肤美白产品。

化妆品广告现在在很多地区都成了被抗议的目标。抗议者说，广告中的美丽形象经过太多美图修饰，使女性消费者跟貌似完美的模特相比之下感到自惭形愧。

不过，唇膏、口红最初是被美国早期女权运动人士作为打破传统束缚的武器，因为当时社会对女性的要求是谦卑朴素，浓妆艳抹受到鄙视。

但现在风水流转，反传统、反禁锢的做法更多是在社交媒体上发素颜自拍，不化妆成了抗争的体现之一。