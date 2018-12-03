很久以前，婚姻是部落间联姻或建立政治关系的一种渠道；进入现代社会，它逐渐具备了爱情、浪漫、仪式等特点，并且和比较常见的勒索钱财有了关联。

最近英国一项调查发现，一场婚礼平均开销是30355英镑（39000美元）。

婚戒的设计源自古埃及文明，当时圆圈是永恒的象征符号。但现在不愿意套上这种约束的情侣越来越多。

2015年数据显示，英国结婚比例跌破历史最低纪录；评论人士认为，原因包括离婚率高，非婚同居普遍以及婚礼开支昂贵等。

在美国，离婚率在下降，但这部分是因为更多情侣选择晚婚。