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中文音译为“沙里亚法”（Sharia）的伊斯兰教法，批评者时常将之与严酷的惩罚和严厉的教条联系起来。不过，马来西亚伊斯兰教法高等法院首位女性法官表示，她的角色给了她机会，在这个穆斯林为多数的国家当中更好地保护女性。

南尼·舒沙伊达法官（Judge Nenney Shushaidah）一天可以主持超过五场审讯，一星期可能为多达80宗案件做听证。

马来西亚行使的是较为温和的伊斯兰教形式，不过保守派的观念一直在抬头，沙里亚法的执行也正在加强。在一个双轨并行的法律体系当中，数以千计的穆斯林用伊斯兰教法来处理道德伦理和家庭事务，非穆斯林在同样的问题上则被要求遵循世俗法律。

舒沙伊达法官裁决的案件从金融案到涉及沙里亚法中“幽会”（Khalwat）概念（指未婚穆斯林情侣被发现私会）的案件。

图片版权 Joshua Paul for the BBC Image caption 马来西亚是一个以穆斯林为多数的国家。

不过，她本身擅长的领域是儿童监护权和一夫多妻制案件——在穆斯林法规的概念当中，男性最多可以娶四个妻子，这在马来西亚是合法的。

舒达伊沙法官表示，在批准任何一宗一夫多妻婚姻之前，她会考虑很多因素。

“每一宗案件都是复杂和特别的，”她解释说，“你不能笼统地说伊斯兰教法就是偏袒男性而不善待女性……我想要纠正这个错误的概念。”

图片版权 Joshua Paul for the BBC Image caption “我的长袍提醒着我，作为一个沙里亚法官所承担的重大责任。”

在舒沙伊达法官的法庭上，申请一夫多妻婚姻关系的所有相关人士都必须亲自出席。

“我想要听取每一个人的说法，而不仅是男人，”她说，“我特别着重的一点是要与当中的女性谈话，了解她们对于相关安排是否同意。她们的同意十分重要，因为如果我发现有任何迹象显示她们不同意的话，我就不会同意申请。”

“我是女性，我能理解大多数女人不会喜欢这个主意。但是在伊斯兰教法下，它是被允许的，而我们马来西亚的法庭已经通过严格的法律来管理这一切。”

“一个男人必须有非常充足的理由才能试图多娶一个，”她说。

“他必须显示自己能够同时照顾好他的第一个妻子和之后娶的女人，不能允许他忽略任何一个人的需要。”

舒沙伊达法官补充说，一些妻子对这个问题是有可能持支持态度的。

比如，她回忆起一宗案件，牵涉其中的是一个身患重病、不能再生育的女性。

“她爱他的丈夫，并且希望我能够发放许可，让他再娶一个。于是我就那样做了。”

图片版权 Getty Images Image caption 批评者和维权组织认为，沙里亚法在行使当中经常性地歧视女性。

什么是“沙里亚法”？

沙里亚法是伊斯兰教的法律框架，脱胎自伊斯兰教圣典《可兰经》、伊斯兰教先知穆罕默德的言行录“圣训”，以及伊斯兰教令——即伊斯兰教学者对教法议题的诠释

在马来西亚的各州，沙里亚法的行使程度并不一样

舒沙伊达法官维护自己宗教的严法名声，论点是这种法规是能够做到公平的。

不过，批评者和维权组织认为，沙里亚法经常被滥用。

人权观察组织（Human Rights Watch）亚洲区副主任费尔・罗柏森（Phil Robertson）向“BBC巾帼百名”栏目表示：“对于沙里亚法当中不歧视女性、同性恋人或者社会和宗教少数派的部分法规，我们并不反对。”

“但是在马来西亚，沙里亚法的问题是，它太过经常地出现这种歧视。”

“宗教从来都不会被接受用来侵犯国际认可的平等人权。”

比如，近期两名马来西亚女性因为试图发生同性恋关系而被执行鞭刑，维权人士对此非常愤怒，指沙里亚法在这一案例当中就是被滥用。

舒沙伊达法官拒绝就这一案件置评，不过她表示：“在沙里亚法之下，鞭刑是用来教育违规者，令之不再重犯。”

舒沙伊达法官还认为，沙里亚法并不总是偏袒男性。

“我们的法律存在，是用来保护女性的。它照顾到了她们的福祉，保障了她们的生活。”

“伊斯兰教对女性有崇高敬意，而作为法官，我们必须因循它的教导，保持沙里亚法的行使价值。”

她最大的担忧在于，穆斯林男性可能会绕过严格的沙里亚法庭程序，转而在海外结婚。

“如果他在国外结婚，就不会受马来西亚法律约束。事实上一些妻子为了保护她们的丈夫会同意这种做法，但是她们不知道这会如何对她们不利，”她说，“我们有沙里亚法在这里保障女性的利益，并且对男性问责。”

而像“伊斯兰姐妹”（Sisters in Islam）这样的组织则指出，法庭“为女性伸张正义的力度严重不足”，而且整个体系存在一种“强势的大家长制”。

该组织的发言人玛吉达·哈希姆（Majidah Hashim）表示：“马来西亚的沙里亚法语境，不仅有选择性地歧视女性，而且还将她们诋毁成是社会不道德的成因。”

“政府的伊斯兰教机构……在保证女性获得公正的问题上做得很少。事实上，近期在沙里亚法之下对女性的检控清楚表明，她们的声音被压制的程度惊人，她们获得公正的渠道被堵塞的程度也令人担忧。”

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这正使得舒沙伊达法官被任命一事变得尤其意义重大。

“在我过去的年代，大多数的沙里亚法官是男性，他们在实际操作中对女性的需求表示质疑，”舒沙伊达法官说。

她承认：“我过去做梦都没想过成为一名法官。作为律师的时候，我也不知道我能够担当一个这么高的职位，能处理复杂的案件。而作为女性，我也曾感觉到怀疑和恐惧。”

“有时候我确实觉得不容易。作为一个女人，我必须有所感受，如果说我什么感觉都没有是在说谎。但我是一名法官，我必须确保自己总是能够清晰而客观。所以在我的裁决当中，我努力做到这一点。我凭的是我在法庭上所得到的最好证据。”

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