自由垃圾桶：女性杂志
- 2018年 12月 3日
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历史上第一本女性杂志当属1693年英国出版的《淑女杂志》（The Ladies Mercury）。
这本杂志誓言它的内容涵盖“一切美好和有趣的话题，涉及女性的爱情、婚姻、行为、服饰和幽默，无论是处女、贤妻或寡妇”。
这本杂志的发行人和编辑可能会说，杂志的成功证明他们满足了读者的需求。
但是，现在有批评者指出，对明星的痴迷和盲目崇拜损害了当代年轻人的精神健康。
在清單上選一項，看看它爲什麽有可能被視爲對女性的壓迫。
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化妝品
「男人不化妝就出門不會被人品頭論足。閲讀詳情 化妝品
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穿著難受的時裝
「我無法理解人們爲什麽要穿這種東西。它們穿著讓人痛苦，很不實用，還可能對身體造成永久性傷害。」閲讀詳情 穿著難受的時裝
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做飯
「女人屬於廚房的觀點被正常化令我無法忍受。」 - 埃瑪閲讀詳情 做飯
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家務
「平等始於家庭内部，所以，夥計們，別再躺著了，起來打掃衛生。」閲讀詳情 家務
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胸罩
「我不應該被迫打扮得「漂亮」。我本來就美麗又聰明。」 - 麗莎閲讀詳情 胸罩
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明星崇拜文化
「所有的模特身材都一樣，她們看上去都很痛苦 - 這真的很無聊！」 - 溫迪閲讀詳情 明星崇拜文化
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婚姻
「我認爲訂婚戒指是反女權主義的 - 它意味著戴這枚戒指的女人屬於另一個人。」- 瑪蒂爾達閲讀詳情 婚姻
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社交媒體
「這對年輕人的精神健康有害，尤其是對女青年。她們始終面臨著各種不現實的、危險的定義完美的理念。」 - 洛珊閲讀詳情 社交媒體
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性別划分明顯的玩具
「所有性別區分明顯的兒童玩具都在告訴男孩、女孩，他們應該只喜歡某种特定的東西。」 - 安娜閲讀詳情 性別划分明顯的玩具
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彩蛋獎勵
什麽是壓迫女性的事物？了解『自由垃圾桶』運動背後的理念，並提出您心中的壓迫性事物閲讀詳情 彩蛋獎勵
英国最近一项调查发现，11-16岁群体中，有58%的人认为，力求外表完美的压力背后的驱动因素之一是“名星崇拜文化”。