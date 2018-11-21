Image caption 爱因斯坦与第一任妻子米列娃（画像）

一提起阿尔伯特·爱因斯坦，几乎没有人不知道他的名字。他是现代物理学之父，相对论的创始人以及诺贝尔奖得主。

但如果说起米列娃·马利奇或许就鲜为人知了。

米列娃·马利奇·爱因斯坦是爱因斯坦的第一任妻子。她是塞尔维亚人，自己也是一名出色的数学家。

她与爱因斯坦相识于苏黎世联邦理工学院，米列娃当时是班上的唯一女生。

在大学期间，米列娃在应用物理学上的得分比爱因斯坦要高得多，当时米列娃得分为5分，爱因斯坦只有1分。

米列娃1875年出生于奥匈帝国蒂泰尔（今塞尔维亚境内）的一个富裕家庭，是家中3个女儿中的长女。

她天资聪颖，曾获得物理奖学金的特殊名额，并于1894年通过期末考，且数学与物理成绩为全校最高分。

1896年，米列娃通过毕业会考，进入瑞士苏黎世大学主修医学。但后来米列娃转学到苏黎世联邦理工学院，主攻物理和数学，与爱因斯坦成为同学。

米列娃与爱因斯坦于1903年结婚，两人共有3名子女。但他们的女儿是在两人结婚前所生，其下落不明。有一种说法为她被送人领养，但也有一种说法是她在婴儿时即夭折。

两人婚后生了2个儿子，汉斯和爱德华。

不幸的是，米列娃和爱因斯坦在1914年分居，并于1919年正式离婚。

图片版权 Science Photo Library Image caption 爱因斯坦与第二位妻子爱尔莎

当他们离婚时两人曾同意，如果一旦将来爱因斯坦赢得诺贝尔奖，他将会把奖金交给米列娃。

但获奖后爱因斯坦却在起草的遗嘱中把钱留给了2个儿子。

离婚后，米列娃带着2个儿子生活。1930年，他们的小儿子爱德华在年仅20岁时患了精神分裂症。

在与米列娃离婚的同一年，爱因斯坦与自己的表姐爱尔莎结婚，并移居美国。

到底有无贡献？

根据一些传记中说，爱因斯坦和米列娃曾在共同研究领域中合作了许多年。但米列娃却似乎没有获得任何荣誉和得到任何提及。

在爱因斯坦的一封信中，他曾对米列娃表示如果他们两人一起能把“相对论的研究推向胜利的结局”他将会感到很开心。

如果从爱因斯坦给米列娃的信中提到相对论时，曾提到“我们的作品”、“我们的研究”这一点上，有人认为米列娃对相对论有特殊贡献。但也有专家表示，对这一提法并没有找到任何有力证据。

然而，在爱因斯坦把钱留给儿子后，米列娃曾威胁爱因斯坦自己也参与了他的研究。但爱因斯坦在信中回复米列娃时奉告说，她应该保持谦虚和沉默，因为“她完全不重要”。

但据信，爱因斯坦后来将奖金转移给米列娃，用以支持他们的儿子，她自己则领取利息。

米列娃到底对爱因斯坦的研究有多大贡献，一直以来都存有争议。

其中，物理历史学家们的共识认为，米列娃并没有在这当中有多大贡献。

也有部分学者认为她在科学研究中是一位支持与扶持的角色，并可能在爱因斯坦的研究中帮助良多（参考维基百科资料）。

但米列娃对爱因斯坦的科学贡献到底有多大可能只有如今已经作古的两人心中最有数。