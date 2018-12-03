家务劳动，包括清洁卫生，传统上一直被视为女性的天职。

这种传统的性别分工在许多地区已经受到质疑和挑战，但整体而言，女性仍受到社会压力，必须负责保持家中整洁体面，在全职或兼职工作之余还得承担家务。

英国2016年一项调查显示，女性承担的各种无偿劳动，包括家务劳动，平均比男性多60%。

联合国数据显示，在世界范围，发达国家女性每天花在有偿和无偿劳动上的时间平均比男性多30分钟，在发展中国家则多50分钟。

也就是说，每年女性可以自己支配的时间比男性少19天。