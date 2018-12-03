相当长一段时间来，社交媒体大咖们一直在倡导舒适第一，有型第二。

今年BBC巾帼百名中的一位，不穿胸罩的博客作者奇德拉·埃格鲁（Chidera Eggerue）说，让自己美丽的方式不止一种，而且并不在于必须“双乳高耸”。

英国零售商发现，随着越来越多女性更注重自身体验的舒适与否，无钢圈内衣销量在不断增长。

当然，这无法跟女性第一次抛弃胸罩运动相比。“焚烧胸罩的女权分子”这个名称就是那时诞生的。那是1968年美国小姐评选期间，一群女权活动人士聚集在选美场地外抗议。

她们把各种各样自己认为象征着对女性压迫的东西扔进一个垃圾桶，其中包括胸罩。不过她们没有真正点火焚烧桶里的东西。

胸罩已经有数千年历史，但一直到1907年《时尚》（Vogue）杂志才创造了后来收入词典的这个词，brassiere（胸罩、文胸、乳罩）。

早期的胸罩有很长一段时间不分大小，只有一个尺码。这种状况一直持续到二十世纪二十年代女裁缝伊达·罗森塔尔发明了不同尺寸杯罩的文胸之后才结束。