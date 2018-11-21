习近平访问菲律宾：“雨后彩虹”下等待“大撒币”

图片版权 Reuters Image caption 菲律宾总统杜特尔特在首都马尼拉总统府为到访的中国国家主席习近平举行欢迎仪式。

两年前，菲律宾与中国就南海问题对簿公堂，举世瞩目；两年后，习近平盛赞两国关系经过风雨“又见彩虹”。中菲关系真的风和日丽吗？

中国国家主席习近平当地时间20日中午抵达马尼拉，开始首次对菲律宾的国事访问。

在出访前夕，习近平在菲律宾《菲律宾星报》、《马尼拉公报》、《每日论坛报》上发表题为《共同开辟中菲关系新未来》的署名文章，谈古论今，细数中国与菲律宾“一衣带水”的关系。

“经历风雨”

从1000多年前的“舟舶相继，商使交属”，到600多年前的郑和下西洋，习近平强调中国与菲律宾的关系源远流长的同时，也承认近几年来“经历风雨”。

“经历风雨”或许是诗人化的轻描淡写。菲律宾与中国长期以来就南中国海的主权归属问题争执不下。而且，在南中国海与中国有主权争议的多个国家中，菲律宾是态度最强硬的一个。

菲律宾称中国把在菲律宾200海里专属经济区内的大片海域划属中国，并大规模填海造岛的行为违反了联合国海洋法公约。

Image caption 中国宣称的南海主权地区

2014年菲律宾把中国告上了海牙国际仲裁法院，要求仲裁。2016年7月，仲裁庭判定中国以历史为理由对南中国海的主权声称没有法律基础，违反了联合国海洋法公约。中国在南中国海填海造岛的活动是破坏生态环境的非法行为。

中国断然拒绝海牙法庭的仲裁，中国与菲律宾的关系陷入前所未有的低谷。

“又见彩虹”

2016年，杜特尔特当选菲律宾总统之后改变策略，回避在南中国海问题上与中国正面冲突，而是寻求与中国修好以获取经济援助。

就在海牙仲裁庭做出裁决几个月后，杜特尔特访问北京会晤习近平。北京随后表示要给菲律宾提供总额达240亿美元的一揽子投资和援助。

目前，中国已成为菲律宾最大贸易伙伴、第一大出口市场和进口来源国、第二大游客来源国。

用习近平的话说：“杜特尔特总统上任后，中菲双方重回通过对话协商妥善处理南海问题，两国关系经历风雨后，又见彩虹。”

图片版权 Xinhua Image caption 菲律宾首都马尼拉的中国城。中国是菲律宾最大贸易伙伴。

“理解我的困难”

但是，杜特尔特与传统盟友美国“离婚”转而亲近北京的做法，在菲律宾也招致许多非议。批评者认为杜特尔特以菲律宾的领土为抵押谋求从中国获得援助，但中国口惠而实不至，只听金元响不见金元掉下来。

路透社报道说，杜特尔特两年前以争取到中国的大笔援助来自我标榜，但两年来，他没能拿出多少“干货”来显示给国民。因此，杜特尔特这次将要求习近平说到做到，援助资金到位。

今年4月杜特尔特再次访华参加博鳌亚洲论坛，他对记者说：“我就是喜欢习主席。他能够理解我的困难，并愿意伸出援手。我想对中国说声谢谢。”

分析人士认为，杜特尔特是在向习近平喊话，要求中国兑现承诺。

你的器材不支持播放多媒体材料 杜特尔特在香港会见菲律宾侨民之际公开道歉。

早在8月份，菲律宾官员就按耐不住，首先透露了习近平年底内将访问菲律宾的消息。

菲律宾预算部长乔克诺（Benjamin Diokno）对记者宣称，在习近平11月份对马尼拉的访问过程中，会有“好的惊喜”。

在中国国内，严厉的管控仍挡不住民间对7千万人口尚待脱贫的中国向外大洒金钱做法的不满。尽管中国互联网管制当局竭力封杀，习近平“大撒币”的绰号还是在民间不胫而走。

互信与民心

中国国内百姓的抱怨或许不是习近平的关注点。他在署名文章里，把“政治互信、合作谋实、民心相通、携手共赢”作为中国与菲律宾未来关系发展的“四点主张”。

其中，互信与民心应该是最关键也最具挑战性的。虽然杜特尔特在菲律宾民众中仍享有很高的支持率，但他疏远美国而拒绝批评中国在南中国海军事化的做法，也引发了民众的不满。

图片版权 AFP Image caption 11月20日，菲律宾首都马尼拉的抗议人士。

菲律宾民调机构“社会气象台”的一项调查显示，84%的受访者认为不反对中国在南中国海人工造岛和军事化是错误的。自1994年“社会气象台”开始这项民调以来，在47次调查中，只有9次中国在整体信任度上获得正面评分，其余均为负分。

习近平到访前夕，杜特尔特在接受新华社采访时表示，在习近平访菲期间，他会邀请习近平到自己的家中做客。杜特尔特还透露，他的小女儿目前正在学习中文，争取让小女能用中文与习近平交流，或为习近平唱一首中文歌。

让小女为习近平唱首中文歌或许不难。让菲律宾国民真正信服习近平提出的“四点主张”，对杜特尔特和习近平都依然是个挑战。