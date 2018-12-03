自由垃圾桶：社交媒体

  • 2018年 12月 3日
社交媒体
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现在世界上几乎一半的人都在用社交媒体，脸书、推特、Instagram、微博、微信，韩国社交软件KaKao......

在西欧和北欧，超过90%的人至少使用一种社交媒体。

但是，在网上跟踪朋友和名流的动态，与他们相比，再看看自己的生活，可能会让我们感到痛苦。

有研究显示，大量使用社交媒体的人更容易出现精神健康方面的问题，比如焦虑和抑郁。尤其是女青年，社交媒体让她们对自己的容颜更敏感。

英国慈善机构Girlguiding的一项调查发现，7-10岁女孩子中有三分之一认为，在网上，别人最看重的是长相，近四分之一的女孩子认为自己必须外表完美无缺。

在清單上選一項，看看它爲什麽有可能被視爲對女性的壓迫。

  • 化妝品

    「男人不化妝就出門不會被人品頭論足。

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  • 穿著難受的時裝

    「我無法理解人們爲什麽要穿這種東西。它們穿著讓人痛苦，很不實用，還可能對身體造成永久性傷害。」

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  • 做飯

    「女人屬於廚房的觀點被正常化令我無法忍受。」 - 埃瑪

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  • 家務

    「平等始於家庭内部，所以，夥計們，別再躺著了，起來打掃衛生。」

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  • 胸罩

    「我不應該被迫打扮得「漂亮」。我本來就美麗又聰明。」 - 麗莎

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  • 明星崇拜文化

    「所有的模特身材都一樣，她們看上去都很痛苦 - 這真的很無聊！」 - 溫迪

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  • 婚姻

    「我認爲訂婚戒指是反女權主義的 - 它意味著戴這枚戒指的女人屬於另一個人。」- 瑪蒂爾達

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  • 社交媒體

    「這對年輕人的精神健康有害，尤其是對女青年。她們始終面臨著各種不現實的、危險的定義完美的理念。」 - 洛珊

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  • 性別划分明顯的玩具

    「所有性別區分明顯的兒童玩具都在告訴男孩、女孩，他們應該只喜歡某种特定的東西。」 - 安娜

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  • 彩蛋獎勵

    什麽是壓迫女性的事物？了解『自由垃圾桶』運動背後的理念，並提出您心中的壓迫性事物

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与此同时，有人指出社交媒体也有积极作用，比如为人们提供了表达自我的方式，以及为离群索居的人提供寻求情感支持的渠道。

#MeToo运动使得许多女性得以公开谈论性侵和性骚扰；这场运动就是从社交媒体上发起，通过网络传变全球，世界各地的女性通过网络分享经验，成为国际议题。