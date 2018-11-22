图片版权 AFP Image caption 俄罗斯军事情报局（GRU格鲁乌）负责人伊戈尔·科罗博夫

来自俄罗斯国防部的消息称，俄罗斯军事情报局（GRU格鲁乌）负责人伊戈尔·科罗博夫（Igor Korobov）将军在“长时间重病”后于周三（21日）去世，终年62岁。

而涉嫌使用神经毒气谋杀在英国的俄国前特工斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤利娅（Yulia）的两位嫌疑人亚历山大·米什金（Alexander Mishkin）和阿纳多利·切皮加（Anatoly Chepiga），据指称都是科罗博夫主管下的格鲁乌特工。

在毒杀案暴露之后，据信科罗博夫面临俄国官员的批评。

谁是科罗博夫？

科罗博夫于2016年接任格鲁乌负责人一职。但BBC在莫斯科记者罗森伯格说，科罗博夫的军事生涯跨越40年以上。

他于1980年代中期加入俄国军方情报部门，其后很快在格鲁乌得到提升，曾监管俄国情报收集工作，最后被提升为第一总管。

科罗博夫曾获得过俄罗斯联邦英雄的奖章，它是俄国最高级别的荣誉头衔。

格鲁乌在科罗博夫和其前任主管谢尔贡（ Igor Sergun）的管理下，开展了一系列备受瞩目、且极具争议的行动，使它成为克林姆林宫的首选间谍机构。

例如，据指称，2014年俄罗斯对乌克兰东部的军事行动（包括对克里米亚的吞并）、帮助叙利亚阿萨德政权打击反对势力以及莫斯科干预2016年美国大选等都有格鲁乌的秘密参与。

然而，2018年对格鲁乌来说可能运气不佳，其开展的几次行动都没有成功，其中包括最臭名昭著的英国萨利斯伯里（Salisbury）神经毒杀案。

图片版权 MOSCOW DISTRICT MILITARY COURT/TASS Image caption 俄国前特工斯克里帕尔疑遭神经毒气谋杀

该事件让格鲁乌曝光，其使用的手法也遭到质疑。格鲁乌是俄国军方情报机构，主要负责进行秘密的国际行动。

罗森伯格说，科罗博夫据报是在“长期患病之后”死亡。

但是，是不是像谣传所说的那样在受到普京总统批评后生的病？罗森伯格说他对此无法证实。

但罗森伯格表示，有一点是清楚的：如果你是格鲁乌的头，别指望可以完美退休。

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科罗博夫的前任谢尔贡也是在在任期间死亡。

俄国塔斯通讯社在其推文中报告科罗博夫的死讯时，用了一张科罗博夫身穿灰色军装的照片。

据路透社报道，俄国国防部称科罗博夫是“俄罗斯忠实的儿子、爱国者、一位好人”。

然而，国防部并没有就科罗博夫的死亡提供任何进一步细节。

英国当局确认涉嫌毒杀斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤利娅（Yulia）的两位嫌疑人为GRU特工，并“几乎肯定”该行动得到了俄罗斯国家批准。

俄罗斯否认所有指控。