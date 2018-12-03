自由垃圾桶：女性杂志

历史上第一本女性杂志当属1693年英国出版的《淑女杂志》（The Ladies Mercury）。

这本杂志誓言它的内容涵盖“一切美好和有趣的话题，涉及女性的爱情、婚姻、行为、服饰和幽默，无论是处女、贤妻或寡妇”。

这本杂志的发行人和编辑可能会说，杂志的成功证明他们满足了读者的需求。

但是，现在有批评者指出，对明星的痴迷和盲目崇拜损害了当代年轻人的精神健康。

英国最近一项调查发现，11-16岁群体中，有58%的人认为，力求外表完美的压力背后的驱动因素之一是“名星崇拜文化”。