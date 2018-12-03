研究显示，某些肌肉和骨骼损伤与穿高跟鞋有关。高跟鞋穿着不舒服，又催生了一个二级市场，包括专用鞋垫和其他相关产品，用来舒缓穿高跟鞋的痛苦。

这么麻烦，不穿它不行吗？

高跟鞋现在与女性魅力（也包括某些痛苦）密切相联。但究其历史，最初它们是男鞋。高跟鞋最早是古代波斯（现在的伊朗）人发明的，穿在骑兵脚上，可以把鞋子固定在脚蹬上，双腿夹马肚子时可以更稳。

2016年，伦敦有一位前台接待员因为拒绝穿高跟鞋上班被解雇。这位女性气愤之余发起倡议，呼吁修改法律，禁止雇主强迫员工穿高跟鞋上班。政府拒绝了这个请求，但表示将更努力改善有关工作场所着装规则指南。

几年前，英国影星艾玛·汤普森上了新闻头条，因为她无法忍受红底高跟鞋克里斯提·鲁布托（Christian Louboutin)的“折磨”，干脆脱了鞋光脚上台颁奖。