图片版权 DBOX for Foster + Partners Image caption 伦敦天际线将出现一座名为“郁金香”的新高楼

伦敦的天际线让人印象深刻，最新的消息是，又有一座新建筑将出现在伦敦的天际。

如果这个项目获得批准，在2025年之前，伦敦的天际线将出现一座名为“郁金香”的高楼。

“郁金香”标高1000英尺（305公尺），建成之后将成为伦敦金融城最高的摩天大楼，和位于泰晤士河南岸、目前是全英国最高的碎片大楼（Shard）相比，只低约3英尺（还不到1公尺）。

“巨大精子”

这座设计新颖的新大楼，状似一株含苞待放的郁金香，就位于“小黄瓜”（Gherkin）大楼的隔壁。

这两座高楼都是由福斯特建筑事务所（Foster + Partners）设计的，设计团队希望新的郁金香能和旁边的小黄瓜“相得益彰”。

但是竟然有网友戏称郁金香是“从小黄瓜尖端射出的巨大精子”，令人不得不佩服网友的想象力和幽默感。

图片版权 DBOX for Foster + Partners Image caption 郁金香在观景台外侧，设计有可移动式的透明贡多拉吊舱

郁金香的楼顶设有观景台，里面有室内溜滑梯，观景台外侧还有可移动式的透明贡多拉吊舱。

按照建筑项目规划，这栋楼并不是座办公楼，而是一个旅游景点，将和伦敦其他高楼观景台竞争，包括伦敦眼，碎片大楼。

除了付费参观的游客之外，郁金香建成之后每年还会向公立学校学生提供20000个免费参观机会。

伦敦有郁金香、小黄瓜、碎片……等创意建筑，世界其他各地也有许多奇奇怪怪的趣味建筑。

奇葩建筑

图片版权 Getty Images Image caption 中国央视大楼被戏称为“大裤衩”

央视大裤衩

说起中国近年来最古怪的建筑，被称为“大裤衩”的中国央视新大楼应该是怪得让人印象深刻。

位于北京的央视总部大楼因为外型酷似“大裤衩”而引起讨论，而荷兰设计师后来更承认，他给中国央视设计的那个大楼，其实就是开了一个色情玩笑。

库哈斯声称，央视那个“大裤衩”及其配楼确实具有色情的寓意——主楼是一位双膝跪地的裸女，屁股对着观众，配楼则作阳具状。

这个消息一经报道，立即引起中国网民的强烈反应。不少人谴责库哈斯居然和中国开了如此大的玩笑，等于羞辱了所有中国人。

图片版权 CEN Image caption 台湾的高跟鞋教堂是许多人的打卡胜地

台湾高跟鞋教堂

这栋建筑从外面看起来就像是一只巨大的蓝色玻璃高跟鞋，虽然被称做高跟鞋教堂，但实际上应该算是一个景观装置艺术作品。

有钢架和玻璃组成的高跟鞋教堂位于台湾嘉义县的海滨公园，建筑主体高约17公尺，2016年由吉尼斯世界纪录认证为全世界最大的高跟鞋形状建筑。

自从完工开幕以来，高跟鞋教堂就凭着独特有趣的造型，吸引了许多人前来打卡朝圣，许多要结婚的新人也选择在这里拍摄梦幻浪漫的婚纱照。

但随着热潮逐渐退烧，参观人数也不如刚开幕时的那么多，有网友就表示，到高跟鞋教堂“拍完照打完卡之后就不知道要干吗”，更被戏称为“全台最瞎景点”。

图片版权 Getty Images

印度鱼形建筑

台湾高跟鞋教堂不是教堂，而印度的鱼形建筑，就可以说是“名副其实”，你猜得到这栋建筑是做什么的吗？

答案是：印度国家渔业发展委员会的办公大楼。

图片版权 Kansas City Public Library

美国图书造型图书馆

如果你不捕鱼，你总会看书吧！

这是美国堪萨斯的社区图书馆，建筑外观就被设计成一本本的书籍，非常抢眼。

图片版权 Getty Images

奥地利汽车之家

奥地利一位设计师爱车如痴，把自己的家也设计成一辆汽车的造型。

不过这个汽车造型的房子和周围邻区的房子似乎不太搭配，就是不知道邻居是怎么看的。

图片版权 Emilee Rader

新西兰狗屋

最后，来到新西兰这个小狗造型的房子。

这里是专门为游客服务的旅游信息中心，在原本平淡无奇的房屋外面，用回收的旧铁皮装饰成小狗的造型，果然非常吸引游客的目光。