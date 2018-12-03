自由垃圾桶：社交媒体

现在世界上几乎一半的人都在用社交媒体，脸书、推特、Instagram、微博、微信，韩国社交软件KaKao......

在西欧和北欧，超过90%的人至少使用一种社交媒体。

但是，在网上跟踪朋友和名流的动态，与他们相比，再看看自己的生活，可能会让我们感到痛苦。

有研究显示，大量使用社交媒体的人更容易出现精神健康方面的问题，比如焦虑和抑郁。尤其是女青年，社交媒体让她们对自己的容颜更敏感。

英国慈善机构Girlguiding的一项调查发现，7-10岁女孩子中有三分之一认为，在网上，别人最看重的是长相，近四分之一的女孩子认为自己必须外表完美无缺。

与此同时，有人指出社交媒体也有积极作用，比如为人们提供了表达自我的方式，以及为离群索居的人提供寻求情感支持的渠道。

#MeToo运动使得许多女性得以公开谈论性侵和性骚扰；这场运动就是从社交媒体上发起，通过网络传变全球，世界各地的女性通过网络分享经验，成为国际议题。