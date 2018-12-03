我们大家都要吃饭，但这未必意味着我们每人都做饭。据说，做饭这件最耗时的家务劳动往往落在女性肩上。

联合国2015年的一份报告说，发展中国家女性每天花在做饭这件事上的时间比男性多一个半小时。其中在厨房做饭时间最长的是印度妇女，每周超过13小时。

这份报告还指出，发达国家的这个时间差别略小，但也有一个小时。

具讽刺意味的是，在职业领域，这个差别是反向的 - 英国专业厨师只有17%是女性。有人认为这归咎于专业烹饪领域的传统文化，也有人说大厨工作时间死板，不适合女性的生活方式。

一项社会学研究指出，媒体对女性和男性专业厨师的报道和展现方式也是原因之一。研究报告作者指出，媒体对男厨师的报道更侧重他们在智能和技术方面的成就，而女厨师的专业技能却极少被提及。