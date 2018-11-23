图片版权 Priya Kuriyan

印度南部一个村庄的长者委员会规定，禁止女性在白天穿着睡衣。

在这个地方，这种不显体形的宽松衣装也被称作“maxis”，它原本是用作为睡衣。不过，多年来，它已经成为数以百万计的印度女性日常着装，遍及印度各大城市、乡镇甚至村庄里的家庭主妇。

四个月前，在印度安德拉邦的托卡拉帕利村，一个九人组成的委员会下令，女童和成年女性在早上7时至晚上7时之间不得穿着睡衣，违者将面临2000卢比（28美元或22英镑）的罚款，而且令人惊讶的是，委员会还是由一个女人领导的。

委员会还承诺，报告他人违规的将得到1000卢比的奖金。

村民们都严格遵守了这一规定，至目前为止，还没有任何人受罚的报告。

村中的长者穆尔提（Balle Vishnu Murthy）向前去探访的BBC泰卢固语部（BBC Telugu）记者表示，这项禁令是为了不让女性裸露她们的身体部位。“在家里穿睡衣是可以的，但是穿着它出外可能会招来目光，给穿着的人带来麻烦，”他说。

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一些居民——女性和男性都有——表示，他们反对这项禁令，但是只能遵守，因为不然就要掏罚款，而在这个渔村，那是一笔数额不菲的钱。

这不是这种平常着装第一次引起“道德卫士”的愤怒了。2014年，孟买附近一个村庄里的女性组织声称，在白天穿睡衣是一种“不良行为”，威胁要对违者处以500卢比的罚款。该项禁令因为来自女性抗争而不了了之。

但是，睡衣说到底不过是一件衣服，为什么有人会有如此强烈的反感呢？而且对时尚有追求的人，也往往都鄙视这样的服装。

印度近年创办的一个时尚数码网站“时尚之声（The Voice of Fashion）”的主编雪法利·瓦苏德乌（Shefalee Vasudev）在印度《铸币报》（Mint）撰文指出，这种睡衣“形如麻袋，像腐坏的棉花糖一样干巴巴”，她想将这种衣服列为印度最土鳖的服饰。

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不过最近，瓦苏德乌在接受BBC访问时说，她认为这个村委员会所下达的禁令是基于道德卫士而不是时尚品味。

睡衣是一个百万美元级别的产业，而全印度的市场都满是各种款式的设计。最流行的是碎花棉质款式，最便宜的只要100卢比就能买到，而最高档的则可以是几千卢比。

设计师达杜（Rimzim Dadu）说，睡衣广受家庭主妇欢迎，是因为像印度国服沙丽（sari）那样的服装并不是穿来做家务的最好或者最舒服的选择。她说，睡衣给了女士们自由。

设计师大卫·亚伯拉罕（David Abraham）则说：“它不是最优雅的服饰，但是它对于女士来说成为了某种类似于制服的东西，因为它方便又实用。它满足了她们所有的要求——它是一件过的衣服，你可以直接套上，而且它长到脚踝，遮蔽了整个身体，所以同时也很低调。”

两个设计师都对禁令感到惊讶——达杜说它是“蛮横”的，亚伯拉罕则表示这很“荒谬”。

一般相信，睡衣最初是来自英国殖民地时代，当时是英国女性穿着的睡袍。随着时间推移，它渐渐也被上层印度女性所采纳。

至于睡衣是从何时开始走到了街上，则不是那么清楚，但是瓦苏德乌表示，她虽然是在1970年代的小镇古吉拉特长大，但是她见过“妈妈和阿姨”一整天穿着睡衣，有时候甚至穿着它去当地市场买菜。

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她说，在90年代搬到德里时，看见年轻的妈妈们也穿着它带孩子去赶校车，或者和菜贩讨价还价，十分吃惊。

她表示，那真是不忍直视，女人穿着它，“如果它太薄，就在里面加上完全不搭的衬裙，而在上面甩上了条杜帕塔（dupatta）长巾，以此来显得低调。”

瓦苏德乌表示，她理解睡衣对于中产家庭主妇生活上的好处——因为这是“自由的服装”，将她们从束手束脚的纱丽当中解放出来。

但是她不能理解的是，为什么那些“专制的道德卫士”会认为睡衣是“污秽”的，并且要试图禁止。

“它不能算作性感，也不能算污秽，”她坚称，“事实上，它是女人穿的衣服里面其中一种最没有性意味的破烂。”

她说，一些人想要禁止穿睡衣的原因，是他们因为这是“更西方、更现代”的东西，因此它就成了污秽的。

大卫·亚伯拉罕对此也有同感。“污秽因为是来自观者自己的眼睛，”他说，而这种禁令是“完全不符合逻辑的”。

他说，这个村委员会的禁令是针对性别的，完全就是关乎专制和权力。

“你有听过有村委员开会研究男人应该穿什么的吗？从来谈的总是女性的穿着。道德卫士抱有的观念就是，今天它是睡衣，谁知道它明天会变成什么？”