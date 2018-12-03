自由垃圾桶：彩蛋奖励
- 2018年 12月 3日
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可以把“自由垃圾桶”看作1978年那场著名的美国女权主义抗议的数码版。
我们向世界各地的女性提问，她们觉得哪些东西阻碍了她们争取自己理想的生活，对她们构成压迫。
这个游戏中的事和物都来自我们的读者和听众。您可以点击选择一项，然后把它拽到数字垃圾桶扔进去，也可以深入了解这个选项的有关信息。
不过，我们欢迎大家继续跟我们分享，把自己认为象征对女性压迫的事物发给我们。
比如，宗教服饰、有性别区分的婴儿服装、显示男女同工不同酬的工资条，这些都是大部分人公认的对女性压迫的象征。下面是一些被很多人提及的”垃圾“。
修饰美图 （Airbrushing）
这是广告和社交媒体领域最具争议的问题之一，就是数码图片编辑，常用来修饰、美化图片，使人显得更苗条，或者粉饰瑕疵。
有些演员，比如今年BBC巾帼百名中的一位，女演员贾米拉·贾米尔（Jameela Jamil），曾告诉杂志编辑们，不要用修图法美化封面图片。这些演艺界人士担心修饰过的美图会误导粉丝，使他们对形象美有不切实际的幻觉。
然而，2015年一项数据显示，社交媒体用户中有半以上都编辑、修饰过自己放到网上的照片。
这是不是说明我们跟那些杂志一样不可救药呢？
家庭记事本（Family organisers）
为每一位家庭成员专设一栏的记事本，或者在版式设计上显示”妈妈“需要督促、跟进家里所有人的各种预约事项的日历，基本上都是针对女性的产品。
它们传递了这样的信息：在家里承担女权主义者所称的令人心力交瘁的”精神负担“，女性义不容辞；她脑子里必须时刻想着各种家庭杂务，记着什么时候谁需要干什么，等等。
不过，许多妈妈们认为这种日历很实用，有助于合理安排为人妻为人母的日常 - 她们觉得那些事情是做母亲的一部分，不可避免。
女权主义（Feminism）
有些人根本就反对自由垃圾桶这件事，还有人对女权主义全盘否定。
他们认为这个理念过激，或者认为女权主义向女性施加压力，让她们觉得生了孩子后必须把宝宝扔在家里，自己继续回职场拼搏。
领带、袖扣和西装（Ties, cufflinks and suits）
当然，往自由垃圾桶扔东西的也有许多男性。一位男士说，领带、袖扣甚至西装”对身体的束缚无异于女性内衣“。
在清單上選一項，看看它爲什麽有可能被視爲對女性的壓迫。
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