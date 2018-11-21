金钟阳当选国际刑警组织新主席 俄罗斯候选人出局

图片版权 Interpol Image caption 金钟阳当选国际刑警组织新主席

11月21日（周三），韩国籍国际刑警组织副主席金钟阳（Kim Jong Yang）在迪拜国际刑警年会上当选该组织主席。

此前外界一致认为会当选的俄罗斯官员亚历山大·普罗科普丘克（Alexander Prokopchuk）并未当选。

金钟阳现年56岁，韩国警队出身。金于2015至2018年间担任国际刑警执行委员会亚洲区代表以及国际刑警组织高级副主席。

引发普遍担忧的另一人选

金钟阳当选需要得到国际刑警组织全部成员的三分之二的赞成票。

金钟阳前任是原中国公安部副部长孟宏伟。孟宏伟于2016年11月当选，是首位来自中国的国际刑警组织主席，原计划服务至2020年。目前，金钟阳将接替孟宏伟任职至2020年。

2018年9月，孟宏伟从法国里昂回北京时被中国中央纪委国家监察人员扣查。10月，孟宏伟妻子向法国警方报警并在里昂举行新闻发布会向国际社会求助。

图片版权 AFP Image caption 孟宏伟自2016年开始担任国际刑警组织主席。

10月7日晚，中国官方公布了孟宏伟在接受调查的消息，称其收受贿赂、涉嫌违法以及涉周永康案。

结果出来前，外界曾普遍担忧65岁的俄罗斯内务部少将普罗科普丘克会当选。对普罗科普丘克候选资格的一些最强烈反对来自四名美国参议员，他们此前发表声明要求拒绝他的候选资格。

这四名议员称，普罗科普丘克的当选会“类似于让一只狐狸掌管鸡舍”，并会导致俄罗斯滥用红色通缉令。而一位著名的克里姆林宫评论家表示，这会导致国际刑警组织看起来像“黑手党在负责”。

四名议员在一份声明中写道：“俄罗斯经常滥用国际刑警组织来解决政治反对派、持不同政见者和记者。”

俄罗斯前石油巨头米哈伊尔·霍多尔科夫斯基更是在周二的新闻发布会上警告说，如果普什科普丘克当选为国际刑警组织的负责人，他会为克里姆林宫做“任何事”。

霍多尔科夫斯基曾涉嫌欺诈罪在俄罗斯监狱服刑10年，但他对罪名坚决否认。他表示，这名俄罗斯人当选将对潜在的政治迫害受害者构成严重威胁。

国际刑警组织有什么权力？

图片版权 Getty Images Image caption 结果出来前，外界曾普遍担忧65岁的俄罗斯内务部少将普罗科普丘克会当选。

国际刑事警察组织于1923年在维也纳成立，其原始成员包括德国、法国和中国。英国和美国在后期才加入。

1956年，它正式被称为国际刑警组织，并已发展成为由194个成员国组成的网络。现在总部设在里昂，其主要目标是促进世界各地警察部队之间的合作和情报分享。

国际刑警组织的重点是打击恐怖主义、毒品贩运、人口走私、儿童色情制品和洗钱等犯罪活动。

与大多数执法机构不同，国际刑警组织不会自己抓人，也没有自己的监狱关押人员。但它可以发出红色通缉令。

红色通缉令都是应成员国或国际法庭的要求发出，要求相关国家找到并暂时逮捕当事人。

但国际刑警组织不能强迫一个国家遵循红色通缉令。 任何一个国家执行的逮捕都是由该国警察根据自己的法律进行。

该组织还拥有一个广泛的指纹、面部照片和DNA样本数据库。

如果发生重大事件，例如恐怖袭击或暗杀，国际刑警组织可以派遣一支他们的“事件响应小组”。