习近平访问菲律宾：“雨后彩虹”下等待“大撒币”
两年前，菲律宾与中国就南海问题对簿公堂，举世瞩目；两年后，习近平盛赞两国关系经过风雨“又见彩虹”。中菲关系真的风和日丽吗？
中国国家主席习近平当地时间20日中午抵达马尼拉，开始首次对菲律宾的国事访问。
在出访前夕，习近平在菲律宾《菲律宾星报》、《马尼拉公报》、《每日论坛报》上发表题为《共同开辟中菲关系新未来》的署名文章，谈古论今，细数中国与菲律宾“一衣带水”的关系。
“经历风雨”
从1000多年前的“舟舶相继，商使交属”，到600多年前的郑和下西洋，习近平强调中国与菲律宾的关系源远流长的同时，也承认近几年来“经历风雨”。
“经历风雨”或许是诗人化的轻描淡写。菲律宾与中国长期以来就南中国海的主权归属问题争执不下。而且，在南中国海与中国有主权争议的多个国家中，菲律宾是态度最强硬的一个。
菲律宾称中国把在菲律宾200海里专属经济区内的大片海域划属中国，并大规模填海造岛的行为违反了联合国海洋法公约。
2014年菲律宾把中国告上了海牙国际仲裁法院，要求仲裁。2016年7月，仲裁庭判定中国以历史为理由对南中国海的主权声称没有法律基础，违反了联合国海洋法公约。中国在南中国海填海造岛的活动是破坏生态环境的非法行为。
中国断然拒绝海牙法庭的仲裁，中国与菲律宾的关系陷入前所未有的低谷。
“又见彩虹”
2016年，杜特尔特当选菲律宾总统之后改变策略，回避在南中国海问题上与中国正面冲突，而是寻求与中国修好以获取经济援助。
就在海牙仲裁庭做出裁决几个月后，杜特尔特访问北京会晤习近平。北京随后表示要给菲律宾提供总额达240亿美元的一揽子投资和援助。
目前，中国已成为菲律宾最大贸易伙伴、第一大出口市场和进口来源国、第二大游客来源国。
用习近平的话说：“杜特尔特总统上任后，中菲双方重回通过对话协商妥善处理南海问题，两国关系经历风雨后，又见彩虹。”
“理解我的困难”
但是，杜特尔特与传统盟友美国“离婚”转而亲近北京的做法，在菲律宾也招致许多非议。批评者认为杜特尔特以菲律宾的领土为抵押谋求从中国获得援助，但中国口惠而实不至，只听金元响不见金元掉下来。
路透社报道说，杜特尔特两年前以争取到中国的大笔援助来自我标榜，但两年来，他没能拿出多少“干货”来显示给国民。因此，杜特尔特这次将要求习近平说到做到，援助资金到位。
今年4月杜特尔特再次访华参加博鳌亚洲论坛，他对记者说：“我就是喜欢习主席。他能够理解我的困难，并愿意伸出援手。我想对中国说声谢谢。”
分析人士认为，杜特尔特是在向习近平喊话，要求中国兑现承诺。
早在8月份，菲律宾官员就按耐不住，首先透露了习近平年底内将访问菲律宾的消息。
菲律宾预算部长乔克诺（Benjamin Diokno）对记者宣称，在习近平11月份对马尼拉的访问过程中，会有“好的惊喜”。
在中国国内，严厉的管控仍挡不住民间对7千万人口尚待脱贫的中国向外大洒金钱做法的不满。尽管中国互联网管制当局竭力封杀，习近平“大撒币”的绰号还是在民间不胫而走。
互信与民心
中国国内百姓的抱怨或许不是习近平的关注点。他在署名文章里，把“政治互信、合作谋实、民心相通、携手共赢”作为中国与菲律宾未来关系发展的“四点主张”。
其中，互信与民心应该是最关键也最具挑战性的。虽然杜特尔特在菲律宾民众中仍享有很高的支持率，但他疏远美国而拒绝批评中国在南中国海军事化的做法，也引发了民众的不满。
菲律宾民调机构“社会气象台”的一项调查显示，84%的受访者认为不反对中国在南中国海人工造岛和军事化是错误的。自1994年“社会气象台”开始这项民调以来，在47次调查中，只有9次中国在整体信任度上获得正面评分，其余均为负分。
习近平到访前夕，杜特尔特在接受新华社采访时表示，在习近平访菲期间，他会邀请习近平到自己的家中做客。杜特尔特还透露，他的小女儿目前正在学习中文，争取让小女能用中文与习近平交流，或为习近平唱一首中文歌。
让小女为习近平唱首中文歌或许不难。让菲律宾国民真正信服习近平提出的“四点主张”，对杜特尔特和习近平都依然是个挑战。